Receta de tortitas de lentejas: platillo rico en hierro y proteína sin necesidad de carne roja

Un plato reúne varias tortitas de lentejas y avena recién cocinadas mientras otras se doran en una sartén sobre la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Crujientes por fuera y tiernas por dentro, estas tortitas de lentejas son una forma sencilla de incorporar legumbres a la mesa. Aportan proteína vegetal, fibra y hierro, sin necesidad de utilizar carne roja.

La combinación con zanahoria, perejil y unas gotas de limón añade frescura y vitamina C. Puedes servirlas como plato principal ligero, guarnición o relleno de un bocadillo vegetal.

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Unas tortitas de lentejas y copos de avena se doran en una sartén de hierro junto a los ingredientes para su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tortitas de lentejas

Estas tortitas de lentejas se preparan con legumbres cocidas, huevo y copos de avena. La mezcla se aplasta parcialmente para conservar textura y se cocina en sartén hasta obtener una superficie dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 32 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 12 minutos.

Ingredientes

500 g de lentejas cocidas, bien escurridas. 1 huevo. 60 g de copos de avena finos. 1 zanahoria mediana, rallada. 1/2 cebolla, picada muy fina. 2 cucharadas de perejil fresco picado. 1 diente de ajo, picado. 1 cucharadita de pimentón dulce. 1/2 cucharadita de comino molido. 1 cucharada de zumo de limón. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto.

Cómo hacer tortitas de lentejas, paso a paso

Escurre las lentejas en un colador. Enjuágalas bajo el grifo y déjalas reposar unos minutos para eliminar el exceso de agua. Pasa las lentejas a un bol amplio. Aplasta aproximadamente 2/3 de las lentejas con un tenedor y deja el resto casi entero. Añade el huevo, la avena, la zanahoria, la cebolla, el ajo y el perejil. Incorpora el pimentón, el comino, el zumo de limón, la sal y la pimienta. Mezcla hasta obtener una masa húmeda, pero con cuerpo. Si queda demasiado blanda, añade 1 cucharada más de copos de avena. Deja reposar la mezcla durante 10 minutos. La avena absorberá parte de la humedad y facilitará el formado. Divide la preparación en 8 porciones. Forma tortitas finas con las manos o con ayuda de una cuchara. Calienta el aceite de oliva en una sartén antiadherente a fuego medio. Cocina las tortitas durante 5 o 6 minutos por cada lado. No las muevas durante los primeros minutos, para que se forme una base firme y dorada. Dales la vuelta con una espátula ancha cuando los bordes estén secos y puedas deslizarla por debajo sin romperlas. Comprueba que el huevo esté completamente cuajado en el interior. Sirve las tortitas calientes con ensalada, yogur natural o una salsa de tomate casera.

Una infografía de Infobae detalla las instrucciones paso a paso para la preparación y cocción de ocho tortitas de lentejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo técnico: es fundamental escurrir muy bien las lentejas. Si conservan demasiada agua, las tortitas pueden romperse en la sartén.

Consejo técnico: forma las tortitas finas para que se cocinen por dentro antes de que se doren demasiado por fuera.

En este tutorial de cocina se muestra el proceso de preparación de tortillitas de lentejas y zanahoria. La secuencia inicia con el procesado de las lentejas en un recipiente. A continuación, se agregan zanahorias ralladas, copos de avena y condimentos secos en un tazón blanco. Por último, la masa resultante se mezcla a mano para moldear cada una de las porciones. (@germancarabajal)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 2 tortitas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 230 kcal.

Proteínas: 13 g.

Hidratos de carbono: 31 g.

Grasas: 7 g.

Fibra: 10 g.

Hierro: 5,5 mg.

Sodio: depende de la cantidad de sal añadida y del tipo de lentejas utilizadas.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las tortitas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días.

Para recalentarlas, utiliza una sartén a fuego medio durante 2 o 3 minutos por cada lado. También puedes calentarlas en el horno a 180 °C durante 8 minutos.

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Las tortitas ya cocinadas también se pueden congelar durante 2 meses. Colócalas separadas con papel vegetal y descongélalas en la nevera antes de recalentarlas.