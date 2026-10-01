México

Receta de tortitas de lentejas: platillo rico en hierro y proteína sin necesidad de carne roja

La combinación con zanahoria, perejil y unas gotas de limón añade frescura y vitamina C

Un plato con tortitas de lentejas apiladas junto a cuencos con hierbas y una sartén de hierro con dos tortitas en el fuego.
Un plato reúne varias tortitas de lentejas y avena recién cocinadas mientras otras se doran en una sartén sobre la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Crujientes por fuera y tiernas por dentro, estas tortitas de lentejas son una forma sencilla de incorporar legumbres a la mesa. Aportan proteína vegetal, fibra y hierro, sin necesidad de utilizar carne roja.

La combinación con zanahoria, perejil y unas gotas de limón añade frescura y vitamina C. Puedes servirlas como plato principal ligero, guarnición o relleno de un bocadillo vegetal.

PUBLICIDAD

Tortitas de lentejas en una sartén de hierro, una espátula, cuencos con legumbres, huevos y un frasco con avena.
Unas tortitas de lentejas y copos de avena se doran en una sartén de hierro junto a los ingredientes para su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tortitas de lentejas

Estas tortitas de lentejas se preparan con legumbres cocidas, huevo y copos de avena. La mezcla se aplasta parcialmente para conservar textura y se cocina en sartén hasta obtener una superficie dorada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 32 minutos.
  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 12 minutos.

Ingredientes

  1. 500 g de lentejas cocidas, bien escurridas.
  2. 1 huevo.
  3. 60 g de copos de avena finos.
  4. 1 zanahoria mediana, rallada.
  5. 1/2 cebolla, picada muy fina.
  6. 2 cucharadas de perejil fresco picado.
  7. 1 diente de ajo, picado.
  8. 1 cucharadita de pimentón dulce.
  9. 1/2 cucharadita de comino molido.
  10. 1 cucharada de zumo de limón.
  11. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  12. Sal al gusto.
  13. Pimienta negra al gusto.

Cómo hacer tortitas de lentejas, paso a paso

  1. Escurre las lentejas en un colador. Enjuágalas bajo el grifo y déjalas reposar unos minutos para eliminar el exceso de agua.
  2. Pasa las lentejas a un bol amplio. Aplasta aproximadamente 2/3 de las lentejas con un tenedor y deja el resto casi entero.
  3. Añade el huevo, la avena, la zanahoria, la cebolla, el ajo y el perejil.
  4. Incorpora el pimentón, el comino, el zumo de limón, la sal y la pimienta.
  5. Mezcla hasta obtener una masa húmeda, pero con cuerpo. Si queda demasiado blanda, añade 1 cucharada más de copos de avena.
  6. Deja reposar la mezcla durante 10 minutos. La avena absorberá parte de la humedad y facilitará el formado.
  7. Divide la preparación en 8 porciones. Forma tortitas finas con las manos o con ayuda de una cuchara.
  8. Calienta el aceite de oliva en una sartén antiadherente a fuego medio.
  9. Cocina las tortitas durante 5 o 6 minutos por cada lado. No las muevas durante los primeros minutos, para que se forme una base firme y dorada.
  10. Dales la vuelta con una espátula ancha cuando los bordes estén secos y puedas deslizarla por debajo sin romperlas.
  11. Comprueba que el huevo esté completamente cuajado en el interior. Sirve las tortitas calientes con ensalada, yogur natural o una salsa de tomate casera.
Infografía ilustrada con la receta paso a paso para preparar y cocinar tortitas de lentejas en sartén.
Una infografía de Infobae detalla las instrucciones paso a paso para la preparación y cocción de ocho tortitas de lentejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo técnico: es fundamental escurrir muy bien las lentejas. Si conservan demasiada agua, las tortitas pueden romperse en la sartén.

Consejo técnico: forma las tortitas finas para que se cocinen por dentro antes de que se doren demasiado por fuera.

