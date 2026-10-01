México

Muerte de Jorge Kahwagi Macari hace cumplir “la regla 3″, de qué trata y cómo se cumple esta superstición

Expertos en psicología explican el fenómeno de percepción selectiva que hace que el público agrupe tragedias de celebridades en periodos cortos

Muerte de Jorge Kahwagi Macari hace cumplir “la regla 3″, de qué trata y cómo se cumple esta superstición
Muerte de Jorge Kahwagi Macari hace cumplir “la regla 3″, de qué trata y cómo se cumple esta superstición
Guardar

La muerte del empresario Jorge Kahwagi Macari este 30 de septiembre, junto con los decesos del actor Otto Sirgo y el cantautor Gabino Palomares en un lapso de 48 horas, revive la “regla de 3”, la superstición del espectáculo que sostiene que las celebridades mueren en grupos de tres.

El origen de esta superstición es de hace más de 60 años el accidente aéreo que mató a Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. Desde entonces, en la cultura popular se sembró la idea de que las muertes de famosos eran en tríos.

PUBLICIDAD

Expertos en psicología explican este fenómeno asociándolo a la percepción selectiva: el cerebro, condicionado por la idea previa, agrupa instintivamente noticias trágicas ocurridas en un periodo corto para construir un patrón donde solo existe azar.

El origen de “La Regla de 3″ está en el accidente aéreo de 1959

Buddy Holly, Ritchie Valens, The Big Booper

La leyenda se remonta al 3 de febrero de 1959, fecha conocida como “el día que murió la música”. Un accidente aéreo en Iowa cobró la vida de tres figuras del rock and roll: Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. A partir de ese episodio la cultura popular comenzó a asociar las muertes de famosos en tríos.

Otros casos reforzaron la creencia en 2009 y 2023

El verano de 2009 se recuerda como uno de los episodios más citados de esta superstición: Michael Jackson, Farrah Fawcett y Ed McMahon murieron en un periodo de escasos días. En 2023, los fallecimientos de Rebecca Jones, Irma Serrano e Ignacio López Tarso ocurrieron con pocas jornadas de diferencia y marcaron a la audiencia mexicana.

PUBLICIDAD

Ahora, el actor Otto Sirgo y el cantautor Gabino Palomares fallecieron este 29 y 30 de septiembre, en el mismo marco temporal que Jorge Kahwagi Macari. La coincidencia de los tres decesos en apenas 48 horas es el disparador que reactivó la conversación pública sobre la “regla de 3” en redes sociales y medios mexicanos.

Retrato en blanco y negro del actor Otto Sirgo con cabello canoso y barba blanca mirando hacia la izquierda
El actor Otto Sirgo murió el 29 de septiembre de 2026 por complicaciones cardiacas, informaron familiares. (Instagram: Otto Sirgo)

¿Por qué ocurre la Regla de 3? Psicólogos atribuyen el patrón a la “percepción selectiva”

Expertos en estadística y psicología descartan cualquier base científica detrás de la creencia. Según explican, se trata de un fenómeno de percepción selectiva.

La percepción selectiva es un sesgo cognitivo: el cerebro filtra y da prioridad a la información que confirma una creencia previa, mientras ignora o minimiza la que no encaja con esa idea.

En el caso de la “regla de 3”, funciona así: una persona ya tiene instalada la creencia de que las celebridades mueren en grupos de tres. Cuando ocurren dos muertes cercanas en el tiempo, el cerebro busca activamente una tercera para completar el patrón esperado.

Las muertes que no encajan en el patrón —es decir, las que ocurren de forma aislada o en grupos de dos o cuatro— simplemente pasan desapercibidas o no se registran con la misma fuerza en la memoria. Solo se recuerdan los casos que confirman la teoría de los tres.

Tres cuadros de madera vacíos en una pared negra, una mano sobre el cuadro derecho iluminado y un pizarrón al fondo.
Una mano acomoda el tercero de tres marcos de madera vacíos colgados en una pared oscura, el cual recibe la luz de un foco puntual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mecanismo explica por qué la superstición parece cumplirse una y otra vez: no es que las muertes ocurran realmente en tríos con más frecuencia de lo estadísticamente esperable, sino que la mente humana está diseñada para encontrar patrones y coincidencias, incluso donde solo hay azar.

Los medios de comunicación refuerzan este efecto al agrupar y reportar varios decesos de forma consecutiva en un mismo ciclo noticioso, lo que facilita que el público conecte eventos que en realidad no tienen relación causal entre sí.

