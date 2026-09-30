Receta de lentejas con nopales: platillo rico en proteína y bajo en calorías fácil de preparar

Un guiso de lentejas elaborado con nopales, jitomate y cebolla se sirve en una cazuela de barro acompañada por tortillas de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las lentejas con nopales combinan la textura cremosa de esta legumbre con el toque vegetal y ligeramente ácido de los nopalitos.

Esta preparación forma parte de la cocina mexicana casera, donde los nopales suelen acompañarse con jitomate, cebolla, cilantro y chiles. Puede servirse como plato único o con tortillas de maíz y aguacate.

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Un guiso caldoso de lentejas elaborado con nopales, jitomate y cebolla se presenta en una cazuela de barro junto a varias tortillas de maíz sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de lentejas con nopales

Se trata de un guiso caldoso de lentejas, nopales, jitomate, cebolla y especias. La técnica principal consiste en cocer las lentejas hasta que estén tiernas y añadir los nopales previamente cocidos para controlar su textura y reducir la baba.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 40 minutos.

Ingredientes

300 g de lentejas secas. 400 g de nopales limpios, cortados en tiras. 1 cebolla mediana. 2 dientes de ajo. 3 jitomates maduros. 1 zanahoria. 1 chile serrano, opcional. 1 hoja de laurel. 1 cucharadita de comino molido. 1 cucharadita de pimentón dulce. 1 cucharada de aceite de oliva. 1,5 l de agua o caldo de verduras. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto. Cilantro fresco para servir. Zumo de 1/2 limón, opcional.

Cómo hacer lentejas con nopales, paso a paso

Lava las lentejas bajo el grifo de agua fría. Retira cualquier impureza y escúrrelas. Coloca las lentejas en una cazuela con el agua o caldo, la hoja de laurel y la zanahoria cortada en dados. Lleva la cazuela a ebullición. Después, baja el fuego y cuece durante 30 minutos, hasta que las lentejas comiencen a ablandarse. Mientras tanto, coloca los nopales en otra cazuela con agua y una pizca de sal. Cuece los nopales durante 8-10 minutos. Escúrrelos y enjuágalos con agua fría para retirar parte de la baba. Tritura los jitomates con la cebolla, los ajos y el chile serrano. Calienta el aceite en una sartén. Añade la salsa triturada y cocina durante 8 minutos. Incorpora el comino, el pimentón y la pimienta. Retira la sartén del fuego unos segundos antes de añadir el pimentón para evitar que se queme. Vierte el sofrito en la cazuela de las lentejas. Agrega los nopales cocidos y mezcla con suavidad. Cuece todo durante 10 minutos más. Mantén un hervor suave para que las lentejas no se rompan. Ajusta de sal y comprueba la textura. Si el guiso queda demasiado espeso, añade un poco más de caldo caliente. Deja reposar 5 minutos. Sirve con cilantro fresco y unas gotas de zumo de limón.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento y los tiempos de cocción para preparar un guiso de lentejas con nopales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 320 kcal.

Proteínas: 20 g.

Hidratos de carbono: 49 g.

Grasas: 6 g.

Fibra: 18 g.

Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las lentejas con nopales en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3-4 días.

También puedes congelarlas durante un máximo de 2 meses. Deja que se enfríen por completo antes de congelarlas y descongélalas en la nevera.

Para recalentarlas, añade un chorrito de agua o caldo. Caliéntalas a fuego suave hasta que recuperen la textura adecuada.