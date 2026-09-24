EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: detienen en Cuautla a Luis Alberto “N”, buscado por extorsión agravada

Detienen en Cuautla a Luis Alberto “N”, buscado por extorsión agravada

Luis Alberto “N” fue detenido en Cuautla, Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del seguimiento a denuncias ciudadanas. El operativo fue realizado por elementos de la SSPC, en coordinación con la AIC de la FGR y la Fiscalía de Morelos, con información del CNI. De acuerdo con las autoridades, el detenido estaría relacionado con una célula que exigía dinero a propietarios de negocios mediante amenazas para permitirles trabajar.