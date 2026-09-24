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Caen en Reynosa dos presuntos integrantes del Cártel del Golfo tras una revisión por un vehículo robado

Elementos estatales los capturaron durante un patrullaje de rutina en el bulevar Miguel Hidalgo, tras detectar unas placas sobrepuestas

Caen en Reynosa dos presuntos integrantes del Cártel del Golfo tras una revisión por un vehículo robado. Fiscalía Tamaulipas
Caen en Reynosa dos presuntos integrantes del Cártel del Golfo tras una revisión por un vehículo robado. Fiscalía Tamaulipas
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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJTam) detuvo a Bryan Ismael “N” y Gabriela Jhoseline “N”, señalados en redes sociales como presuntos integrantes del Cártel del Golfo, tras un operativo realizado en Reynosa el 23 de septiembre de 2026.

Los detenidos formarían presuntamente parte del grupo conocido como “Op Toros”, brazo armado de esa organización delictiva, Gabriela Jhoseline ocuparía un puesto como presunta sicaria y Bryan Ismael como escolta. La Fiscalía, en su comunicado oficial, no confirmó ni mencionó estos señalamientos, y se limitó a detallar los delitos por los que ambos fueron puestos a disposición.

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El caso se originó en el marco de labores rutinarias de la Policía Investigadora enfocadas en la localización de vehículos robados, un tipo de operativo que suele derivar en hallazgos adicionales cuando las unidades detectadas presentan irregularidades documentales o transportan objetos vinculados a otros delitos.

Cómo fue el operativo en el Boulevard Miguel Hidalgo

Los dos detenidos fueron interceptados sobre el bulevar Miguel Hidalgo, en Reynosa, mientras agentes de la Policía Investigadora realizaban labores de búsqueda, localización y recuperación de vehículos con reporte de robo. Este tipo de recorridos forma parte de las tareas permanentes que la corporación desarrolla en distintos puntos del municipio.

Durante ese patrullaje, los agentes localizaron un Ford Focus cuyas características coincidían con las de una unidad reportada como robada. Ante esa coincidencia, procedieron a marcarle el alto para realizar una inspección más detallada.

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Caen en Reynosa dos presuntos integrantes del Cártel del Golfo tras una revisión por un vehículo robado - @siete_letras
Caen en Reynosa dos presuntos integrantes del Cártel del Golfo tras una revisión por un vehículo robado - @siete_letras

La revisión del vehículo determinó que su identidad había sido alterada. El comunicado de la Fiscalía precisó que el número de serie correspondía a un Ford Focus modelo 2016, mientras que la placa que portaba pertenecía a una Nissan Xterra modelo 2003. Esta discrepancia entre el número de serie y la placa fue el elemento que sustentó la detención de los dos ocupantes de la unidad.

La práctica de alterar placas o números de identificación vehicular suele estar asociada a estructuras dedicadas al robo y tráfico de autopartes o unidades completas, ya que dificulta el rastreo de los vehículos por parte de las autoridades.

Qué se encontró dentro del vehículo

En el interior de la unidad, los agentes localizaron y aseguraron seis artefactos metálicos tipo “ponchallantas”. Estos objetos, utilizados habitualmente para inmovilizar vehículos al perforar sus neumáticos, son empleados en algunos contextos delictivos como mecanismo de control territorial o para bloquear el paso de otros vehículos, incluidos los de corporaciones de seguridad.

Además de los “ponchallantas”, los agentes incautaron dos teléfonos celulares, que quedaron registrados como indicios dentro de la carpeta de investigación. La Fiscalía no detalló si estos dispositivos ya fueron sometidos a algún tipo de análisis forense.

Decenas de picos metálicos artesanales se encuentran esparcidos sobre el asfalto de un camino rodeado de vegetación.
Caen en Reynosa dos presuntos integrantes del Cártel del Golfo tras una revisión por un vehículo robado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto los detenidos como el vehículo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Unidad General de Investigación correspondiente, instancia encargada de continuar con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Los delitos que se les imputan

La Fiscalía informó que Bryan Ismael “N” y Gabriela Jhoseline “N” fueron puestos a disposición por hechos posiblemente constitutivos de alteración y modificación de datos de identificación de un vehículo, atentados a la seguridad de la comunidad y delitos cometidos contra servidores públicos.

Estos tres delitos apuntan a una investigación que no se limita al posible robo del vehículo, sino que también contempla el uso de objetos con potencial para poner en riesgo a la comunidad, además de afectaciones que involucrarían a servidores públicos, aunque la información proporcionada no detalló en qué consistieron estas últimas.

La calificación final de los delitos, así como la situación jurídica de ambos detenidos, quedará determinada conforme avancen las diligencias ministeriales y, en su caso, el proceso judicial correspondiente.

Postura oficial de la Fiscalía y versión sobre el cártel del Golfo

En su comunicado, la Fiscalía remarcó su compromiso de actuar con estricto apego a la ley, así como de llevar a cabo investigaciones objetivas para el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia. El texto institucional no hace mención alguna a una posible pertenencia de los detenidos a estructuras criminales.

La atribución de Bryan Ismael y Gabriela Jhoseline al cártel del Golfo, y en particular a la célula identificada como “los Toros”, proviene exclusivamente de publicaciones en redes sociales. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento que confirme o descarte esta versión, por lo que la investigación formal continúa centrada en los delitos detallados por la propia Fiscalía.

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