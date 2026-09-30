A un día de la audiencia, corte de Nueva York reprograma cita de Caro Quintero con la justicia

El narcotraficante fue arrestado el 4 de abril de 1985, en su lujosa residencia conocida como "El Castillo", en Alajuela./ (Policías de Costa Rica 2.0)

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La audiencia de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fue reprogramada a un día de llevarse a cabo para el próximo 14 de octubre por conflictos con el calendario de la corte federal del Distrito Este de Nueva York.

La audiencia se realizará a las 11:00 horas ante el juez Frederic Block, según indica la minuta del tribunal. A ella acudirá también el sobrino y coacusado del capo, Ismael Quintero Arellanes.

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La fecha inicial de la audiencia era el primero de octubre, por lo que se recorrió 14 días de su fecha original.

Acusaciones y evolución de los cargos

La acusación contra ambos sostiene que Caro Quintero comenzó a traficar drogas desde 1980, año en que fundó el Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

De acuerdo con la fiscalía, el capo mexicano inició sus operaciones con el tráfico de mariguana. Con el tiempo, la organización se modernizó e incorporó drogas como la metanfetamina, la heroína y la cocaína.

Los tres fundadores del Cártel de Guadalajara fueron denunciados por la familia Camarena. (Infobae)

El expediente lo señala además por dirigir una red de sicarios encargada de proteger sus operaciones. Entre los hechos que se le atribuyen está el secuestro, la tortura y el asesinato del entonces agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985.

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El papel del sobrino coacusado

Según la acusación, Ismael Quintero Arellanes fue quien permitió que Caro Quintero continuara al frente del Cártel de Guadalajara, organización que eventualmente se asoció con el Cártel de Sinaloa.

Ese control se habría extendido entre 1985 y 2013 y, posteriormente, a partir de 2022, periodo durante el cual Caro Quintero estuvo en prisión en México. El expediente también señala que Quintero Arellanes habría contribuido a que su tío fuera finalmente arrestado.

El caso de ambos se ubica entre los pocos, junto con los de los exlíderes del Cártel de Los Zetas Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, en los que Estados Unidos busca llevar a juicio a los acusados sin que se conozca hasta el momento una negociación para un acuerdo de culpabilidad entre las partes.

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Disputa por el jurado anónimo

La fiscalía de Estados Unidos solicitó que el jurado que participe en el juicio sea anónimo y parcialmente aislado, es decir, que se evite su contacto con el exterior durante los procedimientos.

El juicio contra Caro Quintero se prevé que comience el 8 de marzo de 2027, fecha que hasta ahora se mantiene sin cambios pese al aplazamiento de esta audiencia intermedia.

El presunto narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero está sentado junto a su sobrino Ismael Quintero Arellanes durante una audiencia de estado procesal en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 17 de junio de 2026, según se muestra en este dibujo de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

Previamente, la defensa del acusado se opuso a la petición de la fiscalía de que un jurado anónimo determine su culpabilidad o inocencia en el juicio. El equipo legal, encabezado por el abogado Mark de Marco, presentó una carta dirigida al juez Block.

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En ese documento, los defensores argumentaron que la designación de un jurado anónimo solo enrarecería el caso. Sostuvieron que esa medida crearía de forma anticipada una percepción de culpabilidad sobre su cliente.

Los abogados señalaron que esa percepción atenta contra el principio de presunción de inocencia que debe regir el proceso.

Por el momento, la audiencia del 14 de octubre será el próximo punto de referencia en el proceso judicial que enfrenta el fundador del Cártel de Guadalajara en territorio estadounidense.

El fact-check previo no detectó errores factuales en el texto: todos los datos, fechas y nombres coinciden con las fuentes consultadas. Por lo tanto, no hay correcciones que aplicar y el artículo se mantiene sin cambios.

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El ascenso de Caro Quintero y el crimen que marcó su historia

Rafael Caro Quintero, es conocido como “el Narco de Narcos”, nació el 24 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa, cuna de varios de los capos más reconocidos del narcotráfico mexicano.

A finales de los años setenta se alió con Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado “el Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, para fundar el Cártel de Guadalajara. La organización se convirtió en una de las pioneras del narcotráfico mexicano y de las primeras en establecer relación directa con traficantes colombianos de cocaína.

Durante los años ochenta, Caro Quintero fue señalado como el mayor productor de marihuana de México. Las autoridades de ambos países calculaban entonces su fortuna en 500 millones de dólares.

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Según el Departamento de Justicia de EEUU, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por orden de Caro Quintero. (DEA)

Entre 1982 y 1984, el agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, se infiltró en su organización. Esa investigación derivó en un operativo contra el rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde las autoridades destruyeron más de 10 mil toneladas de marihuana, con pérdidas estimadas en 160 millones de dólares.

Como represalia, Caro Quintero habría ordenado el secuestro de Camarena, ocurrido el 7 de febrero de 1985 cuando el agente salía del consulado estadounidense en Guadalajara. Horas después fue secuestrado también el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Ambos fueron torturados y asesinados. Sus cuerpos fueron hallados semanas después en un rancho de Michoacán con signos de tortura, un crimen que detonó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos y marcó el principio del fin del Cártel de Guadalajara.

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De la primera condena a la extradición a Estados Unidos

Tras el homicidio, Caro Quintero huyó a Costa Rica, donde fue arrestado en abril de 1985 en una mansión cercana al aeropuerto de Alajuela. Fue extraditado de inmediato a México.

Un tribunal mexicano lo sentenció a 40 años de prisión por el asesinato de Camarena y otros delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Cumplió la condena en los penales de Almoloya de Juárez y Puente Grande, Jalisco.

El 9 de agosto de 2013, un tribunal colegiado en Jalisco ordenó su liberación tras 28 años de prisión, al considerar que no debió ser juzgado en el fuero federal por el homicidio de Camarena. Días después, un tribunal federal emitió una nueva orden de aprehensión, pero el capo ya había desaparecido. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el amparo que le permitió salir de prisión.

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(Foto: Archivo DEF)

Durante sus años como prófugo, autoridades de ambos países detectaron que Caro Quintero habría fundado el Cártel de Caborca, en Sonora, y que operaba nuevamente en la región serrana de Sinaloa donde construyó su poder original. En abril de 2018, el FBI lo incluyó en su lista de los diez fugitivos más buscados, con una recompensa de 20 millones de dólares.

El 15 de julio de 2022, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) lo detuvieron en el municipio de Choix, Sinaloa. Semanas después, un tribunal mexicano concedió una suspensión definitiva que bloqueó temporalmente su extradición.

El 27 de febrero de 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo extraditó junto con otros 28 señalados por delitos de narcotráfico, en una de las mayores entregas de la historia reciente de México. Caro Quintero fue trasladado a Nueva York, donde permanece detenido a la espera de juicio.