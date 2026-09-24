Destapan quién podría ser eliminado de La Casa de los Famosos México antes de la final

Destapan el nombre del posible último eliminado de La Casa de los Famosos México antes de la final

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Este domingo 27 de septiembre se llevará a cabo la última eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, y los habitantes Ese Pérez, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara y Memo Schutz están riesgo de salir a una semana de la gran final de la cuarta temporada del reality de Televisa.

Este jueves se ha destapado el nombre de quien abandonaría el encierro en la penúltima semana de competencia, luego del primer corte realizado por el periodista de espectáculos Gerardo Escareño en su encuesta de las redes sociales de Vaya Vaya.

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Cabe señalar que Karina Torres y Yahir se sumaron a Mariana Ochoa como los primeros tres finalistas de la temporada. La creadora de contenido y el cantante recibieron la mayoría de votos en la nominación positiva del miércoles, mientras que la ex OV7 obtuvo su pase en una dinámica desde el día lunes.

El público define la salida de la actriz tras enfrentarse a Ernesto Laguardia en la silla giratoria, en una gala que reduce a cuatro el número de nominados que continúan en competencia. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Encuesta destapa al posible último eliminado de La Casa de los Famosos México

De acuerdo con la encuesta extraoficial realizada por Escareño, Brianda Deyanara sería la habitante que mayor riesgo tiene de salir de la casa, al ser la que menor porcentaje de apoyo tiene por parte del público.

Así van los votos del público en la encuesta extraoficial:

Ernesto Laguardia: 23% de votos Ese Pérez: 21% de votos Gema Garoa: 20% de votos Memo Schutz: 20% de votos Brianda Deyanara: 16% de votos

La creadora de contenido narró uno de los episodios más oscuros de su vida durante el reality. (IG Brianda Deyanara-LCDLFM)

Aunque la encuesta es extraoficial, ha determinado la tendencia en las votaciones oficiales a lo largo de la temporada, y sólo en la eliminación de Masad Altamimi no acertó en la predicción.

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Karina Torres y Yahir se suman a Mariana Ochoa en la final de La Casa de los Famosos México

Cinco habitantes de La Casa de los Famosos México quedaron nominados en la última placa de la temporada, mientras Karina Torres y Yahir se sumaron a Mariana Ochoa como finalistas confirmados de cara a la gala del domingo 4 de octubre. La eliminación previa a la final se define este domingo 27 de septiembre.

La placa de nominados quedó integrada por Ese Pérez, Brianda Deyanara, Gema Garoa, Memo Schutz y Ernesto Laguardia. A diferencia de semanas anteriores, en esta ocasión tener menos puntos resultó perjudicial para los habitantes.

Mariana Ochoa ganó el primer pase directo a la final, y Yahir junto a Karina Torres se sumaron tras el proceso de nominación positiva que dejó a cinco compañeros en riesgo de eliminación. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El conteo final: Ese Pérez con 6 puntos encabeza la placa

Ese Pérez terminó con menos puntos entre los nominados con 6, Brianda Deyanara, Gema Garoa y Memo Schutz acumularon 5 puntos cada uno, mientras que Ernesto Laguardia cerró con 4 puntos.

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Los cinco dependen ahora del voto del público para mantenerse en competencia. Quien reciba menor respaldo de la audiencia abandonará el reality este domingo, a solo unos días de la gran final.

Una nueva mecánica de votación definió a los finalistas

La votación de esta semana cambió respecto a las dinámicas anteriores. Los propios habitantes no votaron para perjudicar a un compañero, sino para elegir a quienes querían ver en la final.

La eliminación del domingo 27 de septiembre reducirá el número de finalistas que buscarán el título de ganador absoluto de la temporada. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Bajo ese esquema, Karina Torres y Yahir Othón obtuvieron el mayor puntaje entre sus compañeros y aseguraron su boleto a la semana final. El momento de mayor tensión llegó cuando la conductora Galilea Montijo tuvo que definir entre Memo Schutz y Yahir quién quedaría en riesgo y quién avanzaría directo. Finalmente, el cantante obtuvo el pase, mientras Memo se integró a la placa de nominados.

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Mariana Ochoa llegó a la gala con su lugar ya asegurado

Mariana Ochoa se convirtió en la primera finalista de la temporada tras ganar la dinámica “La Boutique”, donde consiguió una chamarra dorada que le otorgó el pase directo a la semana final.

Con este resultado, los tres habitantes que ya no enfrentan la eliminación del domingo son Mariana Ochoa, Karina Torres y Yahir. Los tres competirán por el premio de 4 millones de pesos que se entregará al ganador de la cuarta temporada.

Mariana Ochoa gana la dinámica "La Boutique" y se salva de la nominación de esta semana en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La gala de eliminación previa a la final será el domingo 27 de septiembre

La gala en la que se definirá quién de los cinco nominados abandona la competencia está programada para el domingo 27 de septiembre a las 20:30 horas por Las Estrellas.

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Ese Pérez, Brianda Deyanara, Gema Garoa, Memo Schutz y Ernesto Laguardia enfrentan su última prueba frente a la audiencia. El eliminado perderá la oportunidad de competir en la gran final del domingo 4 de octubre, cuando el voto del público determinará al ganador de La Casa de los Famosos México 4.