El Monte de Piedad anuncia reapertura de sus sucursales en todo el país tras larga huelga

La institución ofrece 45 días naturales sin cobro de intereses contados a partir del 7 de octubre. Foto: Cuartoscuro

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Nacional Monte de Piedad reabrirá sus sucursales el 7 de octubre, tras la conclusión de la huelga mediante un Dictamen Integral firmado por la institución y el sindicato ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los clientes podrán empeñar, refrendar, pagar o recuperar sus prendas, además de consultar el estatus de sus contratos.

Según el comunicado del Monte de Piedad, la reapertura incluirá 45 días naturales sin cobro de intereses, contados a partir del 7 de octubre, así como descuentos en los intereses generados durante el cierre, de acuerdo con el historial de cada cliente después de la huelga.

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Monte de Piedad informó que anunciará beneficios adicionales en los próximos días mediante sus canales oficiales.

El convenio estableció descuentos en los intereses generados durante el periodo de cierre según el historial del cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo se alcanzó después del diálogo entre la institución y el sindicato, con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Marath Bolaños García. El organismo indicó que las mesas de negociación permitieron establecer una solución para ambas partes y mantener sus operaciones.

José Antonio Murillo Garza, director general de Nacional Monte de Piedad, afirmó que las prendas de los clientes permanecen intactas y agradeció la paciencia de usuarios, colaboradores y organizaciones de la sociedad civil. También señaló que la institución retoma su servicio después de 251 años de ofrecer préstamos prendarios.

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Las sucursales operarán en su horario habitual: de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Los canales de atención telefónica y digital continúan disponibles para resolver dudas sobre la reapertura.

Monte de Piedad firma un convenio que termina casi un año de huelga

La institución prendaria prevé restablecer la atención en sus sucursales el próximo 7 de octubre. CRÉDITO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El Sindicato de Trabajadores y la directiva del Nacional Monte de Piedad firmaron este 30 de septiembre un convenio que pone fin a casi un año de huelga y garantiza el pago del 100% de los salarios caídos generados durante el paro, con lo que la institución podría reabrir sus sucursales el próximo 7 de octubre.

La firma se concretó a las 17:00 horas en la oficina del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, con presencia de la representación sindical. El acuerdo llega dos días antes de que el conflicto cumpliera un año, el 2 de octubre.

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El documento establece el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo vigente, la regularización de plazas laborales y el respeto a la media hora destinada a los alimentos de la plantilla. También fijó compromisos para liquidar adeudos con los trabajadores y con la organización sindical.

Salarios caídos se pagarán en dos partes

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social facilitó más de 70 reuniones de conciliación entre la empresa y la representación sindical.

Los sueldos caídos se entregarán en dos exhibiciones: una durante septiembre y otra en octubre. El convenio también contempla el pago de prestaciones pendientes, una de las demandas que el gremio mantenía durante la huelga.

Bolaños informó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación acompañaron las negociaciones mediante más de 70 reuniones entre las partes.

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“Hoy termina una huelga que duró casi un año en el Nacional Monte de Piedad. Es una buena noticia para las personas trabajadoras, sus familias y los miles de personas usuarias de esta institución”, escribió el funcionario en redes sociales.

El titular de la STPS atribuyó el acuerdo al diálogo social, la conciliación y el respeto a los derechos laborales. En las imágenes difundidas por la dependencia aparece el documento suscrito por las partes.

Entre las exigencias sindicales estaba el respeto al contrato colectivo firmado en 2024, especialmente en el sistema de boletinación de plazas, el escalafón y los ascensos dentro de la institución financiera.

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La organización sindical acusaba a la administración de desconocer las comisiones mixtas encargadas de las promociones y de imponer un mecanismo unilateral para cubrir las vacantes. También pedía garantías contra la desaparición de su representación y rechazaba que puestos de confianza reemplazaran plazas sindicalizadas.

Los trabajadores reclamaban el pago de aguinaldos, ahorros y quincenas retenidas, además de conservar el seguro médico privado y el reconocimiento de la antigüedad acumulada para la jubilación. La propuesta de aumento salarial de 5.3% ofrecida por la institución quedó en suspenso, pues el sindicato priorizó resolver la estructura interna del conflicto.

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El paro suspendió servicios médicos para trabajadores y familiares

Cada empleado de la institución dejó de percibir entre 150 mil y 400 mil pesos por concepto de ingresos y prestaciones durante el paro. (Facebook: STRMnoticias)

Gerardo Ríos, líder del Sindicato Independiente, explicó a Milenio Televisión que el conflicto surgió por boletines escalafonarios para ascensos enviados a todos los trabajadores sindicalizados. Según su versión, Arturo Sayún, dirigente del sindicato mayoritario, ordenó no realizarlos.

Ríos sostuvo que 200 integrantes del sindicato mayoritario presentaron los boletines, frente a 100 afiliados de la organización independiente. El dirigente afirmó que la huelga derivó en la suspensión del servicio médico de primer nivel para empleados y sus padres.

De acuerdo con Ríos, la falta de esa prestación derivó en la muerte de nueve compañeros: seis eran madres o padres de trabajadores que dependían del servicio médico. También calculó que cada empleado dejó de percibir entre 150 mil y 400 mil pesos en salarios, vales de despensa y prestaciones durante los casi 12 meses del paro.

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