España presenta como “Méjico” a la selección sub-20 y desconcierta a los jugadores: qué dice la RAE sobre esta grafía

Cartel del España-Méjico causó polémica en las redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 30 de septiembre, la Selección Mexicana de Futbol, en su categoría sub-20, enfrentó a la Selección Española de Futbol en duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo de la especialidad, desde el estadio Cerro del Espino, en la ciudad de Majadahonda, Madrid.

El cuadro nacional salió al campo con Artemio Olvera, Cristóbal Alfaro, Iván Cárdenas, Edwin Soto, Henrique Simeone, Luis Gómez, Aldahir Valenzuela , Ricardo Alonso Samir Inda, Diego Reyes y Aldo De Nigris para medir fuerzas contra La Roja en el feudo que se sitúa en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid

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Tras la realización exitosa de los himnos nacionales, un detalle insólito desató el debate en las redes sociales. Al momento de las fotos grupales, el público mexicano, incluso los propios futbolistas, detectaron que el cartel de presentación decía España-Méjico, en lugar de decir España-México.

Dicho aspecto causó que la oncena Tricolor intercambie miradas por creer que se trató de un grave error de ortografía. Asimismo, los internautas que vieron el juego manifestaron que en España cometieron la equivocación de presentar a nuestro país como “Méjico”,

No obstante, otros usuarios de las redes sociales salieron a defender que en España es correcto utilizar la letra “j” en lugar de la “x” para nombrar a México. Pese a la confusión, el partido siguió su marcha y concluyó en favor de La Roja, 2-0. sobre la Selección Nacional sub-20.

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¿México o Méjico? Esto dice la RAE sobre la grafía que apareció en el amistoso sub-20

Cartel del España-Méjico llamó la atención de jugadores y aficionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la información brindada por la Real Academia Española (RAE) escribir “Méjico” es correcto aunque se recomienda usar la grafía con la letra “x” para llamar a México. Esto explica la institución cultural que se encarga de regular, cuidar y unificar el idioma español.

“La grafía recomendada para este topónimo es México, También se recomienda escribir con ”x” todos sus derivados: mexicano, mexicanismo. La aparente falta de correspondencia entre grafía y pronunciación se debe a que la letra “x” que aparece en la forma escrita de este y otros topónimos americanos (Oaxaca y Texas), conserva el valor que tenía en épocas antiguas del idioma, en las que representaba el fonema que hoy corresponde a la letra “j”, explica la RAE.

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“Este arcaísmo ortográfico se conservó en México y, por extensión, en el español de América, mientras que, en España, las grafías usuales hasta no hace mucho eran Méjico, mejicano, etc. Aunque son también correctas las formas con ”j", se recomiendan las grafías con “x” por ser las usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica", concluye la Real Academia Española (RAE).

Por tanto. la institución con sede en Madrid, España reconoce que “Méjico” es una grafía correcta, aunque recomienda escribir México, con la letra “x”, porque es la forma usada en nuestra nación y en la mayor parte de Hispanoamérica.

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México sub-20 cae ante España en duelo amistoso rumbo al Mundial 2027

El Tricolor cayó en el Cerro del Espino. EUROPA ESPAÑA DEPORTES RFEF

La Selección Mexicana varonil sub-20 sufrió la derrota por partida doble ante la Selección de España este miércoles 30 de septiembre en el duelo no oficial con miras a la Copa Mundial organizada conjuntamente por Uzbekistán y Azerbaiyán en el año 2027.

El combinado nacional, adiestrado por el técnico, Álex Diego, recibió la primera anotación a los 15′ por conducto de Thiago Pitarch y el segundo de La Roja llegó al 71′ con un zurdazo inatajable de José Antonio Morante a la meta defendida por Artemio Olvera.

Tri sub-20 asegura su boleto al Mundial previo a ser campeón del Premundial de Concacaf

Cristóbal Alfaro marcó doblete contra Estados Unidos en la final del torneo. (AP Foto/Fernando Llano)

La Selección de México sub-20 clasificó a la Copa del Mundo de la categoría tras una excepcional actuación en el Premundial de la zona de Concacaf, torneo que tuvo lugar en los estados de Puebla y la Ciudad de México respectivamente.

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El equipo Tricolor dominó la fase de grupos al superar a: Antigua y Barbuda (3-0), Costa Rica (0-2) y Guatemala (4-0) en ese orden. En Cuartos de Final se cruzó con la Selección de Panamá (4-0) para amarrar plaza al Mundial de Uzbekistán y Azerbaiyán 2027.

México cumplió con el pase al torneo internacional. Su siguiente prueba era conquistar el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en semis, contra la Selección de Canadá (1-2), a sabiendas que Estados Unidos, al ser anfitrión y finalista ya tenía su lugar seguro en la justa veraniega.

Los futbolistas de la selección sub-20 entendieron la responsabilidad de llevar el nombre de México a unos Juegos Olímpicos en Norteamérica, por ello salieron con todo en la cancha del estadio Azteca, en la CDMX, para remontar a la Hoja de Maple y garantizar su participación en el futbol varonil.

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Ya para la gran final, México se midió a los Estados Unidos. Esta vez el orgullo quedaba en segundo plano, el título del Premundial de Concacaf era el máximo objetivo y con un juego superior y atractivo, la Selección Nacional se impuso al Team USA con doblete de Cristóbal Ortega en el Coloso de Santa Úrsula.

“¡Bicampeones! ¡Incondicionales, una vez más nos quedamos con el Campeonato Concacaf Sub-20! Cerramos nuestra participación con el trofeo de la zona, el boleto al Mundial y la clasificación a los Juegos Olímpicos", destacó la Selección Mexicana de Menores en sus correspondientes redes sociales.

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México sub-23 enfrentará al Club Pachuca en duelo amistoso

El Tri se medirá ante los Tuzos en la Bella Airosa. REUTERS/Eloisa Sánchez

En otro tema, la Selección Mexicana sub-23 invita a la afición nacional para asistir a su duelo familiar y preparativo contra los Tuzos del Club Pachuca este viernes 2 de octubre en el estadio Hidalgo, de la Bella Airosa.

“¡Incondicionales, nos vemos en el Hidalgo! Enfrentaremos a Pachuca el próximo viernes... Y queremos vivir este reto junto a ustedes", dice el mensaje con que la Selección Azteca sub-23 exhorta a la gente a disfrutar de este compromiso durante la Fecha FIFA.

El encuentro se llevará a cabo a las 20:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Los pases de entrada se pueden adquirir por boletomovll y, de acuerdo a la boletera, el precio de las localidades: Norte, Poniente y Sur irán desde los $79 pesos.

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