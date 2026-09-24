México

Línea 6 del Cablebús CDMX: empiezan pruebas de carga en Tláhuac para construir estructura de la estación

La Secretaría de Obras mantiene trabajos en la terminal de la nueva línea del Cablebús que conectará la Línea 12 del Metro CDMX con la alcaldía Milpa Alta

Trabajadores con cascos y chalecos reflectantes operan maquinaria de perforación junto a conos de señalización en un terreno en construcción
Trabajadores realizan trabajos de cimentación y pruebas técnicas para la construcción de la Línea 6 del Cablebús en la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)
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Ya están en marcha las obras en la Ciudad de México para la construcción de más líneas del Cablebús, una de ellas se trata de la Línea 6 que va de Tláhuac a Milpa Alta. La Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse) ya empezó con los primeros trabajos de cimentación y pruebas para verificar la correcta instalación de las trabes y columnas que le darán la base a la terminal del Cablebús.

En días recientes, la Sobse dio a conocer cómo lucen los avances de los primeros trabajos, y es que, antes de la colocación de las primeras trabes que forman parte de la estructura elevada, el personal está realizando pruebas para verificar la correcta cimentación así como el diseño de los soportes.

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Fue a inicios de septiembre que el personal especializado empezó con los trabajos de obra civil en las inmediaciones de Tláhuac, cabe recordar que esta ruta facilitará la conexión con la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Realizan pruebas de carga en Tláhuac para la construcción de la Línea 6 del Cablebús

Vista aérea de una obra con maquinaria pesada, excavadoras, grúas y trabajadores con chalecos en una zona urbana junto a un puente peatonal
Trabajadores y maquinaria pesada realizan pruebas de cimentación para la Línea 6 del Cablebús en la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

En las imágenes que compartieron las autoridades, se puede observar cómo en la zona de obras ya se delimitó el área que comprenderá la terminal del Cablebús, además, el personal se enfoca en la construcción de los cimientos, parte fundamental de la obra pues será la que dé soporte a la estructura de la terminal.

Según con las autoridades, estas pruebas de carga de pilotes forman parte de las etapas de construcción. “En la estación Tláhuac de la nueva Línea 6 del Cablebús, la #SOBSE realiza pruebas de carga en los pilotes que forman parte de la cimentación, para comprobar que puedan soportar adecuadamente la estructura que se construirá”, se lee en el mensaje que compartieron.

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Según la Sobse, cada pilote se integra por una sección de punta, dos segmentos intermedios y una sección de ajuste. El armado y la soldadura pasan por revisiones antes de incorporarse a las labores de cimentación.

Las autoridades precisaron que en esta fase de pruebas se aplican cargas controladas y monitoreadas para observar el comportamiento de los pilotes, así como del terrero para verificar la calidad de los trabajos, así como la optimización de la cimentación para que cumpla los parámetros requeridos.

Trabajadores con cascos y chalecos de seguridad ajustan una columna de concreto en un terreno en construcción
Un equipo de trabajadores realiza pruebas de cimentación e instalación de columnas para la Línea 6 del Cablebús en la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

Cabe recordar que la ruta tendrá una extensión de 12.4 kilómetros, siete estaciones, más de 65 postes y 270 cabinas. El recorrido completo entre Milpa Alta y Tláhuac tomará entre 35 y 40 minutos y contará con capacidad para atender a 45 mil personas.

Así será la Línea 6 del Cablebús CDMX

La Línea 6 forma parte de la expansión del Cablebús anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La ruta conectará directamente las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac, una franja del sur de la capital que quedará enlazada con el Metro y el Trolebús.

Brugada confirmó avances del plan durante una conferencia posterior a la jornada “Casa por Casa” en Tláhuac. En el anuncio participaron Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad, y la alcaldesa Berenice Hernández Calderón.

García Nieto explicó que las siete estaciones estarán distribuidas entre ambas alcaldías. La información difundida sobre el proyecto confirmó que habrá paradas en Milpa Alta y Tláhuac, aunque no presentó el listado completo de estaciones.

Vista aérea de un terreno en obra con grúas, una retroexcavadora, perforaciones en la tierra, columnas y obreros con cascos
Un grupo de trabajadores y maquinaria pesada avanzan en las obras de cimentación para la Línea 6 del Cablebús. (X/ @SOBSECDMX)

El proyecto beneficiará a más de 186 mil habitantes de 46 colonias y pueblos originarios ubicados a lo largo del recorrido. La ampliación del sistema busca mejorar los traslados en zonas con acceso limitado al transporte público.

Estaciones del Cablebús Milpa Alta - Tláhuac

Las paradas previstas en Milpa Alta serán:

  • Villa Milpa Alta
  • San Francisco Tecoxpa
  • San Antonio Tecomitl.

En el tramo de Tláhuac se localizarán las estaciones:

  • San Juan Ixtayopan
  • Tulyehualco
  • San José
  • Tláhuac

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