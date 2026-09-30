México

Receta de lentejas con nopales: platillo rico en proteína y bajo en calorías fácil de preparar

Es un plato saciante, económico y fácil de preparar, ideal para planes alimenticios para bajar de peso o simplemente para quien busca llevar una alimentación saludable

Cazuela de barro con sopa de lentejas, trozos de nopal y jitomate, junto a una cuchara, una canasta con tortillas y un molcajete.
Un guiso de lentejas elaborado con nopales, jitomate y cebolla se sirve en una cazuela de barro acompañada por tortillas de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las lentejas con nopales combinan la textura cremosa de esta legumbre con el toque vegetal y ligeramente ácido de los nopalitos.

Esta preparación forma parte de la cocina mexicana casera, donde los nopales suelen acompañarse con jitomate, cebolla, cilantro y chiles. Puede servirse como plato único o con tortillas de maíz y aguacate.

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Un plato de barro con sopa de lentejas, trozos de nopal y jitomate, acompañado de tortillas de maíz sobre una mesa de madera.
Un guiso caldoso de lentejas elaborado con nopales, jitomate y cebolla se presenta en una cazuela de barro junto a varias tortillas de maíz sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de lentejas con nopales

Se trata de un guiso caldoso de lentejas, nopales, jitomate, cebolla y especias. La técnica principal consiste en cocer las lentejas hasta que estén tiernas y añadir los nopales previamente cocidos para controlar su textura y reducir la baba.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos.
  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 40 minutos.

Ingredientes

  1. 300 g de lentejas secas.
  2. 400 g de nopales limpios, cortados en tiras.
  3. 1 cebolla mediana.
  4. 2 dientes de ajo.
  5. 3 jitomates maduros.
  6. 1 zanahoria.
  7. 1 chile serrano, opcional.
  8. 1 hoja de laurel.
  9. 1 cucharadita de comino molido.
  10. 1 cucharadita de pimentón dulce.
  11. 1 cucharada de aceite de oliva.
  12. 1,5 l de agua o caldo de verduras.
  13. Sal al gusto.
  14. Pimienta negra al gusto.
  15. Cilantro fresco para servir.
  16. Zumo de 1/2 limón, opcional.

Cómo hacer lentejas con nopales, paso a paso

  1. Lava las lentejas bajo el grifo de agua fría. Retira cualquier impureza y escúrrelas.
  2. Coloca las lentejas en una cazuela con el agua o caldo, la hoja de laurel y la zanahoria cortada en dados.
  3. Lleva la cazuela a ebullición. Después, baja el fuego y cuece durante 30 minutos, hasta que las lentejas comiencen a ablandarse.
  4. Mientras tanto, coloca los nopales en otra cazuela con agua y una pizca de sal.
  5. Cuece los nopales durante 8-10 minutos. Escúrrelos y enjuágalos con agua fría para retirar parte de la baba.
  6. Tritura los jitomates con la cebolla, los ajos y el chile serrano.
  7. Calienta el aceite en una sartén. Añade la salsa triturada y cocina durante 8 minutos.
  8. Incorpora el comino, el pimentón y la pimienta. Retira la sartén del fuego unos segundos antes de añadir el pimentón para evitar que se queme.
  9. Vierte el sofrito en la cazuela de las lentejas. Agrega los nopales cocidos y mezcla con suavidad.
  10. Cuece todo durante 10 minutos más. Mantén un hervor suave para que las lentejas no se rompan.
  11. Ajusta de sal y comprueba la textura. Si el guiso queda demasiado espeso, añade un poco más de caldo caliente.
  12. Deja reposar 5 minutos. Sirve con cilantro fresco y unas gotas de zumo de limón.
Infografía paso a paso con ilustraciones de ollas, lentejas, nopales, tomates, cebolla, licuadora y sartenes sobre fondo claro.
Una infografía de Infobae detalla el procedimiento y los tiempos de cocción para preparar un guiso de lentejas con nopales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 320 kcal.
  • Proteínas: 20 g.
  • Hidratos de carbono: 49 g.
  • Grasas: 6 g.
  • Fibra: 18 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las lentejas con nopales en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3-4 días.

También puedes congelarlas durante un máximo de 2 meses. Deja que se enfríen por completo antes de congelarlas y descongélalas en la nevera.

Para recalentarlas, añade un chorrito de agua o caldo. Caliéntalas a fuego suave hasta que recuperen la textura adecuada.

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