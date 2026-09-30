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Así recordó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a Jorge Kahwagi Macari: “Amaba el boxeo”

Con un récord de 12 peleas ganadas por la vía del nocaut, el ex político mexicano fue una figura en el cuadrilátero

El presidente del CMB Mauricio Sulaimán recordó a Jorge Kahwagi Macari tras confirmarse su muerte (X/ @wbcmoro)
El presidente del CMB Mauricio Sulaimán recordó a Jorge Kahwagi Macari tras confirmarse su muerte (X/ @wbcmoro)
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El boxeo mexicano está de luto, murió Jorge Kahwagi Macari este miércoles 30 de septiembre a los 58 años. El empresario, exboxeador, exdiputado federal y participante de Big Brother VIP falleció seis meses después del fallecimiento de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica.

La noticia fue confirmada la mañana de este día en redes sociales por el empresario y actor Roberto Palazuelos y por el senador Manuel Velasco. La familia del exlegislador no había difundido un comunicado público sobre la causa oficial del fallecimiento.

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De inmediato su partida provocó una serie de reacciones, entre ellas sobresalió la de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). A través de su cuenta oficial, el titular del organismo recordó la carrera boxística de Kahwagi.

El mensaje que dedicó el presidente del CMB a Jorge Kahwagi Macari tras su muerte

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

Mauricio Sulaimán lamentó la partida de Jorge Kahwagi, en los años dos mil ambos se hicieron cercanos por la participación del peleador en combates en el peso crucero y su ambición por buscar un campeonato mundial. El director del CMB lo calificó como “una persona apasionada” en todo a lo que se dedicaba, también destacó el amor que le tuvo al deporte de los puños y guantes, por ello aseguró que fue un amante del boxeo.

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Finalmente, el hijo de José Sulaimán pidió por el descanso de Jorge Kahwagi Macari así como de su padre Jorge Kahwagi Gastine. Este fue el mensaje que publicó en redes sociales:

Con mucha pena nos enteramos del fallecimiento de Jorge Kahwagi. Una persona apasionada por lo que hacía, buen amigo, emprendedor y amaba el boxeo. Dios lo tenga en su santa gloria junto a su padre quien falleció hace unas pocas semanas”.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a Jorge Kahwagi Macari (X/ @wbcmoro)
Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a Jorge Kahwagi Macari (X/ @wbcmoro)

Estas fueron las peleas de Jorge Kahwagi como boxeador profesional

  1. Perry Williams — 10 de noviembre de 2001, San Francisco, Estados Unidos. Ganó por nocaut técnico en el primer round.
  2. Daryl Brown — 24 de noviembre de 2001, Ciudad Juárez. Ganó por nocaut técnico en el primer round.
  3. José López — febrero de 2002, El Paso, Texas. Ganó por nocaut.
  4. László Zsilák — marzo de 2002, Madrid, España. Ganó por nocaut.
  5. Richard Wilson — mayo de 2002, Madrid. Ganó por nocaut.
  6. Alexey Osokin — 27 de agosto de 2002, San Petersburgo, Rusia. Ganó por nocaut técnico y obtuvo el título internacional vacante del CMB de peso crucero.
  7. Alexey Osokin — 22 de febrero de 2003, Ciudad de México. Ganó por nocaut y conquistó el título latino de la OMB en peso crucero.
  8. Buck Smith — 31 de mayo de 2003, Tijuana. Ganó por nocaut.
  9. Mario Maciel — 22 de noviembre de 2003, Tijuana. Ganó por nocaut y se adjudicó el campeonato nacional de peso crucero.
  10. Dwayne Swift — 10 de enero de 2004, Ciudad de México. Ganó por nocaut y obtuvo el título latino vacante del CMB.
  11. Roberto Coelho — 30 de julio de 2005, La Paz, Baja California Sur. Ganó por nocaut técnico.
  12. Ramón Olivas Echeverría — 11 de julio de 2015, Cebú, Filipinas. Ganó por nocaut técnico en 40 segundos, en la que fue su última pelea profesional.

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