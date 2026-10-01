Las advertencias de Yeri Mua sobre Naim Darrechi que cobraron fuerza tras denuncia de la mamá de Abelito

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Las advertencias públicas de Yeri Mua en contra del creador de contenido español cobraron relevancia tras la denuncia contra Naim Darrechi por presunto acoso a la mamá de Abelito.

El creador español abandonó México mientras enfrenta un proceso legal iniciado en la Ciudad de México.

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Usuarios en redes sociales revivieron las declaraciones emitidas por la influencer veracruzana en 2023.

En ese periodo, la creadora de contenido expuso episodios de violencia física y amenazas ocurridos durante los meses que mantuvieron un noviazgo en la capital mexicana.

La acusación reciente surgió durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, donde la señora Cristi señaló haber sufrido tocamientos no consentidos.

El hecho derivó en una denuncia formal presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra dos asistentes.

Yeri Mua expuso agresiones físicas y amenazas durante su noviazgo en 2023

En junio de 2023, Yeri Mua transmitió en vivo para detallar comportamientos agresivos de su entonces pareja.

La mexicana afirmó que el español rompió objetos en su vivienda y ejerció violencia verbal antes de la ruptura definitiva de la relación.

Las plataformas digitales acumularon miles de publicaciones que comparan las declaraciones pasadas de la veracruzana con los hechos actuales.

Yeri Mua denunció a Naim Darrechi por violencia verbal y física. (Twitter/Yerimua)

La comunidad en redes sociales señaló patrones de conducta repetidos por el señalado en distintos momentos de su estancia en el país.

El conflicto de 2023 incluyó amenazas públicas por parte del español sobre difundir fotografías privadas de la influencer.

Esas acciones generaron el rechazo de la comunidad de creadores digitales, quienes exigieron en su momento la intervención de las autoridades locales.

La señora Cristi confirmó el inicio de las acciones legales a través de transmisiones en video.

La afectada explicó que no tolerará faltas de respeto contra su persona ni agresiones ocurridas dentro del entorno familiar de su hijo.

En junio de 2023, Yeri Mua transmitió en vivo para detallar comportamientos agresivos de su entonces pareja y señalar hubo un contrato de confidencialidad entre ambos.

El influencer abandonó México entre burlas en redes sociales

Previo a su salida del territorio nacional, Naim Darrechi publicó material audiovisual grabado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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En los videos difundidos en TikTok, el señalado utilizó audios de comedia para minimizar la denuncia existente.

La difusión del video donde simula huir al ritmo de la frase “Corre, Forrest, corre” incrementó las críticas de los usuarios.

Diversas cuentas de redes sociales solicitaron la cancelación de sus perfiles por revictimizar a la denunciante durante el proceso penal.

El influencer Naim Darrechi se muestra caminando por los pasillos de un aeropuerto mientras habla frente a la cámara. La grabación se difunde tras darse a conocer una denuncia en su contra por presunta agresión sexual en México.

El creador de contenido acumulaba 26 millones de seguidores en TikTok antes de este incidente.

El volumen de interacciones negativas en su cuenta provocó la restricción de comentarios en varias de sus publicaciones recientes.

Abelito declaró públicamente que respaldará el proceso de su madre en todas las etapas correspondientes.

El influencer sostuvo que defenderá la integridad de su madre, la señora Cristi, ante cualquier instancia legal encargada de investigar los hechos acontecidos en la fiesta.

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El influencer sostuvo que defenderá la integridad de su madre ante cualquier instancia legal. (Captura de pantalla @naimdarrechi / CUARTOSCURO)

El historial de problemas legales de Naim Darrechi en España y México

El expediente del extranjero registra detenciones previas en España, en 2021, autoridades de Palma de Mallorca arrestaron al influencer por participar en botellones, reuniones en lugares públicos para consumir bebidas alcohólicas, prohibidos durante las restricciones sanitarias y enfrentarse a los agentes de la policía local.

En ese mismo año, el gobierno de España presentó una denuncia en su contra tras admitir en una entrevista que engañaba a mujeres sobre el uso de preservativos. Las autoridades españolas señalaron que dicha conducta constituye un delito de abuso sexual.

El español permaneció varios días bajo custodia hasta alcanzar un acuerdo reparatorio con los periodistas afectados por las agresiones. (Captura de pantalla/TikTok @losturbios)

Su llegada a México en 2023 estuvo marcada por un altercado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En junio de ese año, el influencer agredió físicamente a reporteros de diversos medios de comunicación y dañó equipo de trabajo valorado en miles de pesos.

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Aquel incidente derivó en su detención por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y su traslado al Ministerio Público.

El español permaneció varios días bajo custodia hasta alcanzar un acuerdo reparatorio con los periodistas afectados por las agresiones.

La denuncia de la señora Cristi suma una nueva indagatoria en las instancias judiciales mexicanas.

El avance de las investigaciones determinará la situación jurídica del señalado en caso de que las autoridades requieran su comparecencia formal en la capital del país.