Miguel Herrera defendió el trabajo de Rafa Márquez como entrenador del Tri y darle oportunidad a jóvenes (REUTERS/Raquel Cunha)

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La Selección Mexicana sumó un segundo empate ante Perú en el inicio de la dirección técnica de Rafa Márquez. Y uno de los detalles que sorprendió en el partido amistoso fue que el estratega presentó un once titular completamente nuevo, varios jóvenes futbolistas tuvieron la oportunidad de debutar con la selección absoluta, lo que generó una serie de reacciones.

Sin embargo, deportivamente el equipo mostró algunas deficiencias pues vinieron de atrás para rescatar el empate con gol de Víctor Guzmán, esta situación causó una serie de dudas entre la afición, pues varios empezaron a comparar lo que logró Javier Aguirre durante el proceso mundialista.

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En medio de los cuestionamientos y señalamientos, Miguel Herrera salió a defender el trabajo de Rafa Márquez. El Piojo compartió sus impresiones que le ha causado el Tricolor desde que el ex jugador de Barcelona tomó el cargo.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre Rafa Márquez al mando de la Selección Mexicana?

Miguel Herrera defiende a Rafa Márquez por darle oportunidad a jóvenes talentos en el Tri: “Se está atreviendo” (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Piojo Herrera destacó la incorporación de jóvenes dentro del proceso de renovación del equipo, por lo que aplaudió que se haya atrevido a probar con la alieación que presentó ante Perú.

“La verdad lo están haciendo bien, es un proceso nuevo donde viene un cambio generacional que hemos hablado muchas veces. Es difícil hacer cambios y Rafa se está atreviendo a poner jóvenes”, afirmó Herrera al referirse a las decisiones adoptadas por Márquez en una entrevista con Claro Sports.

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El exentrenador del Tri consideró que los resultados iniciales no deben ser el principal motivo de crítica, debido a que se trata de una etapa de transición. “Creo que empezar criticando que si empata, que si no gana, es irse un poco abajo porque es un proceso nuevo, que sí tiene continuidad del Mundial”, señaló.

Herrera explicó que Márquez ha optado por mantener a varios jugadores que trabajaron con Javier durante el año y medio previo. “Es lo que está haciendo Rafa, darle continuidad a los chavos, a mucha gente que vieron con Javier durante ese año y medio y que trabajaron”, indicó.

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Los integrantes de la selección masculina de fútbol de México posan en la cancha antes del partido contra la selección de Perú. (X/ @miseleccionmxEN)

Por otra parte, el entrenador del Atlante también valoró el trabajo realizado hasta ahora por Márquez, aunque reconoció que la Selección Mexicana todavía tiene aspectos por corregir. “Creo que está bien, ha hecho un buen trabajo, la selección tiene mucho que crecer, mucho que mejorar y, si Rafa lo sabe, también tiene que conocer a los jugadores”, expresó.

“Habrá que mejorar, sí, sin duda. Rafa sabe que tiene que mejorar la selección, es un proceso de trabajo”, agregó Herrera sobre la etapa que atraviesa el conjunto nacional.

Rafa Márquez defiende su alineación ante Perú donde jovenes debutaron

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, explicó que decidió probar una alineación con jugadores jóvenes porque los considera parte del futuro del equipo y una base para construir un legado con futbolistas más completos. “Si queremos ayudar a los jóvenes, son el futuro, una base, un legado, sólidos, para tener más jugadores completos”, afirmó.

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Márquez defendió su decisión de utilizar un once inicial con una edad promedio de 24 años, frente a los 29 de la selección de Perú. “Yo creo en los jóvenes, por algo me atreví a tener este 11, muy joven. No sé quién más se hubiera atrevido a hacerlo”, declaró. El entrenador sostuvo que los futbolistas jóvenes tienen calidad y necesitan confianza para demostrar su talento, además de permitir al cuerpo técnico identificar quién está en condiciones de avanzar dentro del proceso y quién no.

(AP Foto/Stephanie Scarbrough)

En contraste, Gilberto Mora está en duda para enfrentar a Estados Unidos el sábado 3 de octubre, luego de resentirse de una lesión en el tobillo durante un entrenamiento de la Selección Mexicana. El mediocampista de 17 años podría perderse el partido que marcará el primer duelo de Rafa Márquez ante el conjunto estadounidense como responsable del Tri.

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El futbolista de Xolos de Tijuana fue llevado la mañana de este miércoles 30 de septiembre a una clínica para someterse a una resonancia magnética, como medida preventiva. La evaluación médica sería favorable, pues el problema no sería grave, aunque su participación dependerá de las revisiones de los próximos días.

México viajará el viernes a Phoenix, Arizona, para disputar el amistoso de la Fecha FIFA. Mora continúa contemplado para realizar el traslado con el plantel, pero todavía no hay certeza sobre los minutos que podría tener en la cancha.