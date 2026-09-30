¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre? Reportan atrasos en Línea A

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este miércoles 30 de septiembre.

Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.

A continuación, las últimas novedades del servicio del transporte público este miércoles: