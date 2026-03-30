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Cuáles son los factores que dificultan la recuperación de los riñones

Un recorrido por las razones médicas y personales que complican el proceso hacia una mejor función de los riñones tras la lesión o la enfermedad

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Conocer el efecto de factores como la alimentación, la edad o el historial familiar ayuda a entender por qué no siempre es sencillo que los riñones mejoren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riñones desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio interno del organismo, filtrando desechos y regulando el volumen de líquidos y electrolitos.

Sin embargo, cuando sufren algún tipo de daño, ya sea por enfermedad o lesión, su recuperación puede verse comprometida por diversos factores.

Enfermedades crónicas, medicamentos y hábitos de vida influyen en la capacidad de estos órganos para restablecer su función, lo que convierte la recuperación renal en un proceso complejo y, en muchos casos, limitado.

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Los riñones cumplen funciones clave al filtrar desechos y controlar el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así impactan los hábitos y la genética en la salud renal

Existen múltiples factores que dificultan la recuperación de los riñones tras una lesión o enfermedad renal.

Estas dificultades pueden estar relacionadas con causas médicas, hábitos de vida y condiciones subyacentes que afectan la función renal y limitan la capacidad del órgano para regenerarse.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Fundación Nacional de Riñón, uno de los principales factores es la presencia de enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

Ambas condiciones dañan de forma progresiva los vasos sanguíneos y las estructuras renales, lo que reduce la capacidad de los riñones para filtrar adecuadamente la sangre y eliminar toxinas. La persistencia de estos cuadros acelera la pérdida de función renal y dificulta la recuperación tras una lesión aguda.

El envejecimiento también representa un obstáculo importante. Con la edad, los riñones pierden nefronas, que son las unidades funcionales encargadas de filtrar la sangre. Esta disminución natural limita la reserva funcional renal, reduciendo el margen de recuperación ante agresiones.

El uso prolongado de medicamentos nefrotóxicos, como ciertos analgésicos (antiinflamatorios no esteroides), algunos antibióticos y fármacos utilizados en quimioterapia, puede causar daño renal directo.

La exposición crónica a estas sustancias incrementa el riesgo de insuficiencia renal y afecta negativamente la capacidad de reparación del órgano.

Las infecciones recurrentes del tracto urinario y las enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, pueden provocar inflamación y daño estructural en los riñones. Este daño repetido dificulta la regeneración del tejido renal y puede conducir a una insuficiencia renal irreversible.

Factores genéticos también influyen en la recuperación renal. Algunas personas presentan predisposición hereditaria a enfermedades renales, como la poliquistosis renal, lo que limita la respuesta a tratamientos y la capacidad de regeneración del órgano.

El estilo de vida desempeña un papel relevante. El consumo excesivo de sal, la deshidratación crónica, la falta de actividad física y el tabaquismo favorecen el deterioro renal y complican la recuperación frente a lesiones agudas o enfermedades crónicas.

La demora en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades renales constituye otro factor que dificulta la recuperación. Identificar de manera temprana y controlar adecuadamente las causas subyacentes es fundamental para preservar la función renal.

Un médico, médica, doctor, doctora, sostiene un modelo de un riñon - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La detección tardía y las enfermedades asociadas, como insuficiencia cardíaca o hepática, complican la recuperación renal y agravan el daño existente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la presencia de otras enfermedades asociadas, como insuficiencia cardíaca, enfermedades hepáticas o infecciones sistémicas, puede afectar el flujo sanguíneo renal y agravar el daño existente, lo que disminuye las probabilidades de recuperación completa.

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