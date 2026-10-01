Muerte de Jorge Kahwagi Macari hace cumplir “la regla 3″, de qué trata y cómo se cumple esta superstición

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La muerte del empresario Jorge Kahwagi Macari este 30 de septiembre, junto con los decesos del actor Otto Sirgo y el cantautor Gabino Palomares en un lapso de 48 horas, revive la “regla de 3”, la superstición del espectáculo que sostiene que las celebridades mueren en grupos de tres.

El origen de esta superstición es de hace más de 60 años el accidente aéreo que mató a Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. Desde entonces, en la cultura popular se sembró la idea de que las muertes de famosos eran en tríos.

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Expertos en psicología explican este fenómeno asociándolo a la percepción selectiva: el cerebro, condicionado por la idea previa, agrupa instintivamente noticias trágicas ocurridas en un periodo corto para construir un patrón donde solo existe azar.

El origen de “La Regla de 3″ está en el accidente aéreo de 1959

La leyenda se remonta al 3 de febrero de 1959, fecha conocida como “el día que murió la música”. Un accidente aéreo en Iowa cobró la vida de tres figuras del rock and roll: Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. A partir de ese episodio la cultura popular comenzó a asociar las muertes de famosos en tríos.

Otros casos reforzaron la creencia en 2009 y 2023

El verano de 2009 se recuerda como uno de los episodios más citados de esta superstición: Michael Jackson, Farrah Fawcett y Ed McMahon murieron en un periodo de escasos días. En 2023, los fallecimientos de Rebecca Jones, Irma Serrano e Ignacio López Tarso ocurrieron con pocas jornadas de diferencia y marcaron a la audiencia mexicana.

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Ahora, el actor Otto Sirgo y el cantautor Gabino Palomares fallecieron este 29 y 30 de septiembre, en el mismo marco temporal que Jorge Kahwagi Macari. La coincidencia de los tres decesos en apenas 48 horas es el disparador que reactivó la conversación pública sobre la “regla de 3” en redes sociales y medios mexicanos.

El actor Otto Sirgo murió el 29 de septiembre de 2026 por complicaciones cardiacas, informaron familiares. (Instagram: Otto Sirgo)

¿Por qué ocurre la Regla de 3? Psicólogos atribuyen el patrón a la “percepción selectiva”

Expertos en estadística y psicología descartan cualquier base científica detrás de la creencia. Según explican, se trata de un fenómeno de percepción selectiva.

La percepción selectiva es un sesgo cognitivo: el cerebro filtra y da prioridad a la información que confirma una creencia previa, mientras ignora o minimiza la que no encaja con esa idea.

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En el caso de la “regla de 3”, funciona así: una persona ya tiene instalada la creencia de que las celebridades mueren en grupos de tres. Cuando ocurren dos muertes cercanas en el tiempo, el cerebro busca activamente una tercera para completar el patrón esperado.

Las muertes que no encajan en el patrón —es decir, las que ocurren de forma aislada o en grupos de dos o cuatro— simplemente pasan desapercibidas o no se registran con la misma fuerza en la memoria. Solo se recuerdan los casos que confirman la teoría de los tres.

Una mano acomoda el tercero de tres marcos de madera vacíos colgados en una pared oscura, el cual recibe la luz de un foco puntual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mecanismo explica por qué la superstición parece cumplirse una y otra vez: no es que las muertes ocurran realmente en tríos con más frecuencia de lo estadísticamente esperable, sino que la mente humana está diseñada para encontrar patrones y coincidencias, incluso donde solo hay azar.

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Los medios de comunicación refuerzan este efecto al agrupar y reportar varios decesos de forma consecutiva en un mismo ciclo noticioso, lo que facilita que el público conecte eventos que en realidad no tienen relación causal entre sí.

La muerte de Kahwagi llega seis meses después de la de su padre

Kahwagi Macari, empresario, exdiputado y exboxeador, murió a los 58 años. Su fallecimiento ocurre seis meses después del deceso de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, quien murió el 23 de marzo de 2026 a los 85 años. Hasta el momento, la familia Kahwagi no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa del deceso ni sobre los detalles de las exequias.

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El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

Gustavo Adolfo Infante señaló durante la transmisión del matutino Sale el Sol, de Imagen Televisión, que Kahwagi habría fallecido “de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México”. Ningún medio ha confirmado de forma oficial esta causa ni se han dado detalles sobre condiciones médicas previas.