La muerte de Kahwagi llega seis meses después de la de su padre

Kahwagi Macari, empresario, exdiputado y exboxeador, murió a los 58 años. Su fallecimiento ocurre seis meses después del deceso de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, quien murió el 23 de marzo de 2026 a los 85 años. Hasta el momento, la familia Kahwagi no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa del deceso ni sobre los detalles de las exequias.

El fallecimiento del empresario mexicano fue confirmado este 30 de septiembre por Roberto Palazuelos, quien compartió una fotografía de ambos y envió condolencias a su madre. (Infobae México)

Gustavo Adolfo Infante señaló durante la transmisión del matutino Sale el Sol, de Imagen Televisión, que Kahwagi habría fallecido “de un derrame cerebral aquí en la Ciudad de México”. Ningún medio ha confirmado de forma oficial esta causa ni se han dado detalles sobre condiciones médicas previas.

Temas Relacionados

Jorge Kahwagi MacariOtto Sirgomuertefallecemexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Roberto Palazuelos relata cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi: “Pensé que era fake news”

El actor relató cómo recibió la noticia del fallecimiento del empresario a los 58 años, recordó una amistad iniciada en la adolescencia y detalló los problemas de salud que lo aquejaban

Roberto Palazuelos relata cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi: “Pensé que era fake news”

Picaduras de chinches: cómo identificarlas, qué hacer para aliviar la molestia y cuándo buscar atención médica

Ronchas al despertar, picazón intensa y marcas en línea pueden alertar sobre chinches de cama

Picaduras de chinches: cómo identificarlas, qué hacer para aliviar la molestia y cuándo buscar atención médica

Tribunal Electoral resuelve que impugnaciones por destape de “corcholatas” de Morena no serán resueltas por el INE

La designación de los coordinadores estatales morenistas ha concluido, pero las quejas de los aspirantes aún están latentes

Tribunal Electoral resuelve que impugnaciones por destape de “corcholatas” de Morena no serán resueltas por el INE

La huelga en el Monte de Piedad llega a su fin luego de un año: Gobierno de Sheinbaum logra acuerdo

El sindicato firmará el levantamiento del paro en las oficinas de la Secretaría del Trabajo

La huelga en el Monte de Piedad llega a su fin luego de un año: Gobierno de Sheinbaum logra acuerdo

España presenta como “Méjico” a la selección sub-20 y desconcierta a los jugadores: qué dice la RAE sobre esta grafía

Previo al partido amistoso internacional, el cartel para la foto en equipo desató polémica en las redes sociales por un posible error de ortografía

España presenta como “Méjico” a la selección sub-20 y desconcierta a los jugadores: qué dice la RAE sobre esta grafía
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen organizado hoy 30 de septiembre: Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

A un día de la audiencia, corte de Nueva York reprograma cita de Caro Quintero con la justicia

Emma Coronel recibe rosas rojas del influencer Davis Flow, así reaccionó la esposa de “El Chapo” Guzmán

Encuentran drogas y armas en nueve propiedades ligadas a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca

Sanciones de la OFAC a Los Mayos golpean al narco “donde más le duele, su dinero”, destaca Ronald Johnson

ENTRETENIMIENTO

Roberto Palazuelos relata cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi: “Pensé que era fake news”

Roberto Palazuelos relata cómo se enteró de la muerte de Jorge Kahwagi: “Pensé que era fake news”

Arcadia 2026: fechas, películas restauradas y funciones gratis de la muestra de cine rescatado de la UNAM

Por qué terminaron Jorge Kahwagi y Marlene Favela: la actriz habla sobre su relación

La tragedia de la envidia: de qué trata el libro donde Jorge Kahwagi justificó sus polémicas y estilo de vida

Desde medios de comunicación hasta verificentros: estas son las empresas de las que fue dueño Jorge Kahwagi Macari

DEPORTES

España presenta como “Méjico” a la selección sub-20 y desconcierta a los jugadores: qué dice la RAE sobre esta grafía

España presenta como “Méjico” a la selección sub-20 y desconcierta a los jugadores: qué dice la RAE sobre esta grafía

Así recordó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a Jorge Kahwagi Macari: “Amaba el boxeo”

Mariachi se defiende de las críticas por interpretar el himno de Estados Unidos en partido de la NFL

Gilberto Mora enciende las alertas, el delantero podría perderse el México vs Estados Unidos por lesión

Julio César Chávez, Mauricio Sulaimán y David Faitelson dedican emotivo adiós a Jorge Kahwagi Macari