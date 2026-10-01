Del Premio Herralde al Carlos Fuentes: todos los reconocimientos que ha recibido Juan Villoro como escritor y periodista

La obra de Juan Villoro recibe el Premio Carlos Fuentes 2026.

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La trayectoria de Juan Villoro como escritor y periodista sumó este 2026 uno de sus mayores reconocimientos: el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español.

La Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo distinguieron por una obra que reúne narrativa, ensayo, periodismo, teatro y literatura infantil.

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El jurado valoró la manera en que el autor mexicano enlaza el presente con la tradición desde una mirada humanista, atravesada por el humor y la ironía.

El galardón se incorporó a una lista que ya incluía el Premio Herralde de Novela, el Premio Xavier Villaurrutia y el Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación Gabo.

El Premio Internacional Carlos Fuentes reconoció la obra completa de Juan Villoro

El Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español distingue a autores cuya producción, escrita total o sustancialmente en español, haya enriquecido el patrimonio literario de la humanidad. La distinción tiene una dotación de 125 mil dólares estadounidenses.

Juan Villoro ganó el reconocimiento por una carrera que abarca novelas, cuentos, ensayos, crónicas, libros infantiles, obras de teatro, guiones y traducciones. La decisión también contempló su trabajo como periodista y su capacidad para acercar la literatura a públicos diversos.

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El escritor nacido en Ciudad de México fue seleccionado por un jurado integrado por el dramaturgo Flavio González Mello, la poeta Myriam Moscona, las escritoras Gioconda Belli y Mónica Nepote, y el narrador David Toscana.

La valoración del grupo puso el foco en una producción que establece “un diálogo del presente con la tradición”. El dictamen también destacó una perspectiva humanista sostenida en el humor y la ironía.

Los integrantes del jurado consideraron que Villoro formó nuevos lectores y tuvo una presencia trascendente en el ensayo y el periodismo de América Latina. La elección lo convirtió en el undécimo ganador de este premio.

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La distinción es entregada cada año por la Secretaría de Cultura y la UNAM. Su convocatoria está dirigida a organismos públicos, instituciones educativas y culturales, academias de la lengua y entidades vinculadas con la promoción de las letras en Iberoamérica.

Entre los autores reconocidos anteriormente figuran Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Luis García Montero y Gioconda Belli. La escritora nicaragüense recibió el premio en la edición de 2025.

Juan Villoro ganó el reconocimiento por una carrera que abarca novelas, cuentos, ensayos, crónicas, libros infantiles, obras de teatro, guiones y traducciones.

El Premio Herralde y el Xavier Villaurrutia acompañan su carrera narrativa

Uno de los reconocimientos centrales de Villoro llegó en 2004, cuando obtuvo el Premio Herralde de Novela por El testigo. La obra se sumó a una trayectoria narrativa que había comenzado con El disparo de argón, publicada en 1991.

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El autor también escribió las novelas Materia dispuesta, Llamadas de Ámsterdam y Arrecife. Esta última recibió el Premio Internacional José María Arguedas en 2014, en la categoría de mejor novela latinoamericana.

En el terreno del cuento, Villoro obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia por La casa pierde, publicado en 1999. Más tarde, Los culpables fue reconocido con el Premio Antonin Artaud.

La obra ensayística del escritor también fue distinguida. Efectos personales recibió el Premio Mazatlán en 2000, mientras que títulos como De eso se trata y La utilidad del deseo ampliaron su producción dedicada a la reflexión cultural y literaria.

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Su vínculo con el fútbol le abrió otra vertiente de reconocimiento. El libro Dios es redondo obtuvo el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán en 2006.

El deporte ocupa un lugar sostenido en su bibliografía. A Dios es redondo le siguieron Balón dividido y Héroes numerados, una trilogía dedicada al fútbol que completó durante 2026.

La semblanza de El Colegio Nacional también registra el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, otorgado en 2012 por el conjunto de su obra. Al año siguiente recibió el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

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La lista incluye el Premio ACE a la mejor comedia en Argentina, el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde y el Premio Manuel Rojas, concedido en Chile por el conjunto de su obra. En 2019, obtuvo el Premio LIBER de la Federación de Gremios de Editores de España.

En 2022, la Fundación Gabo le entregó el Premio a la Excelencia Periodística. La distinción reconoció un recorrido profesional desarrollado entre la escritura literaria, la crítica cultural y el trabajo en prensa.

En el terreno del cuento, Villoro obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia por La casa pierde, publicado en 1999. (Especial)

La trayectoria de Juan Villoro abarca literatura, periodismo y docencia

El Premio Carlos Fuentes reconoce una producción difícil de encasillar en una sola disciplina. Villoro se define como escritor y periodista, pero su carrera también incluye labores como profesor, conferencista, editor, dramaturgo y guionista.

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Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y asistió a los talleres de cuento de Miguel Donoso Pareja y Augusto Monterroso. Más adelante impartió clases en la UNAM y fue profesor visitante en Yale, Boston, Princeton, Stanford y Pompeu Fabra de Barcelona.

El escritor también participó en actividades de la fundación creada por Gabriel García Márquez para impulsar el nuevo periodismo iberoamericano. Su experiencia profesional incluyó la jefatura de redacción de las revistas Pauta y Biblioteca de México.

Villoro fue agregado cultural de la Embajada de México en Berlín entre 1981 y 1984. Luego dirigió La Jornada Semanal, suplemento cultural de La Jornada, durante tres años.

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Desde 2020 dirige Proyectos de la Casa Estudio Cien Años de Soledad. También integra consejos editoriales y mantiene colaboraciones regulares en revistas y periódicos de México, Alemania, Nicaragua y España.

Con el Carlos Fuentes, Villoro incorpora una distinción que reconoce el conjunto de una obra que se ha extendido por distintos géneros, manteniendo una relación constante con los debates culturales de su tiempo.

Su versatilidad no solo le ha valido distintos reconocimientos a lo largo de su carrera, sino que también le ha permitido construir un público amplio que hoy celebra junto a él este nuevo galardón.