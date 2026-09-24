Yuri desprecia a Belinda y a Danna Paola por sus papeles en “Mentiras”: “Nunca van a cantar como yo”

Yuri asegura que, pese a que Danna y Belinda cantan bien en "Mentiras", ella lo hace mejor. (Fotos: Cuartoscuro -. TikTok/@eriivera92)

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La puesta en escena Mentiras: All Stars con cantantes como Belinda y Danna Paola ha sido todo un éxito. El primer espectáculo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México no sólo logró vender todos sus boletos, sino que se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales, especialmente por la presencia de sus protagonistas.

Aunque los fans están felices y admirados por el talento tanto de Danna como de Belinda, no todos están tan contentos. Yuri, quien construyó una carrera en la década de los ochenta y que, de hecho, su nombre sirvió como inspiración para uno de los personajes de la obra, lanzó algunas declaraciones en contra de las actrices que participan que muchos consideraron desafortunadas.

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En un reciente concierto, Yuri dijo al público: “Fíjense lo que está pasando con esta obra de Mentiras, con Dana Pola de Belinda y todas estas chavas jóvenes. Cantan las canciones ochenteras, ah cab...”

La estrella pop conquistó al fandom de 'Mentiras'. TikTok: @aaronjandette

Y añadió: “Y a las ochenteras nos pelusean: ”ay las viejitas, ay las que tienen todo caído, ay las que ya no llegan’. ¿Lo hacen bien o mal? Claro que lo hacen bien, lo hacen bonito, pero nunca van a cantar como yo".

La declaración recibió en el recinto aplausos por los fans, pero no fue bien recibida en redes sociales.

Mentiras: All Stars se presentará también en el Auditorio Telmex de Monterrey el 2 de octubre del 2026, en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 9 de octubre del 2026, y nuevamente en la Ciudad de México el 8 de noviembre.

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Lupita D’Alessio elogió a Danna tras su debut en el musical

Lupita D'Alessio manda mensaje a Danna tras su participación en "Mentiras all Stars" - (TikTok/@soylupitadalessio)

En contraste con las palabras de Yuri, otra voz de la música mexicana eligió un camino distinto. Lupita D’Alessio utilizó su cuenta de TikTok para dedicarle un mensaje a Danna tras su participación en Mentiras: All Stars.

“Yo no me meto, no me gusta meterme donde no me llaman, pero esta vez sí quiero”, dijo D’Alessio en el video, antes de calificar a la cantante como “una enorme cantante”. El comentario llegó después de que la producción reuniera a Danna, Belinda y Mariana Treviño en el montaje.

D’Alessio profundizó en aspectos técnicos de la interpretación de Danna: “El fraseo es impecable”, aseguró, y mencionó también “las notas que da, altas y los matices, los bajos que da”. La declaración cerró con una frase contundente: “Es una supersupercantante”.

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Danna respondió al mensaje con gratitud. “Lupita querida, qué honor recibir estas palabras viniendo de ti, GRACIAS infinitas”, escribió la cantante, quien además reconoció la admiración que sentía por la trayectoria de D’Alessio.

El intercambio ocurrió después de uno de los momentos más comentados de la función del 12 de septiembre: la interpretación de La gata bajo la lluvia a cargo de Danna, en el papel de Yuri dentro del musical, acompañada por el canto del público presente.

Mariana Treviño habría golpeado a alguien del staff de Mentiras: All Stars

Aseguran que Mariana Treviño cacheteó a la vestuarista de la obra “Mentiras All Stars”: Paola Gómez la relevaría (RS)

La producción de Mentiras: All Stars cayó en la controversia luego de que se difundiera una versión de que Marian Treviñop estaría fuera del proyecto después de un incidente tras bambalinas.

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El periodista de espectáculos Jorge Carbajal, en su programa “En Shock”, aseguró que la salida de Treviño respondió a una pelea que la actriz habría protagonizado detrás del escenario. Según su versión, Treviño habría cacheteado a una vestuarista tras un desacuerdo durante un cambio de vestuario.

El productor Alejandro Gou no tardó en desmentir estos los rumores. Negó que la actriz hubiera agredido a la trabajadora y descartó cualquier salida del proyecto.

De acuerdo con el productor, el episodio se limitó a una diferencia de opiniones sobre una peluca, situación que calificó como habitual durante los ensayos de la obra. Gou confirmó que Treviño continuaba de manera normal dentro del elenco del musical.

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¿De qué trata Mentiras?

Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño. (IG: oficial_mentiras)

Mentiras nació en 2009 como musical en la Ciudad de México y giró en torno a Daniela, Lupita y un puñado de personajes, con el pop en español ochentero como columna vertebral de la trama. La historia combinó comedia, traiciones y canciones como “Cuando baja la marea” y “Acaríciame” para reconstruir la estética de esa década.

El musical, creado por José Manuel López Velarde, se convirtió con los años en una franquicia con múltiples temporadas, elencos alternantes y una expansión hacia el formato drag con Mentidrags. Mentiras: All Stars surgió como la fusión de esos elencos históricos en un solo montaje, con Belinda, Danna y Mariana Treviño encabezando el reparto principal.

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La serie de Mentiras se convirtió en un fenómeno de streaming en 2025

La serie es una adaptación televisiva del exitoso musical mexicano que combina comedia, melodrama y música de los años 80. (FilmAffinity)

La adaptación televisiva, Mentiras, la serie, se estrenó el 13 de junio de 2025 en Amazon Prime Video con ocho episodios protagonizados por Belinda, Diana Bovio, Regina Blandón, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez. A pocos días de su estreno, la producción se ubicó entre las series más vistas del año en varios países de América Latina, por encima de producciones de habla inglesa.

El impacto trascendió la pantalla. “Pobre Secretaria”, tema interpretado por Mariana Treviño dentro de la serie, alcanzó la posición 48 del Top 50 México de Spotify, con más de 6,000,000 de reproducciones acumuladas, en un listado dominado habitualmente por corridos tumbados y artistas como Natanael Cano.

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La canción también se volvió viral en TikTok, donde miles de usuarios la integraron a videos cotidianos. Ese fenómeno alimentó el interés detrás de Mentiras: All Stars, montaje que buscó capitalizar tanto la nostalgia del musical original de 2009 como el éxito reciente de la serie entre nuevas audiencias.