Síndrome de Cotard: el extraño trastorno en el que una persona cree estar muerta o no tener órganos

El cerebro puede distorsionar de forma profunda la experiencia de estar vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El síndrome de Cotard es un cuadro neuropsiquiátrico raro en el que una persona puede creer que está muerta, que no existe o que ha perdido órganos internos.

Afecta a pacientes con depresión grave, psicosis, trastornos neurológicos o deterioro cognitivo y exige atención urgente por el riesgo de suicidio, desnutrición y autoabandono.

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Fue descrito por Jules Cotard en Francia a fines del siglo XIX y hoy se interpreta como un síndrome ligado a enfermedades subyacentes, no como un diagnóstico independiente.

La convicción de estar muerto no constituye una metáfora ni una simple expresión de desesperanza. Se trata de un delirio: una creencia fija que persiste pese a las pruebas que la contradicen y que puede alterar la alimentación, el autocuidado y la relación con otras personas.

Una revisión de Debruyne y sus colaboradores señala que los delirios nihilistas sobre el cuerpo y la propia existencia forman el núcleo del síndrome. Algunos pacientes niegan tener sangre, vísceras o alma; otros afirman que su cuerpo se descompone o que ya no necesitan comer porque han muerto.

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Jules Cotard describió un delirio de negación más amplio que la idea de estar muerto

El médico francés Jules Cotard presentó sus primeras observaciones en 1880, al estudiar formas graves de melancolía con delirios hipocondríacos. Dos años después profundizó en el concepto de délire des négations, expresión que suele traducirse como delirio de negación.

La formulación original no se limitaba a la creencia de haber muerto. Cotard registró ideas de culpa, condenación, inmortalidad, enormidad corporal e hipocondría extrema, junto con una alteración profunda de la percepción que los pacientes tenían de sí mismos.

En esta descripción aparecía una paradoja: algunas personas podían sentirse muertas y, al mismo tiempo, creer que eran inmortales. La coexistencia de ambas ideas revela que el trastorno no consiste solo en negar la vida, sino en una transformación radical de la vivencia del cuerpo y de la identidad.

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Los estudios históricos reunidos en Current Psychiatry Reports indican que Cotard propuso una explicación acorde con la medicina de su época. Consideraba que el síndrome podía comenzar con una pérdida de las imágenes mentales del cuerpo y del mundo, seguida por cambios en la voluntad y en la actividad psicomotora.

Con el paso del tiempo, la psiquiatría dejó de considerar al síndrome de Cotard como una enfermedad autónoma. Los manuales diagnósticos no lo incluyen como una categoría específica, por lo que suele identificarse dentro de una depresión psicótica, un trastorno delirante, una esquizofrenia, un trastorno bipolar o una patología neurológica.

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Esa falta de criterios formales dificulta saber cuántas personas lo padecen. La evidencia científica proviene, sobre todo, de reportes individuales y pequeñas series clínicas, sin estudios poblacionales amplios que permitan calcular su frecuencia real.

Consideraba que el síndrome podía comenzar con una pérdida de las imágenes mentales del cuerpo y del mundo, seguida por cambios en la voluntad y en la actividad psicomotora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión mayor psicótica es uno de los contextos más frecuentes

La revisión sistemática de Huarcaya-Victoria y sus colegas recopiló 69 pacientes descritos en 55 artículos científicos. La edad media fue de 51,33 años y la depresión mayor apareció como el diagnóstico de base más habitual.

En esa muestra, los delirios sobre la inexistencia del propio ser estuvieron presentes en el 69,6% de los casos. La negación de órganos o partes del cuerpo y los síntomas depresivos se documentaron en el 62,3% de los pacientes.

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Estos hallazgos no permiten definir un perfil único. El síndrome puede aparecer en adultos de mediana edad, personas mayores y, con menor frecuencia, jóvenes. En menores de 25 años, algunas revisiones aconsejan considerar especialmente la posibilidad de un trastorno bipolar.

La depresión grave puede acompañarse de desesperanza, ansiedad, culpa intensa, pérdida de interés, alteraciones del sueño y pensamientos suicidas. Cuando se suman delirios nihilistas, el paciente puede llegar a interpretar esas sensaciones como prueba de que ya no está vivo.

El síndrome también se ha descrito en esquizofrenia, trastornos delirantes, trastorno obsesivo-compulsivo, catatonía y demencia. Además, hay reportes vinculados con migrañas, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, malformaciones arteriovenosas y esclerosis múltiple.

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Un estudio publicado en Revista Colombiana de Psiquiatría plantea que los casos pueden agruparse en tres configuraciones. La primera corresponde a una depresión psicótica con ansiedad, culpa, alucinaciones auditivas y ánimo gravemente deprimido.

La segunda, denominada Cotard tipo I, se caracteriza por delirios hipocondríacos y nihilistas con escasos síntomas afectivos. En estos pacientes, el cuadro puede parecerse más a un trastorno delirante o a una psicosis primaria.

