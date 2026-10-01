Tren Ligero La Paz - Texcoco: qué ha pasado con el proyecto que apunta a iniciar obras a finales del 2026 (X/@LaSEMOVI)

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El Gobierno del Estado de México planea construir el Tren Ligero Texcoco-La Paz, una línea ferroviaria de 21 kilómetros que conectaría Texcoco centro con la terminal La Paz de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Esta obra forma parte del Plan Integral de la zona oriente del Estado de México, en el que se busca mejorar las condiciones de transporte, así como otros servicios en beneficio de la población.

Fue en enero de 2026 que la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) presntó formalmente el proyecto que realizarán, y se tiene que previsto que las primeras obras empiecen a finales de año. Sin embargo, hasta finales de septiembre poco se conocen de los avances de cómo va el proyecto.

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Autoridades de Chicoloapan anticiparon que los primeros trabajos comenzarían antes de que termine 2026, aunque no precisaron cuáles serían esas obras iniciales. La operación del tren se proyecta para 2027, sin que exista una fecha definitiva de arranque.

El proyecto forma parte del Plan Colibrí, la Estrategia de Movilidad Eléctrica del Estado de México y el Plan Integral para la Zona Oriente, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué ha pasado con la obra del Tren Ligero Texcoco - La Paz?

Estas son las estaciones del Tren Ligero La Paz - Texcoco (X/ @SEMOV_Edomex)

Las autoridades mexiquenses siguen con la plenación de las obras así como del proyecto ejecutivo del Tren Ligero de Texcoco a La Paz, de acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Movilidad y gobernadores municipales se están realizando estudios preliminares para definir las características de la obra. Las tareas incluyen el mejoramiento de suelo, la construcción de muros de contención y pavimentos, la instalación de señalamiento horizontal y vertical, el desarrollo del sistema de vía, obras de drenaje, viaductos, pasos ferroviarios, estaciones intermedias y terminales.

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El proyecto también contempla la revisión de los espacios destinados a talleres y cocheras, así como de los sistemas de telecomunicaciones, energía y recaudo. Además, se analizan las adecuaciones necesarias en la red de drenaje, la colocación de plumas de control, la semaforización y los mecanismos de supervisión.

En materia de gestión ambiental, las autoridades revisan los permisos requeridos ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para ejecutar los trabajos. Dentro de este proceso también se atenderán los aspectos relacionados con el derecho de vía.

El Tren Ligero de Texcoco a La Paz estará a cargo de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el monto de la inversión estimada para la construcción de la obra.

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La Semov Edomex dio a conocer la ruta oficial del Tren Ligero Texcoco - La Paz que conectará con la Línea A del Metro CDMX. Crédito:X/@SEMOV_Edomex

Así será la ruta del Tren Ligero Texcoco - La Paz en Edomex

Según las autoridades mexiquenses, la ruta constará de 12 estaciones, y será un recorrido estimado de 30 minutos, además, se tiene una demanda proyectada de 127 mil pasajeros diarios.

La línea sería de operación mixta: transportaría pasajeros y conviviría con trenes de carga. Funcionará con 14 trenes dobles —unidades acopladas con doble cabina de mando— y cada unidad individual tendría capacidad para hasta 374 pasajeros.

El recorrido partirá de La Paz y terminaría en Texcoco Centro, con 10 estaciones intermedias y dos terminales. Entre los puntos considerados figuran Los Reyes, la Central de Abastos, Puerta Texcoco y la Universidad de Chapingo.

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La velocidad comercial prevista es de 41 kilómetros por hora, aunque las unidades podrían alcanzar una máxima de 80 kilómetros por hora. El trayecto completo de terminal a terminal duraría aproximadamente 30 minutos.

El sistema operaría con infraestructura especializada en energía, señalización, comunicaciones y seguridad, supervisada desde un centro de control. La operación mixta con carga distingue a este proyecto de otras líneas de pasajeros en la zona metropolitana.

El Tren Ligero Texcoco - La Paz conecatará con el servicio de la Línea A del Metro CDMX (Metro CDMX)

En información que compartió la Semov Edomex, estas son las estaciones definidas para el Tren Ligero mexiquense:

La Paz

Los Reyes

La Magdalena

Conalep Los Reyes

Francisco Villa

Piedras Negras

Central de Abastos

Puerta Texcoco

Centro Cultural Bicentenario

San Bernardino

Autónoma Chapingo

Texcoco

La confirmación de la construcción del Tren Ligero entre Texcoco y La Paz marca un avance significativo en la movilidad regional. El proyecto, delineado por la Semov, forma parte de la Estrategia de Movilidad Eléctrica del Estado de México (EMEEM) y cuenta con una proyección de finalización para 2027, cuando se espera que el nuevo sistema comience a operar y beneficie a miles de usuarios del oriente mexiquense.

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