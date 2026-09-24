México

Sentencian a 53 años de prisión a responsable de secuestro agravado en Tlalnepantla, Edomex

Francisco Quirino fue condenado tras participar en el plagio de una mujer ocurrido en 2016, quien además de permanecer cautiva en una casa de seguridad fue víctima de abuso sexual

Francisco Quirino fue sentenciado a 53 años de cárcel en el Edomex. Crédito: FGJEM
Francisco Quirino fue sentenciado a 53 años de cárcel en el Edomex. Crédito: FGJEM
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Un juez en el Estado de México sentenció a 53 años de prisión a Francisco Quirino García tras declararlo culpable del delito de secuestro agravado, cometido en junio de 2016 en agravio de una mujer en el municipio de Tlalnepantla. La resolución judicial se sustentó en los datos de prueba recabados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante la investigación del caso.

De acuerdo con la reconstrucción oficial de los hechos, la víctima llegó a bordo de su vehículo a su domicilio en Tlalnepantla cuando fue interceptada por el ahora sentenciado, quien portaba un arma de fuego y la golpeó en la cabeza con ella. Como consecuencia de la sentencia, Quirino García también quedó con sus derechos civiles y políticos suspendidos.

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La víctima fue trasladada a una casa de seguridad en Ixtapaluca y sufrió abuso sexual

Según datos oficiales compartidos por la FGJEM este 24 de septiembre, tras el ataque inicial, otros dos individuos subieron por la fuerza a la víctima a un vehículo y la trasladaron hacia una casa de seguridad ubicada en el municipio de Ixtapaluca. En ese sitio, la mujer fue abusada sexualmente por sus captores antes de quedar bajo el resguardo de dos mujeres que la mantuvieron cautiva.

Sombra en blanco y negro de una persona sentada e inclinada con las manos atadas proyectada en una pared de concreto.
Los criminales exigieron un millón de pesos para liberar a la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la víctima permanecía retenida, los responsables del plagio exigieron la entrega de un millón de pesos como condición para liberarla. La negociación por el rescate se extendió durante el tiempo en que la mujer permaneció privada de su libertad en el inmueble de Ixtapaluca.

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En una oportunidad que se presentó durante su cautiverio, la víctima logró escapar del lugar donde la mantenían retenida. Tras huir del inmueble, la mujer solicitó ayuda a policías, quienes atendieron su reporte y con ello se activó el proceso de investigación que derivó en la identificación de los responsables.

La Fiscalía mexiquense identificó al responsable y logró su aprehensión

Con base en los actos de investigación realizados a partir de la denuncia de la víctima, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró identificar a Francisco Quirino García como uno de los responsables del secuestro. La dependencia solicitó entonces ante un juez una orden de aprehensión en su contra.

La orden judicial fue cumplimentada y Francisco Quirino García fue aprehendido por las autoridades. Tras su detención, quedó ingresado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la autoridad judicial, mientras se desahogaba el proceso penal correspondiente.

Con los elementos de prueba aportados por la representación social, el juez que llevó el caso determinó la culpabilidad de Quirino García y dictó la sentencia de 53 años de prisión por el delito de secuestro agravado. La resolución cerró el proceso judicial iniciado a partir del reporte de la víctima ante policías.

Luego de darse a conocer la sentencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770 para que, en caso de que la ciudadanía reconociera a Francisco Quirino García como probable implicado en otros hechos delictivos, procediera a denunciarlo.

La sentencia Fiscalía General de Justicia del Estado de México no dio a conocer si los otros dos individuos que participaron en el traslado forzado de la víctima, ni las dos mujeres que la mantuvieron bajo resguardo durante su cautiverio, fueron identificados o enfrentan algún proceso penal por el mismo hecho.

Otras condenas por secuestro registradas en el Estado de México

El caso de Tlalnepantla no es el único proceso reciente que concluyó con una sentencia severa por secuestro en la entidad mexiquense. Un mes antes, un tribunal con sede en Jilotepec impuso penas de 70 años de prisión para cinco hombres señalados como presuntos integrantes de La Familia Michoacana, tras acreditarse su participación en el plagio de una persona en el municipio de Aculco.

Condenan a 70 años de prisión a cinco presuntos miembros de La Familia Michoacana por secuestro en el Edomex. FGJEM
Condenan a 70 años de prisión a cinco presuntos miembros de La Familia Michoacana por secuestro en el Edomex. FGJEM

Ese hecho ocurrió en agosto de 2025, cuando la víctima permanecía dentro de su propio vehículo en el poblado de San Lucas. Un grupo armado llegó al lugar a bordo de otro automóvil, sometió a la persona por la fuerza y se apoderó de la unidad en la que viajaba, huyendo posteriormente con la víctima en su poder.

La intervención de un testigo resultó determinante para el desenlace del caso. Al advertir el ataque, la persona alertó de inmediato a las autoridades, lo que permitió activar un operativo de búsqueda que culminó horas después con la localización de la víctima en un domicilio de la comunidad de San Pedro Denxhi y la detención de los cinco responsables.

La FGJEM integró la carpeta de investigación que sirvió como base para que el juez determinara la responsabilidad penal de los detenidos. Además de la condena de prisión, cada uno de los sentenciados deberá cubrir una multa económica superior a los 670 mil pesos.

Ambos casos, el de Tlalnepantla y el de Aculco, reflejan la actuación de la fiscalía mexiquense en la persecución de delitos de privación ilegal de la libertad, con sentencias que en los dos procesos superaron las cinco décadas de prisión para los responsables.

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