Pati Chapoy niega haber “destruido” la familia de Aleks Syntek y lo responsabiliza de todas sus polémicas

Pati Chapoy respondió a las acusaciones de Aleks Syntek luego de que el músico la culpara por “destruir” a su familia (Captura de pantalla )

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Pati Chapoy respondió a las acusaciones de Aleks Syntek tras las publicaciones del cantante que la responsabilizan por dañar a su familia.

La titular del programa Ventaneando negó haber cometido acciones en contra del artista o de sus allegados y sostuvo que la información difundida en televisión proviene de los propios comentarios del compositor.

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El conflicto escaló luego de que el músico compartiera mensajes en sus redes sociales donde advirtió que no regresará a México si continúa la difusión de noticias falsas sobre su persona.

El origen de la disputa involucra una exigencia del intérprete para que los periodistas de espectáculos se abstengan de especular sin comprobar previamente la veracidad de la información.

Pati Chapoy rechazó las acusaciones en Ventaneando

Durante la emisión del programa Ventaneando, Pati Chapoy aseguró que el cantante se encuentra equivocado en sus apreciaciones al culpar a los periodistas por la atención mediática recibida.

Frente al ultimátum del músico de alejarse del país hasta recibir garantías periodísticas, la conductora expresó la frase “Pues seguramente no va a regresar a México, no sé”.

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La comunicadora agregó en la transmisión que si el compositor mantiene una relación conflictiva con la prensa de espectáculos o con su entorno, “seguramente hizo algo” para desencadenar esa situación.

Los conductores Ximena Pérez, Linet Puente y Ricardo Manjarrez respaldaron a la Pati Chapoy y defendieron el trabajo de la producción periodística frente a los señalamientos del artista.

La periodista respondió a las acusaciones de Aleks Syntek. (FB: Pati Chapoy Oficial )

Aleks Syntek señaló a Pati Chapoy de “destruir” a su familia

El músico difundió una primera imagen con fondo verde oliva en la que solicitó a la prensa dejar de especular sobre su vida personal.

En ese mismo texto, el intérprete afirmó de forma directa que Pati Chapoy y sus colegas “destruyeron a mi familia a base de chismes”.

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El compositor lanzó un ultimátum al manifestar que “no regreso a México hasta que prometan no dar notas falsas”, una declaración que generó reacciones en redes sociales.

En una segunda publicación con fondo magenta, el artista ofreció someterse a un detector de mentiras para demostrar la veracidad de sus posturas ante la opinión pública.

En ese mensaje, el cantante pidió ayuda para enviar a prisión a quienes convencieron a la juventud mexicana de que él representa un peligro para la sociedad.

El músico utilizó el término “MENTIROLANDIA” para referirse al país al criticar la manera en que se gestionan los chismes en los programas de entretenimiento.

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El cantautor arremetió contra la conductora de Ventaneando. (IG Aleks Syntek)

Las controversias que rodean la trayectoria de Syntek

El enfrentamiento entre ambas figuras ocurre tras años de roces provocados por la cobertura mediática de diversos acontecimientos en la vida del compositor.

El cantante acumula episodios polémicos debido a sus severas críticas hacia el reguetón y la música urbana, géneros a los que ha calificado como ruido molesto.

En distintas intervenciones públicas, el artista cuestionó la exposición de menores de edad a letras urbanas y llegó a mencionar que esa música parecía producida por simios.

Estas posturas le valieron constantes señalamientos de elitismo por parte de los seguidores del género urbano y provocaron discusiones en redes sociales con otros exponentes del medio.

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En 2018, el compositor enfrentó una acusación por presunto acoso tras la divulgación de supuestos mensajes dirigidos a un joven de 17 años de origen británico por Instagram.

El músico sostuvo en todo momento que aquel incidente de 2018 obedeció a una manipulación de sus palabras o a un malentendido, aunque el hecho afectó su imagen pública.

En 2018, el compositor enfrentó una acusación por presunto acoso hacia un joven británico. (Instagram @lemon_brick)

El 15 de septiembre de 2026, el artista desató una nueva ola de críticas durante su concierto gratuito por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Durante la presentación, el compositor interrumpió el show para pedir a los asistentes que salieran en su defensa ante los cuestionamientos que recibe habitualmente en redes sociales.

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En esa misma velada, el cantante se molesto con un espectador que solicitó un tema ajeno a su repertorio y volvió a lanzar comentarios contra exponentes del género urbano.

La actitud del músico sobre el escenario motivó reacciones divididas entre el público y derivó en publicaciones en plataformas digitales donde usuarios calificaron la presentación como un episodio errático.

Días después del evento patrio, el reguetonero Dani Flow opinó públicamente sobre la conducta del intérprete y sugirió que el cantante requería apoyo profesional para evitar mayores complicaciones.

Dani Flow opinó sugirió que el cantante requería apoyo profesional. (Instagram/daniflowmx)

Tras los cuestionamientos recibidos por su espectáculo del 15 de septiembre, el compositor anunció en sus canales oficiales que se alejaría de México para cuidar su salud mental y espiritual.

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En ese mismo periodo, el músico realizó transmisiones en vivo en redes sociales sin la intervención de su equipo de representación ni de su sello discográfico.

Durante uno de los enlaces en directo, el artista pronunció la frase “sí, soy desequilibrado mental, estoy loco” y se comparó con figuras como Salvador Dalí, Pablo Picasso y Frida Kahlo.

En la misma transmisión, el cantante mencionó a varias personalidades de los medios de comunicación y lanzó comentarios sobre la periodista Paola Rojas, lo que generó nuevas reacciones del público.

El artista se comparó con Dalí, Picasso y Frida Kahlo, y asumió el calificativo de “loco”.

El 22 de septiembre de 2026, el intérprete publicó imágenes en las que aparece sin la prótesis capilar que suele utilizar y mostrando la parte superior de su cabeza sin cabello.

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El artista acompañó las fotografías con el mensaje “aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz” y solicitó que le permitan realizar su música en tranquilidad.

Aunque las imágenes fueron eliminadas a los pocos minutos de sus plataformas principales, el músico llegó a colocar una de ellas como foto de perfil en su cuenta oficial de TikTok.

Esa secuencia de transmisiones en vivo y publicaciones personales derivó en los mensajes recientes donde el compositor señala de forma directa a la prensa de espectáculos por el impacto en su vida familiar.