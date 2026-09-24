Can Fest México 2026: cuándo y dónde será el evento en CDMX con carrera canina, adopciones y atención veterinaria

El Can Fest México 2026 prepara dos días de actividades en el Parque Francisco Villa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Can Fest México 2026 reunirá adopciones, atención veterinaria y una carrera canina durante el último fin de semana de septiembre en la Ciudad de México.

El encuentro contempla actividades para perros y gatos, además de espacios de convivencia para las familias que asistan con sus animales de compañía.

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La sede será el Parque Francisco Villa, conocido como Parque de los Venados, en la alcaldía Benito Juárez. El evento estará vinculado con la conmemoración del Día Mundial del Perro Adoptado, que se celebra el 23 de septiembre.

El Can Fest México tendrá actividades el 26 y 27 de septiembre

El Can Fest México 2026 se realizará el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. El horario previsto para las actividades será de 11:00 a 20:00 horas y la entrada será gratuita.

La jornada incluirá servicios de bienestar animal, pasarelas de adopción y actividades de orientación para personas que buscan resolver dudas sobre el cuidado cotidiano de sus perros o gatos.

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La programación también estará abierta a quienes no tengan mascotas, pero estén interesados en adoptar. Las pasarelas permitirán conocer a perros que esperan incorporarse a una familia.

Habrá vacunas, esterilizaciones y valoraciones médicas. Los servicios estarán dirigidos tanto a perros como a gatos.

El evento se presenta como una alternativa para acercar a las familias a opciones de cuidado preventivo y a iniciativas de adopción responsable. La asistencia con animales de compañía será parte central de la propuesta.

El Can Fest México 2026 se realizará el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. (Facebook: Can Fest México)

La carrera Canicross Fan Fest será el domingo 27 de septiembre

Una de las actividades anunciadas para el Can Fest es el Canicross Fan Fest, una carrera en la que los participantes correrán junto a sus perros. La prueba tendrá recorridos de tres y cinco kilómetros.

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La carrera se realizará el domingo 27 de septiembre en el Parque de los Venados. El cupo estará limitado a 50 personas, por lo que será necesario completar un registro previo.

Para participar, cada perro deberá portar correa. La recomendación es utilizar pechera, ya que ese accesorio puede resultar más adecuado para una actividad de carrera compartida con el animal.

La inscripción tendrá un requisito solidario: cada participante deberá entregar una donación mínima de cuatro kilos de croquetas de cualquier marca. El alimento funcionará como aportación para sumarse a la actividad deportiva.

La carrera busca reunir a personas que acostumbran salir a caminar, entrenar o correr junto a sus perros. La propuesta incorpora el ejercicio físico a una jornada centrada en el bienestar animal.

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El Canicross Fan Fest estará integrado a la programación general del domingo. Por eso, quienes se inscriban también podrán recorrer los demás espacios del encuentro después de completar la carrera.

Las pasarelas de adopción serán uno de los ejes del Can Fest México. (FB: Can Fest México)

El Comando Chihuahua y perros de la Guardia Nacional convivirán con las familias

El Can Fest México contará con la presencia del Comando Chihuahua, un perro de la Guardia Nacional que participa en actividades de proximidad social. Los asistentes podrán conocerlo, convivir con él y tomarse fotografías.

El programa también contempla la participación de otros perros de la corporación que realizan labores de apoyo emocional.

La convivencia buscará mostrar el trabajo que estos animales llevan a cabo en actividades de acompañamiento.

La actividad estará dirigida a visitantes de todas las edades y se sumará a los servicios veterinarios y a las adopciones.

Las adopciones buscarán dar hogar a perros y gatos

Las pasarelas de adopción serán uno de los ejes del Can Fest México. Las personas interesadas podrán conocer a perros disponibles para integrarse a un hogar y evaluar la posibilidad de iniciar un proceso de adopción responsable.

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El encuentro también incluirá actividades de orientación. Estos espacios estarán destinados a quienes requieran información sobre cuidados, salud, convivencia y responsabilidades vinculadas con tener un animal de compañía.

La adopción responsable busca que los animales rescatados encuentren familias que puedan brindarles atención permanente. La propuesta del festival apunta a acercar esa posibilidad a quienes consideran sumar un perro o gato a su vida cotidiana.

Una edición previa del CanFest se realizó el 6 y 7 de junio en el Jardín Pushkin, en la alcaldía Cuauhtémoc. Aquella jornada también reunió adopciones, especialistas, organizaciones y servicios para perros y gatos.

Ese encuentro promovió la esterilización y la adopción como medidas frente al abandono y la sobrepoblación animal. La convocatoria de septiembre retomará esas líneas de bienestar en una nueva sede.

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Las personas que no puedan adoptar también podrán acudir para consultar los servicios disponibles para sus animales. La jornada contempla opciones de atención veterinaria y actividades de convivencia durante ambos días.

Se recomienda consultar las redes sociales oficiales del evento para conocer actualizaciones sobre horarios, registro y actividades.