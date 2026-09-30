Emma Coronel recibe rosas rojas del influencer Davis Flow, así reaccionó la esposa de “El Chapo” Guzmán

El creador de contenido Davis Flow entrega un gran ramo de rosas rojas a Emma Coronel Aispuro en el interior de una cocina. En la grabación compartida en redes sociales, la modelo recibe el arreglo floral y posa junto al regalo mientras ambos conversan frente a la cámara.

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El influencer hondureño Davis Flow sorprende a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con un enorme ramo de rosas rojas durante una visita a su domicilio, en un encuentro que se viraliza en TikTok y desata comentarios como “eso es retar al diablo”.

La modelo se sorprendió al ver el tamaño del regalo del creador de contenido, y en el intercambio ambos dejaron en claro que la relación que sostienen es por amistad, luego de que ambos coincidieran en un live, en el que el influencer se sorprendió al enterarse de quién era Emma Coronel.

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Así fue la reacción de Emma Coronel ante el regalo de Davis Flow

Davis Obed Silva Antúnez, nombre real de Davis Flow, de 28 años, entregó el arreglo floral a Coronel, de 37 años, quien no pudo ocultar la sorpresa. “¿Por qué está tan grande?” y “¿sabías que no es necesario?”, le preguntó la modelo al recibir el ramo.

Emma Coronel recibe rosas rojas del influencer David Flow, así reaccionó la esposa de “El Chapo” Guzmán

El influencer admitió que el tamaño del arreglo obligó a colocarlo con cuidado porque “sí pesa”. Flow dedicó unas palabras a Coronel: “Usted se merece muchas más, obviamente. Muy buena persona, muy buena amiga, se ha compartido muy linda conmigo”.

“Con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho respeto. Sabe que le he agarrado cariño de tantos lives que hemos hecho, tantas cosas que hemos compartido”, agregó el creador de contenido.

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¿Cuál es la relación de Emma Coronel y Davis Flow?

Davis Flow y Emma Coronel se conocieron a través de una transmisión en vivo en TikTok. En ese momento, el influencer desconocía la identidad de la mujer con la que interactuaba, es decir, que se trataba de la esposa de “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa.

Emma Coronel y Davis Flow

El momento se hizo viral, ya que el influencer hondureño aseguró que “tenía novio” y “le gustaban los hombres”, luego de que en el chat le advirtieran de la relación de Coronel con el narcotraficante.

Desde entonces, ambos han compartido varios encuentros documentados en redes sociales. Davis Flow, acompañado por la también creadora de contenido Carolina Flow, realizó una visita formal al domicilio de Coronel en la que le entregó el ramo de rosas rojas.

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Cocina, baile y transmisiones en Kick; la convivencia de Emma Coronel con Davis Flow

Tras la entrega del ramo, ambos compartieron una jornada de convivencia que incluyó momentos en la cocina. En otros videos difundidos en redes sociales aparecen bailando música regional y el hondureño le entrega una rosa adicional a Coronel.

Emma Coronel y Davis Flow

La pareja también protagonizó bloques extensos de conversación transmitidos a través de la plataforma de streaming Kick. El gesto se suma a una serie de encuentros que ya habían comenzado a viralizarse en semanas previas.

Emma Coronel niega intenciones románticas

La modelo mexicana aseguró que no existe ninguna mala intención de su parte en la relación con Flow. Coronel recordó que, tras cumplir sus procesos legales, goza de plena libertad para socializar públicamente.

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Durante el momento de la entrega, Davis Flow explicó que las rosas eran un agradecimiento por la amistad que mantiene con Coronel. El artista destacó que ella se había mostrado “amable, humilde, cariñosa y respetuosa” con él.

¿Quién es Davis Flow, el influencer que le regaló rosas a Emma Coronel?

Davis Flow, cuyo nombre real es Davis Obed Silva Antúnez, es un influencer, rapero y creador de contenido originario de Honduras.

Comenzó a publicar videos de freestyle en YouTube alrededor de 2014 y desde entonces desarrolló actividad constante en TikTok, Instagram y YouTube. En su carrera musical destacan temas como “Rip Menor Menor”, “Volver el Tiempo” y “Ganga”, además de “Chingoteo” junto a La Gigi, que suma 1.9 millones de reproducciones en YouTube. Para agosto de 2025, su cuenta de Instagram reunía cerca de 501,000 seguidores.

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En 2026 firmó con Platense FC, equipo de la Liga Nacional de Honduras, lo que generó rumores sobre un posible debut como profesional tras realizar pretemporada con el club. También formó parte de un partido de creadores de contenido de Honduras contra El Salvador, en el que anotó un gol.

Davis Flow dijo “me gustan los hombres” y luego reforzó en Instagram que “tengo novio”. (Foto cortesía Instagram Davis Flow)

Participó y ganó la primera temporada de El Juego del Hambre, reality digital producido por Termómetro Show con temática de supervivencia entre creadores de contenido, con un premio de 10,000 dólares.

¿Dónde está Emma Coronel actualmente?

Emma Coronel Aispuro vive actualmente en California, Estados Unidos, bajo libertad condicional tras su liberación de prisión el 13 de septiembre de 2023, luego de haber sido detenida el 22 de febrero de 2021. Coronel se declaró culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero en Estados Unidos. Tras cumplir su condena, quedó sujeta a un periodo de libertad condicional de 48 meses.

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Reside junto a sus hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina Guzmán Coronel, quienes cumplieron 15 años el pasado 15 de agosto. No existe reporte de divorcio entre ella y Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque su relación conyugal se mantiene condicionada por el encarcelamiento del capo.