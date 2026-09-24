No es un atajo: los límites de la creatina que todos deberían conocer

Superar la dosis recomendada no incrementa el rendimiento físico, de acuerdo con evidencia citada por instituciones de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La creatina se posicionó como uno de los suplementos más consumidos en gimnasios de México, pero especialistas de instituciones como el IMSS, la UNAM y la Clínica Mayo advierten que su uso no está libre de límites ni de riesgos cuando se consume sin supervisión médica.

El mensaje central de estas instituciones es que tomar más cantidad no significa un mejor resultado, y que ciertos grupos de personas deberían evitarlo por completo sin antes consultar a un médico.

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La creatina no sustituye el entrenamiento constante ni una alimentación adecuada, coinciden especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir de más no equivale a un mejor resultado, advierten especialistas

Diversas instituciones de salud explican que el organismo tiene una capacidad limitada para almacenar creatina en el músculo.

Una vez que ese límite se alcanza, el exceso del suplemento no aporta beneficio adicional y el cuerpo simplemente lo desecha por la orina.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) documentan este fenómeno como parte de la evidencia científica disponible sobre el tema.

Instituciones como el NIH documentan que la respuesta del organismo a la creatina varía según cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución señala que superar las cantidades que recomienda un profesional de la salud no se traduce en mejor rendimiento físico.

La Clínica Mayo coincide en que el consumo debe apegarse a la orientación de un médico o nutriólogo, sobre todo porque la respuesta del cuerpo varía según la edad, el peso y el estado de salud de cada persona.

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Antes de tomar creatina, un médico debe revisar el historial de salud de cada persona

La Clínica Mayo recomienda que la creatina no se incorpore a la rutina de una persona sin antes pasar por una valoración médica o nutricional.

Esta revisión permite identificar antecedentes renales u otras condiciones que podrían cambiar por completo la recomendación de uso.

La Clínica Mayo recomienda una valoración médica antes de iniciar cualquier esquema de suplementación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un profesional de la salud es quien puede determinar si el suplemento es adecuado para el caso particular de cada persona, y en qué esquema debe consumirse de acuerdo con su edad, peso, actividad física y estado general de salud.

Esta valoración también sirve para descartar interacciones con medicamentos que la persona ya esté tomando.

La misma institución señala que elegir un producto de fabricante confiable, con pruebas de calidad verificables por terceros, es igual de relevante que la supervisión médica.

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La combinación de ambos factores reduce el margen de error en el consumo del suplemento.

Un especialista puede detectar antecedentes renales u otras condiciones antes de recomendar el consumo del suplemento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir creatina sin supervisión puede causar molestias digestivas y complicaciones ocultas

Cuando el consumo de creatina ocurre sin orientación profesional, el riesgo de presentar molestias digestivas como náuseas o diarrea es mayor, sobre todo si se ingieren cantidades elevadas sin acompañamiento adecuado.

Estos síntomas suelen evitarse con un esquema de consumo bien definido.

La edad, el peso y el estado de salud general son factores que un profesional debe considerar antes de indicar una dosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automedicación también aumenta la exposición a productos de calidad dudosa, ya que sin la guía de un especialista es más difícil identificar suplementos que cumplan con pruebas de pureza verificadas por terceros.

La Clínica Mayo señala este punto como parte de las precauciones básicas antes de comprar cualquier presentación del suplemento.

En personas que ya toman algún medicamento, la falta de supervisión impide detectar a tiempo posibles interacciones que podrían afectar su tratamiento.

Revisar interacciones con otros medicamentos es parte de la evaluación médica previa al consumo de creatina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma institución insiste en que cualquier persona bajo tratamiento médico continuo debe informar a su doctor antes de agregar creatina a su rutina, precisamente para evitar que una complicación pase inadvertida hasta que los síntomas ya sean evidentes.

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La creatina puede alterar los análisis de sangre sobre daño renal

Un aspecto que los especialistas piden tomar en cuenta es que la creatina puede elevar un marcador llamado creatinina en los análisis de sangre, el mismo que los laboratorios utilizan para evaluar la función renal.

Esto puede generar la impresión de un problema en los riñones que en realidad no existe.

Consumir creatina puede modificar cifras en los análisis de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, instituciones de salud recomiendan que cualquier persona que consuma creatina y reciba un resultado alterado en ese marcador lo informe a su médico antes de sacar conclusiones, y que se realicen estudios adicionales para confirmar si existe o no una alteración real en la función renal.

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El IMSS reporta que buena parte del consumo ocurre sin acompañamiento médico

Un estudio publicado en la Revista Médica del IMSS sobre el consumo de suplementos en personas que se ejercitan documenta que una proporción considerable de usuarios de gimnasio en México toma este tipo de productos sin haber consultado antes a un profesional de la salud, motivados principalmente por el deseo de mejorar su condición física o su apariencia.

La automedicación con suplementos deportivos continúa siendo una práctica común en gimnasios de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento advierte que existen reportes de molestias digestivas asociadas al consumo de creatina, y llama a la población a no asumir que un suplemento por sí solo garantiza resultados sin acompañarlo de supervisión médica y una alimentación adecuada.

No todos los productos de creatina cumplen con la regulación sanitaria

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud, recuerda que en México los suplementos alimenticios —categoría en la que se ubica la creatina— están diseñados únicamente para complementar la dieta, no para tratar enfermedades ni sustituir una alimentación equilibrada.

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La advertencia responde al aumento en la promoción de productos que ofrecen beneficios no respaldados por evidencia médica sólida.

Comprar productos sin respaldo regulatorio incrementa el riesgo de consumir sustancias no declaradas en la etiqueta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación mexicana, a través del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, prohíbe que estos productos contengan sustancias con acción farmacológica no autorizada.

Todo suplemento legal en el país debe incluir en su etiqueta la leyenda de que su consumo es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

La legislación mexicana prohíbe ingredientes con acción farmacológica no autorizada en suplementos alimenticios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM advierte que no es un suplemento libre de condiciones

Un trabajo académico de la UNAM documenta que la creatina ha sido investigada durante años en relación con la salud renal, sin encontrar evidencia de daño en personas sanas que la consumen bajo orientación adecuada.

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El documento subraya que este hallazgo aplica exclusivamente a quienes no tienen antecedentes de enfermedad renal.

Un esquema de suplementación supervisado reduce el margen de error frente a la información no verificada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución insiste en que cualquier persona interesada en suplementarse debe hacerlo dentro de un esquema supervisado, y no por decisión propia basada en información de internet o recomendaciones informales de otros usuarios.

Ciertos grupos deben evitar la automedicación con este suplemento

Personas con enfermedad renal diagnosticada, enfermedad hepática, quienes están embarazadas o en periodo de lactancia, así como quienes toman medicamentos que puedan afectar los riñones, deben consultar con un médico antes de considerar el uso de creatina.

Quienes padecen enfermedad renal o hepática deben consultar a un médico antes de considerar el uso de creatina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas también piden cautela con la población adolescente, ya que la evidencia científica sobre la seguridad del suplemento en ese grupo de edad continúa siendo limitada, de acuerdo con los organismos de salud consultados.

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