Qué hay tras la desaparición de los más de 18 mil niños en México: redes de trata, trabajo forzado y más

Un collage en tonos grises aborda el impacto del abuso y la incomunicación en la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La desaparición de niños con fines de trata y otros delitos ha sido un tema de constante preocupación, en especial tras denunciarse el hallazgo de un posible campo de exterminio de menores en Michoacán.

Y es que estas redes criminales también son internacionales. Un operativo policial masivo en el sur de Florida dejó 178 personas detenidas y 17 víctimas rescatadas por delitos de trata y explotación sexual, entre ellos se encontraban niños mexicanos. En nuestro país también se han llevado a cabo detenciones individuales por crímenes contra menores de edad en diferentes estados, pero la problemática es variada y compleja.

PUBLICIDAD

Lo anterior tiene especial relevancia porque de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que publicó la Secretaría de Gobernación el 8 de junio de 2026, cada día, 31 personas de entre 0 y 17 años se reportaron desaparecidas, no localizadas o localizadas en México durante 2025.

Desde que se tiene registro, 126,524 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas en esta situación, y una de cada siete de estas personas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 8 de junio de 2026 (18,104 en total).

Una ilustración conceptualiza el trabajo policial de investigación y protección de un menor de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

México ocupa desde 2019 el primer lugar en abuso sexual infantil se informó el pasado 28 de abril de 2026 en la inauguración de las Jornadas de Prevención de Abuso Sexual Infantil.

PUBLICIDAD

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno aseveró que uno de los grandes retos es garantizar a las y los niños que vivan en paz y tranquilad, libres de cualquier agresión, sobre todo en su hogar, con su familia.

La senadora de MC reconoció el trabajo que realiza la maestra Vivaldina Jaubert, directora de Fundación ALAS, AC, porque pone sobre la mesa un tema nada común y han encontrado una forma de transmitir este mensaje.

“Hemos aprendido a contar cifras, registrar tazas, porcentajes, registros, hemos aprendido, incluso, a clasificar el dolor, ordenarlo en categorías para estandarizar medidas”, señaló.

Una niña cubre su rostro con las manos abiertas, un gesto que indica una defensa contra el abuso infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cómo haces para que un pequeño se anime a hablar, a señalar. Es brillante el trabajo que realiza ALAS, porque es a través de la cultura y el arte que nos ayuda a expresar este tipo de dolor, a expresar lo que hay detrás de este tipo de experiencias que no sólo viven las víctimas directas, sino las familias, padres, hermanos de las víctimas de este tipo de circunstancia”, indicó.

PUBLICIDAD

En su oportunidad, la senadora Laura Esquivel Torres, del PAN, dijo que este es uno de los principales problemas que ya se normalizó, pues más del 34 por ciento de niñas y niños en nuestro país son víctimas de abuso sexual infantil.

“México ocupa el primer lugar en material de abuso sexual infantil y en casi el 90 por ciento de los casos el agresor sexual vive en el mismo techo donde viven los niños, quienes deberían ser cuidados y protegidos de los delitos más aberrantes que pueden existir”. Advirtió que sólo el 10 por ciento de estos casos son denunciados.

PUBLICIDAD

Otro tema importante, agregó la legisladora, es la trata sexual contra niñas y niños, pues los delincuentes en México no llegan por casualidad, “llegan porque saben que aquí lo pueden hacer, pues cualquier adulto mayor a los 60, 50 años, puede llegar a la habitación de un hotel con un menor de edad sin comprobar si el menor es su hijo, sobrino o si tiene la patria potestad, absolutamente nada y en los eventos como el mundial, y eso está documentado, ocurrió en el mundial de Sudáfrica, Brasil y Rusia, los números se incrementan”.

Anunció que mañana en el Senado de la República buscarán que se apruebe la iniciativa para que en ningún hotel de este país, ningún adulto pueda entrar con un menor de edad si no comprueba ser su familiar o tutor legal.

PUBLICIDAD

Condenan a 16 años de cárcel a un maestro extranjero que falsificó su identidad y abusó de dos niños en Azcapotzalco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportes de trata crecieron 85% en 2025

Los reportes de Trata de Personas relacionados con pornografía infantil aumentaron 86% en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Así lo reveló el 5º Reporte Anual contra la Trata de Personas 2024-2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, quien atiende la Línea y Chat Nacional contra la Trata (LNCTP) (800 5533 000), la cual brinda apoyo psicológico y asesoría jurídica gratuita, confidencial, 24/7 y para todo el país.

El reporte se presentó en la sede Amberes del organismo, junto a la Mtra. Gema Guadalupe Chávez Durán, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, y la Sra. Stacy de la Torre, Representante Adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México.

PUBLICIDAD

De todos los reportes clasificados como Trata de Personas en el Consejo Ciudadano, el 62% corresponde a pornografía infantil (material de abuso sexual infantil), mientras que el 38% restante se distribuye entre otras ocho modalidades diversas.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La niñez sigue siendo la más afectada por la Trata de Personas. El mayor porcentaje de víctimas de todos los grupos etarios se concentra en aquellas personas menores de 18 años. Hay un cambio fundamental entre lo que vive la niñez y adolescencia a nivel digital, donde son víctimas de supuestos “amigos” virtuales, respecto de lo que sucede en el mundo físico, donde son enganchadas principalmente por sus familiares”, explicó la Dra. Clara Luz Álvarez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano.

