Receta de lentejas con nopales: platillo rico en proteína y bajo en calorías fácil de preparar

Las lentejas con nopales combinan la textura cremosa de esta legumbre con el toque vegetal y ligeramente ácido de los nopalitos.
Esta preparación forma parte de la cocina mexicana casera, donde los nopales suelen acompañarse con jitomate, cebolla, cilantro y chiles. Puede servirse como plato único o con tortillas de maíz y aguacate.
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Receta de lentejas con nopales
Se trata de un guiso caldoso de lentejas, nopales, jitomate, cebolla y especias. La técnica principal consiste en cocer las lentejas hasta que estén tiernas y añadir los nopales previamente cocidos para controlar su textura y reducir la baba.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 55 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 40 minutos.
Ingredientes
- 300 g de lentejas secas.
- 400 g de nopales limpios, cortados en tiras.
- 1 cebolla mediana.
- 2 dientes de ajo.
- 3 jitomates maduros.
- 1 zanahoria.
- 1 chile serrano, opcional.
- 1 hoja de laurel.
- 1 cucharadita de comino molido.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 1,5 l de agua o caldo de verduras.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- Cilantro fresco para servir.
- Zumo de 1/2 limón, opcional.
Cómo hacer lentejas con nopales, paso a paso
- Lava las lentejas bajo el grifo de agua fría. Retira cualquier impureza y escúrrelas.
- Coloca las lentejas en una cazuela con el agua o caldo, la hoja de laurel y la zanahoria cortada en dados.
- Lleva la cazuela a ebullición. Después, baja el fuego y cuece durante 30 minutos, hasta que las lentejas comiencen a ablandarse.
- Mientras tanto, coloca los nopales en otra cazuela con agua y una pizca de sal.
- Cuece los nopales durante 8-10 minutos. Escúrrelos y enjuágalos con agua fría para retirar parte de la baba.
- Tritura los jitomates con la cebolla, los ajos y el chile serrano.
- Calienta el aceite en una sartén. Añade la salsa triturada y cocina durante 8 minutos.
- Incorpora el comino, el pimentón y la pimienta. Retira la sartén del fuego unos segundos antes de añadir el pimentón para evitar que se queme.
- Vierte el sofrito en la cazuela de las lentejas. Agrega los nopales cocidos y mezcla con suavidad.
- Cuece todo durante 10 minutos más. Mantén un hervor suave para que las lentejas no se rompan.
- Ajusta de sal y comprueba la textura. Si el guiso queda demasiado espeso, añade un poco más de caldo caliente.
- Deja reposar 5 minutos. Sirve con cilantro fresco y unas gotas de zumo de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada por porción:
- Calorías: 320 kcal.
- Proteínas: 20 g.
- Hidratos de carbono: 49 g.
- Grasas: 6 g.
- Fibra: 18 g.
- Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las lentejas con nopales en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3-4 días.
También puedes congelarlas durante un máximo de 2 meses. Deja que se enfríen por completo antes de congelarlas y descongélalas en la nevera.
Para recalentarlas, añade un chorrito de agua o caldo. Caliéntalas a fuego suave hasta que recuperen la textura adecuada.
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