En este tutorial de cocina se muestra el proceso de preparación de tortillitas de lentejas y zanahoria. La secuencia inicia con el procesado de las lentejas en un recipiente. A continuación, se agregan zanahorias ralladas, copos de avena y condimentos secos en un tazón blanco. Por último, la masa resultante se mezcla a mano para moldear cada una de las porciones. (@germancarabajal)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 2 tortitas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 230 kcal.
  • Proteínas: 13 g.
  • Hidratos de carbono: 31 g.
  • Grasas: 7 g.
  • Fibra: 10 g.
  • Hierro: 5,5 mg.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal añadida y del tipo de lentejas utilizadas.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las tortitas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días.

Para recalentarlas, utiliza una sartén a fuego medio durante 2 o 3 minutos por cada lado. También puedes calentarlas en el horno a 180 °C durante 8 minutos.

PUBLICIDAD

Las tortitas ya cocinadas también se pueden congelar durante 2 meses. Colócalas separadas con papel vegetal y descongélalas en la nevera antes de recalentarlas.

Temas Relacionados

lentejasproteínahierromexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 30 de septiembre: Huracán Rachel permanece en categoría 1; activan Alerta Naranja en la capital por lluvias fuertes

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 30 de septiembre: Huracán Rachel permanece en categoría 1; activan Alerta Naranja en la capital por lluvias fuertes

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre? transito lento en el transporte público

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre? transito lento en el transporte público

Las advertencias de Yeri Mua sobre Naim Darrechi que cobraron fuerza tras denuncia de la mamá de Abelito

Las declaraciones de la influencer sobre la conducta violenta y las amenazas del español cobraron fuerza en redes sociales tras la denuncia por tocamientos no consentidos a la mamá de Abelito

Las advertencias de Yeri Mua sobre Naim Darrechi que cobraron fuerza tras denuncia de la mamá de Abelito

El Monte de Piedad anuncia reapertura de sus sucursales en todo el país tras larga huelga

La institución retomará sus operaciones luego de la firma de un Dictamen entre el sindicato y la empresa ante autoridades laborales

El Monte de Piedad anuncia reapertura de sus sucursales en todo el país tras larga huelga

Lilly Téllez muestra esposas en el Senado durante la discusión de la “Ley Antimemes”: “se las van a poner a los creadores de contenido”

La legisladora del PAN protagonizó una polémica intervención durante el debate del dictamen

Lilly Téllez muestra esposas en el Senado durante la discusión de la “Ley Antimemes”: “se las van a poner a los creadores de contenido”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

Operativo Otomí golpea al crimen en Edomex: 775 detenidos, 30 armas y más de 9 kilos de droga en una semana

A un día de la audiencia, corte de Nueva York reprograma cita de Caro Quintero con la justicia

Emma Coronel recibe rosas rojas del influencer Davis Flow, así reaccionó la esposa de “El Chapo” Guzmán

Encuentran drogas y armas en nueve propiedades ligadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

El encuentro en casa de Jorge Kahwagi que selló la amistad entre Gustavo Adolfo Infante y Gilberto Barrera

El encuentro en casa de Jorge Kahwagi que selló la amistad entre Gustavo Adolfo Infante y Gilberto Barrera

Las advertencias de Yeri Mua sobre Naim Darrechi que cobraron fuerza tras denuncia de la mamá de Abelito

Las causas y síntomas del grave problema de salud que habría padecido Jorge Kahwagi

Muerte de Jorge Kahwagi Macari hace cumplir “la regla 3″, de qué trata y cómo se cumple esta superstición

Roberto Palazuelos relata cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi: “Pensé que era fake news”

DEPORTES

Miguel Herrera defiende a Rafa Márquez por darle oportunidad a jóvenes talentos en el Tri: “Se está atreviendo”

Miguel Herrera defiende a Rafa Márquez por darle oportunidad a jóvenes talentos en el Tri: “Se está atreviendo”

España presenta como “Méjico” a la selección sub-20 y desconcierta a los jugadores: qué dice la RAE sobre esta grafía

Así recordó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a Jorge Kahwagi Macari: “Amaba el boxeo”

Mariachi se defiende de las críticas por interpretar el himno de Estados Unidos en partido de la NFL

Gilberto Mora enciende las alertas, el delantero podría perderse el México vs Estados Unidos por lesión