La tercera forma, llamada Cotard tipo II, combina ansiedad, delirios de inmortalidad, alucinaciones auditivas, ideas de inexistencia y conducta suicida. Esta clasificación busca reflejar que no todos los pacientes presentan la misma combinación de síntomas.

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El síndrome también se ha descrito en esquizofrenia, trastornos delirantes, trastorno obsesivo-compulsivo, catatonía y demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo no está en la rareza del diagnóstico, sino en sus consecuencias

La gravedad del síndrome radica en que la creencia delirante puede traducirse en actos concretos. Una persona que está convencida de que ha muerto puede rechazar los alimentos, abandonar tratamientos médicos o descuidar por completo su higiene y seguridad.

Los especialistas que analizan su reconocimiento en servicios de urgencias advierten que la presencia de delirios de muerte o inexistencia exige valorar de inmediato el riesgo de suicidio, automutilación y autonegligencia. El ingreso psiquiátrico puede ser necesario cuando la seguridad del paciente está comprometida.

También se han publicado casos de conductas extremas. Un reporte disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos describió la coexistencia de síndrome de Cotard y autohemofagia, en la que un paciente se lesionaba para ingerir su propia sangre.

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Ese tipo de episodios no representa a todas las personas con este trastorno, pero muestra hasta qué punto una alteración delirante del sentido de identidad puede afectar la conducta. La cobertura de estos casos requiere evitar el morbo y situar los hechos dentro de un problema clínico grave.

La denominación popular de “síndrome del muerto viviente” puede resultar llamativa, pero simplifica un padecimiento asociado con sufrimiento intenso. La persona no elige creer que está muerta ni intenta llamar la atención: interpreta su experiencia corporal y emocional a través de una convicción psicótica.

La gravedad del síndrome radica en que la creencia delirante puede traducirse en actos concretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hipótesis neurobiológicas apuntan a una alteración del yo corporal

Los modelos actuales relacionan el síndrome de Cotard con los delirios de identificación errónea, entre ellos el síndrome de Capgras. En este último, el paciente cree que una persona conocida fue reemplazada por un impostor.

Una de las hipótesis sostiene que existe una desconexión entre el reconocimiento perceptivo y la respuesta emocional de familiaridad. En el caso de Capgras, el rostro de un familiar se reconoce visualmente, pero deja de producir la sensación afectiva esperada.

Aplicado al síndrome de Cotard, ese mecanismo podría hacer que una persona perciba su rostro o su cuerpo como radicalmente ajenos. La conclusión delirante sería que ese cuerpo no le pertenece o que ya no está viva.

Las revisiones disponibles mencionan redes cerebrales que incluyen el área fusiforme, vinculada con el reconocimiento de rostros, y la amígdala, relacionada con el procesamiento emocional. También se han descrito asociaciones con alteraciones en los lóbulos parietal y frontal.

El lóbulo parietal participa en la integración de la información corporal y sensorial. Por eso, algunos investigadores proponen que sus alteraciones podrían contribuir a la pérdida de familiaridad con el propio cuerpo.

El modelo de dos factores ofrece otra explicación. El primer factor sería una experiencia anómala, como sentir que el cuerpo es irreal; el segundo, una dificultad para revisar esa interpretación y aceptar una explicación menos extrema que la inexistencia.

La evidencia sigue siendo limitada. No hay estudios amplios que permitan establecer una única causa cerebral, y las hipótesis deben entenderse como modelos en desarrollo, basados en observaciones clínicas y casos aislados.

La atención clínica se centra en la depresión, la psicosis o la enfermedad neurológica asociada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terapia electroconvulsiva y los fármacos pueden lograr mejorías

El tratamiento se dirige al trastorno de base y a los riesgos inmediatos. Según la revisión publicada en European Psychiatry, las estrategias descritas con mayor frecuencia combinan antidepresivos, antipsicóticos y terapia electroconvulsiva.

La terapia electroconvulsiva, conocida como TEC, ha mostrado utilidad en cuadros de depresión mayor psicótica y en pacientes con síntomas resistentes o con peligro elevado de suicidio. Su aplicación se evalúa de manera individual, según la gravedad del cuadro y la situación clínica de cada paciente.

Un análisis japonés de 130 casos citado en la literatura informó una eficacia de la TEC del 21,6%. Ese dato procede de casos retrospectivos y no equivale a un ensayo clínico controlado, pero refuerza su lugar entre las opciones terapéuticas.

La farmacoterapia también puede ser suficiente en determinados pacientes. Un artículo sobre manejo psicotrópico del síndrome describió mejorías con una combinación de fluoxetina y olanzapina, lo que evitó la necesidad de recurrir a la TEC en dos casos.

La evidencia sobre medicamentos concretos sigue siendo escasa. Las decisiones clínicas dependen de si el paciente presenta depresión psicótica, bipolaridad, esquizofrenia, demencia u otra causa neurológica o médica.

El síndrome de Cotard obliga a mirar más allá de una frase sorprendente. Detrás de la afirmación “estoy muerto” puede haber una depresión profunda, una psicosis, una enfermedad cerebral o una combinación de varios factores que requiere evaluación especializada y tratamiento oportuno.