Roberto Palazuelos relata cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi: “Pensé que era fake news”

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

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El actor Roberto Palazuelos confirmó el fallecimiento del empresario Jorge Kahwagi Macari a los 58 años tras recibir la noticia por medio de un grupo de amigos cercanos.

El hecho ocurrió como consecuencia de un derrame cerebral, seis meses después del deceso de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica.

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Palazuelos explicó que al principio dudó del reporte sobre el estado de su amigo al considerar que se trataba de un rumor en redes sociales.

“Me enteré a través de amigos, varios al mismo tiempo. Al principio yo decía: ¿Estás seguro que no es fake news?, pero después de unas horas me di cuenta que ya estaba por todos lados”, relató el actor al programa ‘De primera mano’.

Los servicios funerarios de Kahwagi se programaron para realizarse en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, donde la familia coordinó los actos luctuosos.

Palazuelos aclaró que no podrá asistir de forma presencial a las honras fúnebres debido a que se encuentra fuera del país.

Quién fue Jorge Kahwagi Macari, empresario que murió a sus 58 años (RS)

Un vínculo personal iniciado a los 14 años de edad

La relación entre ambos comenzó cuando el actor tenía 14 años en un entorno social compartido en la capital del país.

Palazuelos recordó que su padre ejercía una disciplina estricta en el hogar, por lo que Kahwagi le brindaba apoyo personal y prendas de vestir.

“Siempre fue un amigo que se quitaba la camisa por uno”, afirmó el actor sobre el respaldo recibido a lo largo de los años.

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En ese núcleo cercano figuró también Cabalán Macari, primo hermano de Kahwagi, con quien compartieron vivencias durante la juventud.

Ambos mantuvieron contacto regular en proyectos personales y reuniones privadas durante más de tres décadas.

Palazuelos recordó que la relación entre ambos comenzó cuando el actor tenía 14 años (IG: robertopalazuelosbadeaux)

El distanciamiento previo y los emprendimientos inmobiliarios en Quintana Roo

El contacto directo disminuyó durante los últimos 11 meses a causa del deterioro en la salud de Kahwagi, quien requirió asistencia de oxígeno médico y se recluyó en su residencia.

Ante la falta de comunicación, Palazuelos se encontró de forma fortuita con Cabalán Macari para solicitarle que le transmitiera su afecto y la intención de visitarlo.

Años antes, Palazuelos llevó por primera vez a Kahwagi al municipio de Tulum, espacio donde el empresario desarrolló posteriormente inversiones inmobiliarias.

Durante los últimos nueve años de su vida, Kahwagi enfocó sus actividades comerciales en el sector inmobiliario de Tulum, donde acumuló un patrimonio en predios situados en la franja costera y en terrenos con frente de playa.

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Palazuelos detalló que el empresario adquirió y posteriormente vendió una residencia en la zona turística, además de mantener inversiones en terrenos ubicados detrás de la carretera costera.

Durante los últimos nueve años de su vida, Kahwagi enfocó sus actividades comerciales en el sector inmobiliario de Tulum. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

Ambos coincidieron en los establecimientos Diamante K, Casa Ganesh y cerca del hotel Ahau, espacios donde mantuvieron reuniones recurrentes.

Palazuelos definió a Kahwagi como una figura de aprendizaje en el terreno comercial por su agilidad en las negociaciones de alto nivel.

El actor solicitó respeto público para las hermanas Sonja Kahwagi y Laila Kahwagi, quienes enfrentan el proceso luctuoso familiar.

Palazuelos mantuvo comunicación directa con Laila Kahwagi para expresarle sus condolencias y ofrecer respaldo a la familia.

Por su parte, la conductora Yolanda Andrade despidió al empresario en redes sociales y lo identificó como uno de sus afectos más cercanos al escribir: “Hoy me desperté con esta pena en mi alma y corazón. Mi mejor amigo, mi Kawachón, te amo”.

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El senador de Chiapas Manuel Velasco recordó la etapa en la que ambos coincidieron en la Cámara de Diputados durante la LIX Legislatura.

La conductora Yolanda Andrade despidió al empresario en redes sociales(Instagram)

Trayectoria en la política el boxeo profesional y la televisión

Jorge Kahwagi Macari nació en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1968 y construyó una carrera multifacética en diversos sectores.

Se desempeñó como diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México entre 2001 y 2006, año en que se retiró del organismo por diferencias con la dirigencia.

Posteriormente se integró al partido Nueva Alianza, institución donde ejerció la secretaría general y la presidencia entre 2007 y 2011.

En 2004, durante su periodo legislativo, solicitó licencia para ingresar al programa de televisión Big Brother VIP de la cadena Televisa, donde obtuvo el tercer lugar.

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Palazuelos destacó que su amigo logró desempeñarse en cada meta que se propuso a lo largo de su vida. FOTO: Eunice Adorno/CUARTOSCURO.COM

En el boxeo disputó 11 peleas profesionales entre 2001 y 2005, todas ganadas por nocaut, y obtuvo el título nacional de peso crucero en 2002.

Una década después reapareció en el cuadrilátero en Filipinas para derrotar al peleador Ramón Olivas mediante nocaut técnico en 40 segundos.

Además de sus facetas públicas, Kahwagi concluyó la carrera de derecho para ejercer como abogado antes de incursionar en el sector empresarial y legislativo.

Sobre esta polifacética carrera, Palazuelos destacó que su amigo logró desempeñarse en cada meta que se propuso a lo largo de su vida.