El encuentro en casa de Jorge Kahwagi que selló la amistad entre Gustavo Adolfo Infante y Gilberto Barrera

Su compadre y mejor amigo es Gilberto Barrera tras reunión en la residencia del abogado y exboxeador (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 30 de septiembre el mundo del espectáculo, el deporte, la política y los negocios brindan el último adiós a Jorge Antonio Kahwagi Macari tras su fallecimiento a sus 58 años de edad.

Durante la mañana, la información surgió a través de las redes sociales y posteriormente llegó a los espacios de televisión para anunciar que Jorge Kahwagi habría sufrido un derrame cerebral en la Ciudad de México.

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Los primeros informes provinieron del senador, Manuel Velasco, quien era compañero de Jorge Kahwagi en la LIX Legislatura y por el empresario, Roberto Palazuelos, uno de sus amigos cercanos y quien consideró un maestro a Jorge Kahwagi.

Más tarde el periodista, Gustavo Adolfo Infante, replicó la información y destapó las dificultades que provocaron el deceso de Jorge Kahwagi, a quien recordará por siempre al convertirse en un medio que convirtió su enemistad con el periodista de espectáculos, Gilberto Barrera, en un compadrazgo.

En entrevista con Maryfer Centeno, el conductor Gustavo Adolfo Infante recordó cuando encaró a Gilberto Barrera después de recibir unos “madr***” en la revista mexicana, Teleguía.

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Un día que se reunieron en casa de Jorge Kahwagi, Gustavo Adolfo Infante, molestó por el comportamiento de Gilberto Barrera, no se guardó nada y confrontó a su colega de espectáculos “para arreglar las diferencias”.

“Oye... hablas muy mal de mí, ¿no? Tienes muchos hu***, ¿o qué?”, cuestionó Gustavo Adolfo Infante. “Pues los normales”, respondió Gilberto Barrera según la versión contada por periodista de Imagen Televisión. “Y le digo: “Y por qué no nos salimos a arreglar las diferencias“, lanzó el presentador.

Gilberto Barrera mostró disposición para resolver sus diferencias con Gustavo Adolfo Infante en el encuentro que tuvo lugar en la casa de Jorge Antonio Kahwagi. “Pues no estamos en la escuela, ca***. Si quieres las arreglamos de una vez aquí”, respondió.

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Tras recordar ese momento, Gustavo Adolfo Infante sorprendió a la audiencia al confirmar que, después de aquel conflicto en la residencia de Jorge Kahwagi, al día de hoy es compadre del periodista Gilberto Barrera y padrino de su hija.

“El día de hoy es mi compadre (Gilberto Barrera) y mi mejor amigo”, confirmó Gustavo Adolfo Infante. “Y pregúntale a Gil, pues creo que nunca había contado esa historia. Tiene su carácter el Barrera”, asevera el conductor De Primera Mano.

Gustavo Adolfo Infante fue uno de los primeros en informar sobre la muerte de Jorge Kahwagi

La Cámara Nacional de Comercio dedicó un mensaje de pésame a Jorge Kahwagi Macari, donde ocupó la presidencia en representación local de Álvaro Obregón. (Facebook/ Cámara de Comercio de la Ciudad de México )

El conductor y periodista de entretenimiento, Gustavo Adolfo Infante, fue uno de los primeros comunicadores en difundir públicamente el fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari este miércoles 30 de septiembre del 2026.

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Ocurrió durante la emisión matutina del programa Sale el Sol, donde Gustavo Adolfo afirmó a su auditorio que la vela del exboxeador, empresario y ex miembro de la Cámara de Diputados se extinguió durante sus 58 años en la Ciudad de México. Infante sostuvo que la causa habría sido un derrame cerebral.

“Desafortunadamente, Jorge Kahwagi acaba de fallecer a los 58 años de edad de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México”, dijo el conductor durante el programa de Imagen Televisión.

La ausencia de Jorge Kahwagi en las redes sociales durante sus últimos años de vida

El empresario y exboxeador murió a los 58 años de edad (X / Jorge Kahwagi )

Jorge Antonio Kahwagi Macari se distanció de las redes sociales a partir del 2019. Sus cuentas oficiales siguen activas pero dejaron de registrar publicaciones frecuentes, luego de una emergencia de salud que él mismo compartió y que generó preocupación entre sus seguidores.

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“Por este medio, quiero agradecer a todos mis amigos su preocupación por mi salud. Les quiero manifestar que se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, expresó el abogado el 8 de abril de 2019.

Tras su publicación, personalidades del espectáculo y de la política manifestaron su respaldo y se sumaron a una cadena de oración por Jorge Kahwagi. Entre ellas estuvieron Gaby Elizalde, Maribel Guardia, Rebecca de Alba, Yolanda Andrade, Claudia Lizaldi, Bernardo de la Garza, Eruviel Ávila y Eduardo Urbano Merino.

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Hasta este 30 de septiembre del 2026, la página de X, otrora Twitter, de Kahwagi permanece disponible, aunque sus publicaciones más recientes consisten en mensajes breves y reflexiones sobre la vida. También aparece una felicitación por el Día de las Madres, una publicación que ha vuelto a difundirse tras la partida del exboxeador mexicano.

“No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos lo que constituye nuestra abundancia”. “Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano”, “Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad”, “La felicidad del cuerpo se funda en la salud; la del entendimiento, en el saber”, “En medio de la dificultad reside la oportunidad”, dicen las últimas frases citadas por Jorge Kahwagi Macari.

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La trayectoria política de Jorge Kahwagi: del PVEM a Nueva Alianza

Jorge Kahwagi fue miembro de la Cámara de Diputados FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La política fue una de las áreas principales que marcó la carrera pública de Jorge Antonio Kahwagi Macari. Llegó a la Cámara de Diputados bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México y fue parte de la LIX Legislatura, entre 2003 y 2006. En ese lapso ocupó el cargo de coordinador parlamentario del PVEM.

Uno de los capítulos más notorios de ese periodo se presentó en 2004, cuando Kahwagi Macari pidió licencia como diputado para participar en Big Brother VIP. La decisión provocó cuestionamientos por compaginar sus obligaciones legislativas con una aparición televisiva de gran exposición. En el reality show llegó hasta la recta final y quedó en tercera posición.

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Más tarde, Jorge Antonio dejó al Partido Verde y se incorporó a la Nueva Alianza, fuerza política vinculada con el grupo de Elba Esther Gordillo. Kahwagi ocupó la Secretaría General del partido y más tarde presidió su Comité Ejecutivo Nacional entre 2007 y 2011.

Jorge Kahwagi volvió a la Cámara de Diputados durante la LXI Legislatura, de 2009 a 2012, como representante de Nueva Alianza. Tras ese periodo, redujo su presencia en la política nacional y mantuvo un perfil más discreto, lejos de los reflectores y de la actividad partidista.

Jorge Kahwagi murió a los 58 años de edad este miércoles 30 de septiembre.

Este miércoles 30 de septiembre del 2026, México despide a Jorge Antonio Kahwagi Macari al fallecer a sus 58 años de edad. Vivirá en la mente del público​ por ser un exitoso empresario, abogado y exboxeador profesional en peso crucero, ganando cinturones regionales del CMB y la OMB.