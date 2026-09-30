Encuentran drogas y armas en nueve propiedades ligadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca. - @FISCALIA_GobOax

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó nueve cateos simultáneos en Santa Cruz Xoxocotlán y Cuilápam de Guerrero, en una acción dirigida contra redes delictivas vinculadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO). El operativo, realizado durante la madrugada de este miércoles, dejó cinco personas detenidas y el aseguramiento de drogas, armas hechizas y otros objetos relacionados con actividades ilícitas.

La intervención se sumó a una serie de acciones que la Fiscalía mantiene desde finales de agosto contra la organización, señalada por delitos que incluyen extorsión, narcomenudeo, despojo y sicariato.

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Cateos simultáneos y cinco detenidos

Las investigaciones ministeriales permitieron identificar diversos inmuebles vinculados a la ASAEO: ocho ubicados en Santa Cruz Xoxocotlán y uno en Cuilápam de Guerrero. Entre los puntos intervenidos se localizó un inmueble que, según las indagatorias, funcionaría como casa de seguridad para la comisión de delitos.

En la madrugada del 30 de septiembre, la Fiscalía de Oaxaca realizó nueve cateos en Xoxocotlán y Cuilápam de Guerrero que terminaron con cinco hombres detenidos y el decomiso de drogas, armas hechizas y básculas grameras, en el marco de las investigaciones contra la red criminal conocida como ASAEO.

Encuentran drogas y armas en nueve propiedades ligadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca. - @FISCALIA_GobOax

Los detenidos fueron identificados con las iniciales F.V.J., V.R.C.J., T.J.M.S., A.C.J.G. y J.P.J. Quedaron a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica, con apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

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Durante las diligencias se aseguraron dos inmuebles, además de tablas de castigo, armas hechizas, diversas sustancias con características de droga y básculas grameras. Estos indicios serán incorporados a las investigaciones para establecer su posible relación con las actividades ilícitas bajo pesquisa.

Coordinación interinstitucional en el operativo

El despliegue fue encabezado por la FGEO a través de la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE), en coordinación con instancias federales y estatales. En el ámbito federal participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por parte del gobierno estatal intervinieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Estatal, con soporte tecnológico y de inteligencia proporcionado por el C5i de Oaxaca.

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Encuentran drogas y armas en nueve propiedades ligadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca. - @FISCALIA_GobOax

Esta estructura de colaboración replica el esquema utilizado en operativos previos contra la organización, que han combinado inteligencia estatal y capacidades federales para ejecutar cateos simultáneos en distintos puntos de los Valles Centrales.

Qué es el ASAEO y cómo operaba

La Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca surgió originalmente como un gremio vinculado al transporte público, con actividades en taxis, mototaxis, pipas y camiones de volteo. Según las investigaciones de la Fiscalía, la organización extendió después sus operaciones hacia conductas delictivas en entre 80 y 90 municipios de los Valles Centrales.

Entre los delitos atribuidos a la estructura se encuentran extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, despojo de predios y sicariato. La Fiscalía sostiene que la organización utilizó unidades de transporte y establecimientos locales para operar puntos de distribución de droga.

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Antecedentes del cerco contra la organización

El operativo de este miércoles no es el primero contra la ASAEO. El 27 de agosto, autoridades estatales y federales ejecutaron 14 cateos simultáneos en la capital y su zona metropolitana, con la participación de más de 300 elementos de corporaciones estatales y federales.

Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquella intervención derivó en la detención de nueve personas, entre ellas la entonces secretaria general de transporte de la organización, identificada como Sharon Italia Curiel Hernández. También fue detenida una regidora del municipio de San Antonio de la Cal, señalada como presunto brazo operativo en esa demarcación.

Posteriormente, el 9 de septiembre, una jueza de control determinó la vinculación a proceso de tres personas detenidas en etapas previas del cerco, identificadas con las iniciales E.M.M.S., A.J.V.M. y J.Z.M., acusadas de narcomenudeo. La jueza impuso prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Presuntos vínculos con el Cártel de la Costa

La Fiscalía de Oaxaca ha señalado una relación entre dirigentes de la ASAEO y una célula identificada como el Cártel de la Costa, con presencia en la región de Huatulco y liderada por Ricardo Estévez Colmenares, alias “El Bogar”. Según las indagatorias, este vínculo se orientaría al cobro de piso y a la expansión del dominio territorial de ambas estructuras.

Las autoridades han reportado, en operativos anteriores, la detención de presuntos operadores de enlace entre las dos organizaciones, identificados con los alias “El Micky” y “El Contador”, este último señalado como jefe de plaza en Ocotlán de Morelos.

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Casos de alto impacto bajo investigación

Las indagatorias contemplan posibles actividades relacionadas con hechos de alto impacto, entre ellos el sicariato. La Fiscalía ha vinculado a la estructura con una cadena de ataques contra dirigentes sindicales rivales.

Entre los casos bajo investigación se encuentran el homicidio de Caleb Rodríguez Ortega, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, registrado en enero de 2025 sobre avenida Universidad en la capital oaxaqueña, y el homicidio de Iván Tomás Luis Villaseca, líder de la Confederación Joven de México, ocurrido en abril de 2026.

Las investigaciones también contemplan el atentado contra Marco Sánchez, líder de la Confederación Internacional de Trabajadores, ocurrido afuera de un restaurante en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca, hecho que dejó un saldo de seis personas sin vida.

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