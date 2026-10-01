Operativo Otomí golpea al crimen en Edomex: 775 detenidos, 30 armas y más de 9 kilos de droga en una semana

Elementos de seguridad realizan patrullajes en el oriente del Estado de México como parte del Operativo Otomí. Crédito: SSEM

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El Operativo Otomí ha dejado un saldo de 775 detenidos, 30 armas aseguradas y más de nueve kilogramos de droga en siete días de despliegue en el Estado de México, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad a través de un comunicado oficial.

La estrategia cuenta con más de 6 mil elementos de distintas corporaciones de seguridad, entre las que se encuentra el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría del Estado de México, policías municipales y las fiscalías General de la República y General de Justicia estatal. El operativo reforzó labores de vigilancia, patrullajes, inspección y acciones focalizadas en las zonas con mayor incidencia delictiva del Edomex.

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Esta coordinación entre los tres órdenes de gobierno mantuvo el despliegue constante durante la primera semana de implementación, con un enfoque territorial concentrado en el oriente del estado, una de las regiones con mayor concentración de delitos de alto impacto en la entidad mexiquense.

Cuatrocientos detenidos corresponden a delitos contra la salud

De los 775 detenidos, 400 fueron aprehendidos por delitos contra la salud, la cifra más alta entre las categorías reportadas por las autoridades. Le siguieron 56 personas detenidas por portación de arma prohibida y 50 por robo, además de 46 casos vinculados a encubrimiento por receptación.

El reporte también documentó delitos de mayor gravedad: cinco personas fueron detenidas por privación de la libertad, cuatro por homicidio, tres por homicidio en grado de tentativa y dos por extorsión. La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) precisó que estas cifras representan solo una parte de los delitos atendidos durante la semana de operativo.

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El Operativo Otomí contó con revisiones vehiculares. Crédito: SSEM

El predominio de detenciones vinculadas a delitos contra la salud coincide con el tipo de sustancias aseguradas durante los operativos, lo que sugiere que buena parte de las acciones se concentraron en el combate al narcomenudeo dentro de la zona mexiquense.

La diversidad de delitos atendidos, que va desde la portación de armas hasta el homicidio, refleja la amplitud del despliegue, que no se limitó a un solo tipo de ilícito sino que abarcó distintas modalidades delictivas detectadas durante los patrullajes.

Se aseguraron 21 armas cortas y nueve largas

Entre los aseguramientos reportados, las autoridades retiraron de circulación 30 armas de fuego: 21 cortas y nueve largas. El decomiso se suma a los 9.4 kilogramos de sustancias ilícitas confiscadas durante los patrullajes y revisiones realizadas en la región.

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Del total de droga asegurada, mil 915 gramos corresponden a cristal, mil 974 gramos a cocaína y 5 mil 560 gramos a marihuana. Las sustancias fueron detectadas en operaciones focalizadas dentro de zonas identificadas previamente como prioritarias por las corporaciones de seguridad participantes.

Parte del despliegue de autoridades mexiquenses en el oriente del estado. Crédito: SSEM

La marihuana representó el mayor volumen entre las sustancias confiscadas, seguida por la cocaína y el cristal, de acuerdo con el desglose proporcionado por la dependencia estatal en su reporte oficial sobre los resultados del operativo.

El aseguramiento de armas largas y cortas en proporción similar sugiere que las revisiones alcanzaron tanto a portadores individuales como a estructuras con mayor capacidad de fuego, aunque el comunicado no detalló circunstancias específicas de cada decomiso.

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El helicóptero Black Hawk y drones reforzaron la vigilancia

Para sostener la vigilancia en la región, las corporaciones participantes recurrieron a herramientas tecnológicas como un helicóptero Black Hawk, que realizó sobrevuelos preventivos durante los siete días del operativo en el Edomex.

También se utilizaron las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, conocido como C5, además de drones para monitorear las zonas con mayor actividad delictiva identificadas por las autoridades estatales.

Las acciones en campo incluyeron patrullajes, rondines, revisiones e inspecciones, así como barridos a pie y en vehículo en los puntos señalados como de mayor incidencia dentro del territorio mexiquense.

El uso combinado de vigilancia aérea, tecnología de videomonitoreo y presencia física en calles formó parte de una estrategia que buscó cubrir distintos frentes de manera simultánea durante la primera semana de aplicación del operativo.

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La SSEM sostuvo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno fortaleció tanto el trabajo operativo como el de investigación durante la semana de implementación del Operativo Otomí, con el propósito declarado de atender las zonas con mayor incidencia delictiva en la entidad. El comunicado oficial no estableció una fecha de conclusión para el despliegue.