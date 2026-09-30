Gilberto Mora enciende las alertas, el delantero podría perderse el México vs Estados Unidos por lesión

Gilberto Mora en su arribo al hotel de concentración (Cortesía FMF)

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Luego de que la Selección Mexicana empató 1 - 1 contra Perú, el equipo de Rafa Márquez se prepara para su siguiente duelo ante Estados Unidos en una nueva edición del clásico de Concacaf. Será el partido más importante de la gira debut del técnico mexicano, por lo que las expectativas entre la afición se han elevado, en especial por la ausencia de victorias en estos dos partidos.

Ahora, un escenario negativo se suma a esta nueva era del Tri pues Gilberto Mora, figura del equipo azteca, podría perderse el duelo ante los estadounidenses. Una posible lesión impediría que Morita sea titular ante Estados Unidos.

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A lo largo de la tarde de este miércoles 30 de septiembre surgió el reporte de que Mora se habría resentido de una lesión en el tobillo, situación que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Márquez. Y es que, a pesar de que el entrenador adelantó que el futbolista de Xolos de Tijuana tendría participación el sábado 3 de octubre, ahora este panorama podría cambiar.

¿Qué le pasó a Gilberto Mora?

Gilberto Mora se resintió de una lesión en el tobillo (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

De acuerdo con información de Mauricio Ymay de TUDN, Gil Mora se resintió de una lesión en el tobillo; durante la práctica posterior al partido contra Perú el mediocampista de 17 años sintió una molestia en el tobillo, por lo que de inmediato reportó al cuerpo técnico.

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La mañana de este 30 de septiembre fue llevado a una clínica para realizarse una resonancia magnética como medida de prevención, pero con este panorama estaría en duda para el siguiente compromiso del Tri. Posteriormente se reveló que la evaluación médica sería positiva, pues la lesión no sería de gravedad y será cuestión de medidas preventivas para evaluar si el jugador está en condiciones para tener minutos en la cancha.

El equipo nacional viajará el viernes a Phoenix, Arizona para el partido amistoso de la fecha FIFA, hasta este momento, Giberto Mora está contemplado en el viaje que ralizará la Selección Mexicana, en cuanto a su participación para enfrentarse al conjunto de Las Barras y las Estrellas será cuestión de tiempo y la evaluación que se le tenga en días próximos.

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Los jugadores de la Selección Mexicana que no participaron en el empate 1-1 ante Perú practicaron en una sesión de entrenamiento (REUTERS/Raquel Cunha)

Los jugadores de la Selección Mexicana que no participaron en el empate 1-1 ante Perú permanecieron en la cancha del Sports Illustrated Stadium hasta las 23:30 horas para realizar una sesión adicional y mantener el ritmo competitivo antes del partido contra Estados Unidos. El entrenamiento se extendió después del encuentro dirigido por Rafael Márquez.

Fue durante esta sesión que Gilberto tuvo un tema con una lesión que tuvo meses atrás, por lo que sería un factor a considerar para el siguiente duelo del Tricolor. México enfrentará a Estados Unidos el sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, a las 20:00 horas. El duelo será el tercero del equipo en la actual Fecha FIFA y marcará el primer enfrentamiento de Márquez contra el conjunto estadounidense como responsable de la selección.

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El empate ante Perú dejó al equipo nacional con dos igualadas en sus primeros partidos de esta etapa, después del 1-1 contra Colombia.

Rafa Márquez defendió su elección de competir con jóvenes el México vs Perú

Rafa Márquez, técnico de México, comparó el promedio de edad de su equipo con el de Perú para valorar el empate en amistoso.

Rafa Márquez defendió el uso de jóvenes en la Selección Mexicana tras el empate 1-1 ante Perú, al considerar que necesitan oportunidades para demostrar su capacidad y formar parte del equipo que buscará llegar al Mundial de 2030.

“Si queremos ayudar a los jóvenes, son el futuro, una base, un legado, sólidos, para tener más jugadores completos. Yo creo en los jóvenes, por algo me atreví a tener este 11, muy joven, la edad promedio es de 24 contra 29 de Perú. No sé quién más se hubiera atrevido a hacerlo. Hay calidad en los jóvenes, hay que darles la confianza, para que demuestren su talento y sepamos quién va en el camino y quién no”, aseguró Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana.

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