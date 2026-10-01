Las veces que AMLO ha salido de su “retiro político” en los momentos de mayor tensión en Morena y el gobierno de Sheinbaum

Las veces que Andrés Manuel López Obrador ha salido de su "retiro político" en los momentos de mayor tensión en Morena y el gobierno de Sheinbaum. (Captura de pantalla)

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Por sexta ocasión, Andrés Manuel López Obrador reapareció este 30 de septiembre para lanzar su segundo libro después de haber dejado la presidencia de México en 2024. El exmandatario vuelve a aparecer en un momento clave, tanto para Morena, su hijo Andrés “Andy” Manuel López Beltrán y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un video en su cuenta oficial de YouTube, el líder fundador de Morena presentó Pueblo, el cual dio a conocer a través de su cuenta de X: “Con estos dos libros termino de sustentar lo que denominamos Humanismo Mexicano”.

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La reaparición ocurre mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por presuntos vínculos con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, y mientras el diario The New York Times reveló en días recientes que dos agencias estadounidenses analizan posibles acusaciones contra su hijo, el exsecretario de organización de Morena, por presunto huachicol fiscal.

También coincide con un nuevo episodio de tensión entre México y Estados Unidos. En septiembre, Sheinbaum ha respondido públicamente a declaraciones de Donald Trump sobre los cárteles y ha insistido en que México no permitirá injerencias extranjeras ni violaciones a su territorio.

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AMLO reaparece en redes para presentar su nuevo libro y hablar sobre su retiro de la política.

En ese contexto, el regreso de López Obrador a la conversación pública vuelve a colocar sus mensajes sobre soberanía, Morena y la Cuarta Transformación en el centro de la atención pública.

López Obrador ha salido del retiro seis veces desde octubre de 2024

Desde que entregó la banda presidencial a Sheinbaum el 1 de octubre de 2024, López Obrador se instaló en su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas. Ahí, dijo, vive jubilado después de 50 años de actividad política ininterrumpida.

Las reapariciones del exmandatario siguen un patrón reconocible:

Votó en la elección judicial de junio de 2025, la primera de la historia del país, y declaró que México tenía “a la mejor presidenta del mundo”.

Presentó su libro Grandeza en noviembre de 2025, con un video de casi 50 minutos grabado en el jardín de su finca.

Condenó la operación militar estadounidense contra Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, con el mensaje “ por ahora no le mando un abrazo ” dirigido a Donald Trump.

Pidió apoyo para Cuba el 14 de marzo de 2026 ante los apagones derivados de los aranceles de Trump a los compradores de petróleo cubano.

Defendió a Sheinbaum y acusó a funcionarios estadounidenses de intervenir contra Morena en junio de 2026, carta que calificó la estrategia de Washington como “hitleriana”.

Presentó su segundo libro, Pueblo, este 30 de septiembre.

Reaparece AMLO y presenta libro (especial)

Expresidente recuerda las cuatro transformaciones de México

En el mensaje publicado para anunciarlo, explicó que inicialmente había pensado titularlo Gloria, porque pretendía abordar la historia política de México. Finalmente optó por Pueblo, una palabra que, según explicó, resume su concepción de la democracia: el pueblo como soberano.

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López Obrador presentó Pueblo como la continuación de Grandeza. Mientras el primer libro estuvo dedicado a la historia cultural y a las raíces del México antiguo, el segundo aborda, de acuerdo con su explicación, la historia política del país. Con ambos textos, dijo, busca terminar de sustentar lo que denomina Humanismo Mexicano, cuya esencia resumió en la frase “por el bien de todos, primero los pobres”.

Durante el video de presentación, el expresidente volvió además sobre una de las ideas centrales de su trayectoria política: su interpretación de la historia de México a partir de cuatro grandes transformaciones.

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Mencionó la Independencia, la Reforma encabezada por Benito Juárez, la Revolución Mexicana parte de su discurso a criticar los periodos posteriores a la Revolución y a cuestionar lo que denominó “neoporfirismo” para referirse al periodo neoliberal. Su lectura de y la transformación que él identifica con su movimiento político.

El hijo de AMLO enfrenta investigaciones de agencias estadounidenses por huachicol

La sexta reaparición de López Obrador coincide con la publicación de The New York Times, que cita a cinco fuentes anónimas con conocimiento directo de indagatorias contra Andy López Beltrán por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

El reporte señala que no existen investigaciones formales contra el hijo del expresidente, pero retoma su mención en el caso de los hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal, así como los contratos gubernamentales vinculados a su amigo Jorge Amílcar Olán durante el sexenio de su padre.

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Un mes antes, en agosto, el Departamento de Estado le había retirado la visa a López Beltrán. En respuesta, envió una carta a Trump en la que acusó a Marco Rubio y Christopher Landau de actuar “como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países”.

México y Estados Unidos han tenido mayor tensión ante señalamientos a políticos mexicanos.

Sheinbaum salió en su defensa sin mencionarlo por nombre: “Una visa no define a una persona. Una visa es para entrar a un país, nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda”, declaró en Tampico, Tamaulipas.

Estados Unidos sanciona al exesposo de la gobernadora de Baja California

El Departamento del Tesoro sancionó a Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar, junto con 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros lo señala como operador político aliado de El Ruso, facción de La Mayiza, a quien habría protegido de las autoridades en Mexicali. Torres Torres negó los señalamientos y anunció acciones legales para aclarar su situación.

Marina del Pilar aclaró que está legalmente divorciada de Torres desde 2025 y que no figura entre las personas sancionadas. “He resistido cinco años infamias, calumnias, mentiras, difamaciones de todo tipo. Voy a resistir los próximos once meses”, dijo ante medios.

El Departamento del Tesoro sancionó a Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar, junto con 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa.

El caso se suma al de otros gobernadores morenistas bajo presión de Washington, como Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, acusado junto a otras nueve personas de brindar protección al Cártel de Sinaloa, y los señalamientos contra los mandatarios de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

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