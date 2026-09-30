Mariachi se defiende de las críticas por interpretar el himno de Estados Unidos en partido de la NFL

El Mariachi Herencia de México interpretó el himno de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el marco del Mes de la Herencia Hispana, los Osos de Chicago, franquicia de la National Football League (NFL), anunció la participación del grupo El Mariachi Herencia de México en el Soldier Field para interpretar el himno de los Estados Unidos y comenzar la fiesta del Monday Night Football (MNF) ante las Águilas de Filadelfia.

Alonso Orozco Jr., uno de los músicos de la agrupación, afirmó antes de la ceremonia que tocar el Star-Spangled Banner, en Chicago, —tierra donde se originó la banda de mariachis—, sería un momento “precioso y muy significativo”, anhelando una noche exitosa y “muy especial” en el campo del soldado.

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A pesar de conmover al público en tribuna y a los propios jugadores de Chicago y Filadelfia, Alonso Orozco Jr. lamentó que, después de la actuación de El Mariachi Herencia de México, el grupo ha recibido una “enorme ola de críticas racistas”.

“Tuvimos la oportunidad de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos para el partido de la NFL entre los Chicago Bears y los Eagles, y fue increíble hacerlo con amor y respeto por una gran nación. Sin embargo, ha surgido una enorme ola de críticas racistas”, lamentó en su cuenta de X.

Alonso Orozco Jr manifestó los comentarios negativos tras interpretar el himno de USA (X / Alonso Orozco Jr)

“Como músicos mexicanos y orgullosos de nuestras raíces, creemos que representar nuestra cultura y, al mismo tiempo, mostrar respeto por los símbolos del país donde trabajamos no debería ser motivo de odio.”, manifestó el mariachi tras aparecer en el campo de la NFL.

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“La música no debería tener fronteras. Gracias a todos los que nos acompañaron, nos apoyaron y recibieron nuestra música con respeto. Seguimos representando nuestras raíces con orgullo”, complementó Alonso Orozco Jr., miembro del grupo El Mariachi Herencia de México que marcó historia en el Monday Night Football (MNF), de la Semana 3 por interpretar el himno de los Estados Unidos previo al Chicago contra Filadelfia.

Fans apoyan a El Mariachi Herencia de México al recibir críticas por tocar el himno de EEUU en la NFL

El Mariachi Herencia de México interpretó el himno de USA en Soldier Field (X / Osos de Chicago)

Debido al debate que se ha generado por los comentarios que han tratado de ensombrecer la increíble presentación de El Mariachi Herencia de México en el duelo de Futbol Americano, seguidores de la banda aplaudieron la valentía de Alonso Orozco Jr. por romper el silencio y sentenciaron que su interpretación al himno de Estados Unidos fue histórico y muy hermoso.

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“Hiciste un trabajo increíble, Alonso (Orozco). Fue hermoso. Dios bendiga a América. Amamos a América”. “Que se mueran de la envidia, Alonso! ¡Fue hermoso!“, ”Me encantó esto. Toqué de forma extraoficial en una banda de mariachis en la universidad", “Si el himno fuera interpretado por una banda de rock, no oirías ninguna crítica de “esos tipos”, pero porque es mariachi, recurren al racismo, Alonso, ofreciste una hermosa interpretación del Himno Nacional. Esto es América", dicen algunos mensajes compartidos al grupo de músicos mexicanos.

¿Qué dijo El Mariachi Herencia de México tras ser atacados por tocar el himno de Estados Unidos en la NFL?

Fueron invitados especiales de Chicago Bears para tocar el himno en el Soldier Field (Imagen Ilustrativa Infobae)

De momento el único miembro que ha levantado la voz en nombre de la banda ha sido Alonso Orozco Jr. En sus redes sociales, El Mariachi Herencia de México mostró algunos momentos que van a quedar en su memoria por representar a la cultura mexicana y mostrar respeto al símbolo de Estados Unidos en el Soldier Field de Chicago, Illinois.

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“Un honor interpretar el Star-Spangled Banner a través de nuestra tradición del mariachi”, dice el mensaje enviado por la agrupación, en paralelo al agradecimiento a los Osos de Chicago por confiar en ellos y permitir que el himno de los Estados Unidos se escuchará con amor y gratitud en el campo del soldado.

“Es un honor interpretar la bandera de estrellas a través de la tradición del mariachi. Lo realizamos con el máximo respeto, orgullo y música. Gracias Osos de Chicago y gracias a todos por la increíble respuesta a este momento especial. Juntos somos más fuertes”, expresó El Mariachi Herencia de México,

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Conoce a El Mariachi Herencia de México, la agrupación de Chicago que llevó la tradición mexicana a la NFL

Los Bears presentan al grupo mexicano de mariachi que cantará el himno de los Estados Unidos en Soldier Field

El Mariachi Herencia de México es una agrupación surgida en Chicago, Estados Unidos. Está integrada por músicos jóvenes que recuperan las tradiciones del mariachi de Guadalajara y la Ciudad de México, con arreglos de corte contemporáneo.

El grupo busca acercar la música mexicana a las nuevas generaciones y consolidar la presencia que ha construido en los Estados Unidos. El Mariachi Herencia de México cuenta con dos nominaciones al Latin Grammy y ha participado en actos de relevancia.

Su aparición pública recién ocurre el lunes 28 de septiembre rumbo al Monday Night Football (MNF) de la NFL. El equipo de los Osos de Chicago confirmó su asistencia para tocar el Star-Spangled Banner durante el rito patriótico del Soldier Field, escenario que otorgó una ola de aplausos por emotiva manera de tocar el himno de Estados Unidos al estilo de El Mariachi Herencia de México.

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NFL honra las raíces mexicanas durante la celebración de su temporada 2026-27

Mariachi Monumental de México cantó el himno de los Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La puesta en escena del grupo El Mariachi Herencia de México, no es la única que ha llevado la cultura nacional a la Liga más importante del Futbol Americano. En días anteriores, el Mariachi Monumental de México cantó el Star-Spangled Banner previo al Green Bay frente a Atlanta en el estadio Lambeau Field.

Normalmente, el evento ceremonial se interpreta con formatos convencionales, pero esta vez las trompetas, los violines y las voces del mariachi se escucharon desde el centro de emparrillado representando a los mexicanos y latinos que se concentran en el país local.

Además, el NRG Stadium, de los Texanos de Houston, fue el epicentro de una danza folclórica especial durante el espectáculo de medio tiempo al reunió elementos de la cultura mexicana que conquistaron al público de la National Football League (NFL) el pasado 20 de septiembre.

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Un grupo de bailarines realiza una presentación de danza folklórica mexicana sobre el césped de un estadio de fútbol americano de la NFL en Houston. (X / Cortesía )

Las bailes se suelen acompañar de mariachi, sones, jarabes, bandas de viento o música regional y los pasos cambian según el estado o la comunidad de origen. Los hombres que protagonizaron el Half Time, portaron trajes de charro color rojo, camisa y pantalón de manta.

Las bailarinas lucieron faldas amplias y de tonos intensos, que sujetaron y movieron al ritmo de la música. Sus desplazamientos dibujaron diversas formas sobre el escenario, mientras los bordados, encajes y listones de los vestuarios remitieron a la riqueza cultural de diversas regiones de México desde el campo de Futbol Americano.

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