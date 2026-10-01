Despliegan operativos en siete estados de la república: detienen a 6 y confiscan desde huachicol hasta fauna. FGR

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La Agencia de Investigación Criminal (AIC), órgano de la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentó órdenes de cateo y de aprehensión en distintas regiones del país por delitos relacionados con hidrocarburos, delincuencia organizada, tráfico de personas y portación de armas. Como resultado de las acciones, quedaron aseguradas seis personas, además de inmuebles, vehículos y cientos de ejemplares de fauna.

Las diligencias se extendieron a siete entidades: Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo y Veracruz, con la participación adicional de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y policías estatales, según el estado y el tipo de delito investigado.

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Cateos en Chihuahua, Coahuila y Durango por tráfico de personas

En los tres estados del norte del país, personal de la AIC, la SSPC y la Marina ejecutó cateos en cinco inmuebles vinculados con la posible comisión de los delitos de tráfico de personas, delincuencia organizada y contra la salud.

Despliegan operativos en siete estados de la república: detienen a 6 y confiscan desde huachicol hasta fauna. FGR

Durante estas diligencias se incautaron cartuchos, tabletas electrónicas y nueve vehículos. El hallazgo de mayor volumen correspondió a 701 ejemplares de fauna, entre aves y ganado bovino, ovino y caprino, que fueron entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para su resguardo.

El operativo conjunto entre fiscalía, seguridad federal y marina en el norte del país dejó como saldo cinco inmuebles asegurados y 701 animales rescatados, entregados a la autoridad ambiental, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada y tráfico de personas que aún continúa abierta.

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Operativo en Mazatlán por delitos en materia de hidrocarburos

En Mazatlán, Sinaloa, elementos de la AIC, la SSPC y la Defensa catearon un inmueble por la probable comisión de delitos en materia de hidrocarburos y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Despliegan operativos en siete estados de la república: detienen a 6 y confiscan desde huachicol hasta fauna. FGR

Como resultado de la diligencia, se aseguraron un cargador, 17 cartuchos, dos vehículos y 32 ejemplares de fauna bovina, además del inmueble donde se realizó el cateo.

Las especies animales localizadas en el lugar fueron entregadas a personal del Santuario Ostok Park, ubicado en el propio municipio de Mazatlán, para su resguardo y atención.

Seis órdenes de aprehensión cumplimentadas en distintos estados

De manera paralela a los cateos, elementos de la AIC y la SSPC ejecutaron seis órdenes de aprehensión en igual número de entidades, por delitos que van desde la posesión de armas hasta el contrabando de combustible. En todos los casos, las autoridades dejaron a los detenidos a disposición de la instancia judicial que solicitó su captura.

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Despliegan operativos en siete estados de la república: detienen a 6 y confiscan desde huachicol hasta fauna. FGR

En Acapulco de Juárez, Guerrero, fue detenido Javier “N” por un delito contra la salud. En San Pedro Cholula, Puebla, la orden se cumplimentó contra Eduardo “N”, señalado por portación de equipo que bloquea señales de telecomunicaciones.

En Ecatepec, Estado de México, se ejecutó la orden contra Israel “N”, por la posible comisión de los delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. En León, Guanajuato, la detención por reclusión correspondió a Obey “N”, también por portación de arma de uso exclusivo.

En Cancún, Quintana Roo, fue detenido un segundo hombre identificado como Israel “N”, en este caso por posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo.

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Detención en Veracruz con apoyo de Defensa y Guardia Nacional

La sexta orden de aprehensión se cumplimentó en Pánuco, Veracruz, en contra de Francisco “N”, por la probable comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

A diferencia de las otras detenciones, en esta diligencia participaron de manera conjunta la AIC, la SSPC, la Defensa, la GN y la Policía Estatal, lo que reflejó un despliegue interinstitucional más amplio para esta captura puntual.

Con esta acción, la Fiscalía y la SSPC cerraron un conjunto de diligencias que combinó cateos por delincuencia organizada y tráfico de personas en el norte del país, un operativo contra el huachicol en Sinaloa, y seis órdenes de aprehensión ejecutadas de manera simultánea en entidades del centro, sur y sureste de México.

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