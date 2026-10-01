Las causas y síntomas del grave problema de salud que habría padecido Jorge Kahwagi

Su paso como pugilista profesional lo llevó a pelear en varios rings importantes dentro del medio. (Redes sociales)

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Jorge Kahwagi habría muerto este miércoles 30 de septiembre a los 58 años a causa de un derrame cerebral, según reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante durante la emisión de Sale el Sol.

El fallecimiento reactivó el interés en los problemas de salud que el exboxeador y expolítico enfrentó públicamente años antes, entre ellos una infección bacteriana y una úlcera gástrica perforada.

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Hasta el momento, la familia del exdiputado no ha emitido un comunicado oficial que confirme o detalle las circunstancias médicas del deceso. La información disponible sobre la causa de muerte proviene únicamente de la versión difundida por el comunicador en su programa.

Qué es un derrame cerebral y por qué se considera una emergencia médica

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Un derrame cerebral, también llamado accidente cerebrovascular, ocurre cuando el suministro de sangre hacia una parte del cerebro se obstruye o se reduce de forma súbita. Esa interrupción impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes, lo que provoca la muerte de neuronas en cuestión de minutos.

Existen dos tipos principales de este padecimiento. El accidente cerebrovascular isquémico, que representa entre el 85% y el 87% de los casos, se produce por la obstrucción de una arteria debido a un coágulo o a la acumulación de placa. El hemorrágico, menos frecuente, ocurre cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe o presenta una fuga.

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En el caso hemorrágico, la sangre que se escapa hacia el tejido cerebral genera presión adicional sobre las neuronas, lo que provoca el daño. Factores como la presión arterial alta no controlada, los aneurismas o las malformaciones arteriovenosas se asocian con este tipo de episodio.

Los síntomas que anticipan un accidente cerebrovascular

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Los síntomas de un derrame cerebral aparecen de forma repentina y varían según la zona del cerebro afectada. Entre los signos más frecuentes se encuentran la dificultad súbita para hablar o entender el lenguaje, así como la debilidad o parálisis en un lado del cuerpo, comúnmente en la cara, un brazo o una pierna.

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También pueden presentarse problemas repentinos de visión en uno o ambos ojos, mareo intenso, pérdida de equilibrio o coordinación, y dificultad para caminar. En los casos hemorrágicos, es común que aparezca un dolor de cabeza intenso y súbito, acompañado en ocasiones de náuseas, vómito o pérdida de la conciencia.

Los especialistas recomiendan el método conocido como FAST para identificar la emergencia: revisar si un lado del rostro se cae al sonreír, si un brazo desciende al intentar levantar ambos, si el habla se vuelve confusa o ininteligible, y actuar de inmediato ante cualquiera de esas señales, ya que cada minuto de retraso incrementa el daño cerebral.

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Los antecedentes de salud que Kahwagi hizo públicos años atrás

México, D.F 20 Febrero 2004.- Jorge Kahwagi, boxeador y diputado federal plasmo sus huellas en el paseo de las estrellas. FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM

Antes del episodio que habría derivado en su muerte, Kahwagi enfrentó al menos dos crisis médicas relevantes que hizo del conocimiento público. Alrededor de 2010, de acuerdo con reportes de la época, el exboxeador contrajo una infección bacteriana que le provocó una inflamación generalizada y cambios notorios en su peso corporal, llegando a aumentar hasta 60 kilos durante el proceso.

Algunas publicaciones identificaron aquella infección como un cuadro de estreptococo relacionado con osteomielitis, aunque la información disponible no permite confirmar ese diagnóstico con precisión médica. El propio Kahwagi nunca detalló con exactitud la naturaleza completa de esa enfermedad ante los medios.

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La hospitalización de 2019 por una úlcera perforada

Jorge Kahwagi Macari se desempeñó como consejero de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, donde su padre fue presidente nacional. (Facebook/ CANACINTRA Sede Nacional)

El episodio de salud más grave que Kahwagi hizo público ocurrió en abril de 2019, cuando fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México. En un primer momento circularon versiones que señalaban que se encontraba en estado grave, sin que trascendieran mayores detalles sobre su condición.

Kahwagi confirmó después, a través de redes sociales, que se le había “reventado una úlcera”. Meses más tarde, en una aparición pública, explicó que el cuadro había derivado en peritonitis, luego de que la úlcera no fuera detectada a tiempo y terminara perforándole el estómago.

“Fue la peritonitis y luego se complicó por otras cosas. Fue una bacteria de hace muchos años. No se sabe bien, fue una úlcera que no detectamos a tiempo y se perforó el estómago”, relató Kahwagi en aquella ocasión.

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Los reportes sobre un coma inducido y una traqueotomía

La Cámara Nacional de Comercio dedicó un mensaje de pésame a Jorge Kahwagi Macari, donde ocupó la presidencia en representación local de Álvaro Obregón. (Facebook/ Cámara de Comercio de la Ciudad de México )

De acuerdo con información publicada por la revista TVNotas en 2019, y atribuida a una persona cercana al empresario, Kahwagi permaneció casi dos meses en coma inducido tras la complicación de la úlcera. Ese reporte periodístico, no confirmado por un parte médico oficial, señaló que la emergencia comenzó con dolores abdominales, fiebre y mareos.

Según esa misma versión, Kahwagi habría requerido cuidados intensivos y, al despertar del coma, presentó dificultades para caminar, hablar y recordar información. El 22 de mayo de ese año tuvo que regresar al hospital para retirar elementos relacionados con una traqueotomía, procedimiento que había sido necesario durante la fase más crítica del padecimiento.

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Para junio de 2019 la traqueotomía ya había sido retirada y Kahwagi continuaba en un proceso de recuperación lenta, de acuerdo con los reportes disponibles en ese momento.

La reaparición pública de octubre de 2019 y el silencio posterior

El empresario habría fallecido por un derrame cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

En octubre de 2019, Kahwagi reapareció ante los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y confirmó que se encontraba recuperado del episodio. En esa ocasión detalló que la peritonitis había sido consecuencia de la complicación de la úlcera y de una infección que, según explicó, se remontaba a años atrás.

Esa reaparición se convirtió en una de sus últimas apariciones públicas identificables. A partir de entonces, Kahwagi optó por mantenerse alejado de los reflectores, sin que se difundieran nuevos diagnósticos médicos ni información sobre su estado de salud en los años siguientes.

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Hasta el momento, no existe información pública que permita establecer una relación directa entre aquellos episodios de 2010 y 2019 y el derrame cerebral señalado como causa de su fallecimiento este 30 de septiembre.