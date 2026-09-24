México

Ricardo Monreal descarta que una eventual ruptura con el PT haga perder 12 estados a Morena

El coordinador de la bancada mayoritaria en San Lázaro consideró que es una postura “respetable” la de los petistas

El diputado Ricardo Monreal Ávila dio su opinión sobre lo que está ocurriendo entre Morena y el PT por la designación de candidaturas. Crédito: X / @Isa_Uribe
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Este jueves, el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el Partido del Trabajo (PT) no tendría fuerza suficiente para provocar que Morena pierda hasta 12 gubernaturas en las elecciones de 2027.

La postura del legislador zacatecano se dio después de que Reginaldo Sandoval,, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, advirtiera que sin su instituto político la coalición oficialista podría perder hasta 12 de las 17 gubernaturas que estarán en disputa durante los comicios del próximo año.

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“Yo no creo que el PT vaya a poder influir en la pérdida de 12 gubernaturas. No creo que le asista la fuerza suficiente, no lo minimizo, ni lo disminuyo, pero la población sabe muy bien que debemos continuar con el proceso de transformación que inició el presidente López Obrador”, dijo Monreal Ávila en conferencia de prensa.

Monreal descarta que ruptura con el PT haga perder a 12 estados a Morena

Pese a remarcar que el PT no cuenta con la influencia para hacer perder al partido guinda en una docena de entidades el año entrante, el coordinador guinda consideró que preferiría que ambos partidos mantuvieran la alianza antes de poner a prueba la capacidad electoral de los petistas.

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El diputado federal Ricardo Monreal compartió su postura sobre la polémica entre la alianza del PT y Morena. Crédito: X / @RicardoMonrealA
El diputado federal Ricardo Monreal compartió su postura sobre la polémica entre la alianza del PT y Morena. Crédito: X / @RicardoMonrealA

“No minimizo su dicho, nos gustaría que juntos camináramos y no llegáramos a experimentar si puede hacer o no este ejercicio de hacer perder a 12 gubernaturas de Morena.

“Yo no lo creo, creo que la unidad de Morena se va a imponer y nos vamos a alzar con victorias en la gran mayoría de los gobiernos estatales en el 2027”, agregó.

Líder petista pone en duda continuidad de la alianza oficialista

Cabe recordar que Sandoval respondió a los señalamientos de que el PT, por sí solo, carecía de fuerza para ganar una gubernatura y únicamente debería concentrarse en obtener diputaciones federales.

“Están equivocados porque nosotros, digamos, como dicen los abogados, cediendo sin conceder, que no nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta 12; como pasa aquí, en la Cámara de Diputados, sin el PT no salen las dos terceras partes (la mayoría calificada)”, advirtió el líder de los petistas.

El PT reclama a Morena mayor reconocimiento a su peso electoral rumbo a 2027.
El PT reclama a Morena mayor reconocimiento a su peso electoral rumbo a 2027.

Acusa a Morena de estár “arriba del ladrillo”

Además, el petista acusó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de estár “arriba del ladrillo”, al tiempo que reiteró la exigencia de realizar encuestas espejo para definir las candidaturas que eventualmente presenten en común.

“Ahorita está terminando el proceso de Morena y el acuerdo que tuvimos es tener una encuesta espejo, pero la encuesta espejo no debe estar bajo el control de lo que tiene Morena”, expresó Sandoval.

Hay mucha “soberbia” dentro del partido oficial

Sandoval también ha dicho que, como sucedió en el pasado, dentro de Morena hay “mucha soberbia” y los acusó de “no tener visión de Estado”.

Según el petista, el desacuerdo no solo se limita a la distribución de las candidaturas, sino también a los perfiles que están siendo seleccionado para encabezar el movimiento en distintas entidades.

El dirigente del PT no descartó una ruptura electoral. Sandoval detalló tres escenarios para el partido:

  • Contender en solitario en algunos estados.
  • Hacerlo en las 17 entidades con elecciones.
  • Competir por su cuenta en todo el país.

“¿Cuáles son los escenarios para nosotros?: Uno, que van, podemos ir solos a varios estados; dos, que podemos ir solos a las 17; y tres, que podemos ir solos en todo”, declaró a La Jornada.

El senador del Partido Verde Manuel Velasco hizo un llamado al PT de que respete el resultado de las encuestas de Morenas. Crédito: X / @VelascoM_
El senador del Partido Verde Manuel Velasco hizo un llamado al PT de que respete el resultado de las encuestas de Morenas. Crédito: X / @VelascoM_

Sheinbaum toma distancia de la disputa entre PT y Morena

Mientras tanto, la presidenta, Claudia Sheinbaum, adelantó que no piensa interferir en lo relacionado al reclamo por parte del PT hacia Morena por el tema de las candidaturas rumbo a los comicios de 2027.

Desde el punto de vista de la titular del Poder Ejecutivo Federal, la polémica entre ambos institutos políticos es un tema que únicamente les compete resolver a estos y a sus dirigentes.

“No me voy a meter, la verdad. Son temas de la alianza electoral que está haciendo Morena. Que opine la presidenta de Morena”, expresó hoy durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El problema es el método para definir las candidaturas

Cuestionada sobre el tema, la presidenta señala que el fondo del asunto está en el método para definir las candidaturas: las encuestas. Este mecanismo forma parte de los estatutos de Morena y también rige las alianzas del partido con otras fuerzas políticas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

“Quien surja de la encuesta es quien representa para coordinador o coordinadora de un estado, de un municipio, de un distrito. Y ese es el esquema que se ha utilizado siempre”, enfatizó la mandataria. “Ya un tema particular de la alianza entre PT y Morena ya que lo defina Morena”, añadió.

Falta ver si, en verdad, Sheinbaum no interviene en lo que ocurre entre petistas y morenistas, sobre todo, por el riesgo de perder la mayoría calificada en San Lázaro, necesaria para aprobar reformas constitucionales.

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