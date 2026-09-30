EN VIVO | Clima en México hoy 30 de septiembre: 9 estados en alerta por lluvias torrenciales por los fenómenos Polo y Rachel

El pronóstico del clima en México para este miércoles 30 de septiembre contempla lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado por la influencia de Polo y Rachel, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El ciclón Polo provocará lluvias torrenciales en Sonora, intensas en Sinaloa y muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua. El sistema se disipará durante la noche. Sonora tendrá rachas de hasta 110 km/h y oleaje de hasta 3 metros.
En el Pacífico, la tormenta tropical Rachel generará lluvias torrenciales en la costa de Michoacán e intensas en Jalisco, Colima y Guerrero. Las costas de Colima, Michoacán y Guerrero tendrán oleaje de 5 a 6 metros y rachas de hasta 100 km/h.
Además, Oaxaca, Campeche y Yucatán tendrán lluvias intensas. Para el jueves, Rachel provocará un temporal de lluvias en el occidente, mientras el frente frío número 1 se aproximará al norte del país.