PUBLICIDAD

Entre enero de 2024 y junio de 2025, se recibieron 5,170 reportes en la Línea Nacional contra la Trata (LNCTP). Además, se encontraron los siguientes datos:

NNA. Las víctimas reportadas por pornografía infantil tienen en un 44% entre 16 a 17 años, seguido de cerca por el 41% entre 12 a 15 años, y 5% entre 6 a 11 años. El 59% son mujeres y el 41% hombres.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las víctimas son enganchadas principalmente a través de plataformas como Facebook (22%), Instagram (18%) y WhatsApp (15%). Las aplicaciones de citas y los juegos en línea también emergen como vías significativas de captación.

PUBLICIDAD

NNA, otras modalidades. De acuerdo con el Reporte, las modalidades de trata en Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) diferentes al material de abuso sexual infantil (pornografía infantil), muestran que el 51% de los casos las y los NNA fueron enganchadas y enganchados por su propia familia, seguido de oferta de empleo (14%) y promesa de ayuda (9%).

Trata en general. Respecto a las ocho modalidades diversas de Trata de Personas, la prostitución ajena (43%) y otras formas de explotación sexual, así como el trabajo o servicios forzados (31%) y la explotación laboral (12%) conforman las principales reportadas.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Género. La desigualdad de género es un factor clave: de las víctimas identificadas en materia de trata de enero del 2024 a lo que va del 2025, el 62% son mujeres. Las víctimas se centran de los 18 a 38 años al igual que en menores de edad con (39%) respectivamente, seguido de 39 a 59 años (9%) y 2% mujeres de 60 años y más. En el 78.2% la captación fue llevada persona a persona, seguido de redes sociales (7.4%).

Migrantes. También los migrantes se encuentran en un riesgo considerable de trata: 63% de los reportes recibidos por parte de personas migrantes relataron haber sido enganchados mediante falsas promesas de ayuda. Los tipos de trabajo a los que son sometidas las y los migrantes reportados al Consejo Ciudadano son para la actividad de “mula” (transporte de narcóticos) en un 25%, seguida de trabajos domésticos en un 21.9% y servicios sexuales en un 17.1%, lo cual agrava aún más la crisis en materia de derechos humanos.

Una ilustración editorial tipo collage denuncia la violencia de género, la trata de personas y el maltrato infantil, uniendo tres escenas impactantes con recortes de periódicos y colores crudos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detenciones en México

En 2018 la División de Investigación de la Policía Federal en coordinación con la ​​Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la SEIDO, derivado de la denuncia interpuesta por la Subdirección de Comunidades Vulnerables de la Secretaría General de Interpol a través de INTERPOL México, de la que se advierten investigaciones efectuadas por la EUROPOL en Bélgica y Australia, dando como resultado la participación de una persona en una red internacional dedicada a la producción, almacenamiento y compartición de pornografía infantil.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derivado de las investigaciones de gabinete y campo se logró la identificación de una víctima menor de edad, además de obtener una Orden de Aprehensión emitida por el Juez de Control de la Ciudad de Morelia en contra de Rodrigo “N”, por su probable participación en los delitos en materia de Trata de Personas y Violación Equiparada.

Maurició cayó en Guanajuato por abuso a menores

El 2 de julio la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que desarticuló una red criminal en León dedicada a la trata de personas y producción de material de abuso sexual infantil, mediante la exitosa Operación Fénix XIII.

Derivado de una alerta internacional del NCMEC, la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (UECOT), desplegó inteligencia forense y trabajo de campo. Tras capturar inicialmente a tres implicados, las investigaciones científicas permitieron identificar y detener a un cuarto agresor, MAURICIO “N”, logrando además el rescate de una nueva víctima menor de edad.

En San Luis Potosí detuvieron a pederasta

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), mediante acciones operativas obtuvieron la aprehensión de Aarón “N”, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual calificado, en agravio de una persona menor de edad de identidad reservada.

Manos infantiles sobre un teclado de portátil en un entorno oscuro, simbolizando los riesgos y la vulnerabilidad de los menores frente al abuso en el entorno digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), el mandamiento judicial se deriva de hechos ocurridos el 20 de junio del año en curso, cuando el ahora imputado presuntamente realizó actos de naturaleza sexual en perjuicio de la víctima, además de emplear un objeto para intimidarla.

José Raúl abusó y filmó a niños, Australia lo rastreó

Josué Raúl es acusado de pedófilo y arrestado en donde vivía en Kanasín, Yucatán Foto: FGR

El pasado 11 de abril en Yucatán, fuerzas federales detuvieron a Josué Raúl D. E., acusado de trata de personas, abuso sexual y producción de pornografía infantil.

Autoridades lo investigan por operar durante 10 años y por su posible participación en una red internacional de creación y venta de contenido de abuso sexual infantil. Este caso adquirió trascendencia internacional luego de una denuncia directa del Gobierno de Australia, que permitió identificar al sujeto y evidenciar la existencia de videos sometidos a comercio ilícito en plataformas digitales, compartidos hasta julio de 2023.

Según información oficial, la intervención inició tras una denuncia de la Oficina de Enlace Directivo México y Centroamérica de la Embajada de Australia. El expediente señala que la Policía de Queensland detectó material de abuso sexual infantil producido en México. Posteriormente, el Ministerio Público federal consiguió una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas agravado y explotación sexual de menores.