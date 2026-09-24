FIFA podría mantener bajo observación a México y la FMF ante injerencia del Senado en el ascenso y descenso

Una suspensión por parte de la FIFA dejaría a la Selección Mexicana y a los clubes mexicanos fuera de competencias internacionales. REUTERS/Eloisa Sanchez

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El debate por el ascenso y descenso ya dejó de ser un asunto exclusivo de la Liga MX.

La iniciativa presentada en el Senado para recuperar el flujo entre categorías abrió una discusión sobre los límites de la regulación estatal y la autonomía de la Federación Mexicana de Futbol ante la FIFA.

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La Comisión Nacional Antimonopolio abrió un expediente por posibles prácticas monopólicas dentro de la industria del futbol nacional. (CUARTOSCURO)

Aunque México no está bajo observación formal ni enfrenta una sanción anunciada, la organización internacional podría revisar el caso si una eventual reforma afecta de manera directa la independencia de la FMF.

La iniciativa apunta al mérito deportivo, no al control de la FMF

El senador Clemente Castañeda presentó este 23 de septiembre una propuesta para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El texto plantea mecanismos permanentes de ascenso y descenso para estructuras profesionales que tengan dos o más categorías.

Durante el conversatorio “Fuera de lugar” , realizado el 21 de septiembre en el Senado, Castañeda explicó que busca que “ el ascenso y el descenso queden consignados en la legislación mexicana ”.

La reforma propone que el desempeño deportivo sea el criterio central para definir la movilidad entre divisiones. También exige reglas públicas, objetivas y estables durante cada competencia.

El proyecto no establece cuántos equipos deberían ascender o descender. Tampoco fija formatos, calendarios o condiciones específicas para la Liga MX y la Liga de Expansión MX .

Esas decisiones permanecerían en manos de las asociaciones deportivas, que tendrían que adaptar sus reglamentos a los principios establecidos en una eventual modificación legal.

La reforma expueste por Celemente Castillo propone el mérito deportivo como criterio central de movilidad entre divisiones en el futbol mexicano. (Crédito: X(@ClementeCH))

La iniciativa llega después de seis años sin ascenso ni descenso en el futbol mexicano. Atlético de San Luis fue el último club que subió por resultados deportivos, en 2019, mientras que Jaguares de Chiapas descendió en 2017.

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Los Estatutos de FIFA contemplan sanciones por interferencias externas

La posibilidad de una reacción de la FIFA se basa en las reglas que exigen independencia para las federaciones miembro. El organismo puede intervenir cuando un gobierno, tribunal u otra entidad externa asume decisiones que corresponden a las autoridades deportivas.

El artículo 19 establece que las federaciones deben administrar sus asuntos de forma independiente y sin injerencia de terceros .

El artículo 14 obliga a las asociaciones a proteger esa autonomía y prevé sanciones incluso si la interferencia externa no fue provocada por la federación involucrada.

El artículo 16 permite al Consejo de la FIFA suspender a una asociación miembro. En ese escenario, selecciones y clubes no podrían disputar competencias internacionales.

La suspensión no es automática. La FIFA tendría que evaluar el contenido final de la reforma, su aplicación y el nivel de intervención que pudiera ejercer el Estado sobre la FMF.

Si la FIFA llega a interferir en el caso, la Selección Mexicana y clubes de la Liga MX podría ver truncada su participación en competencias internacionales. REUTERS/Raquel Cunha

Hasta el momento, la FIFA no ha publicado alguna postura, advertencia o investigación contra la FMF. La diferencia está entre regular condiciones generales del deporte e intervenir en los órganos de gobierno de una federación.

FIFA ya castigó injerencias directas en otros países

Los ejemplos de Chad e India aparecen en la discusión porque muestran situaciones en las que la FIFA aplicó suspensiones por intervenciones estatales directas en federaciones nacionales.

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En Chad , la FIFA suspendió a la federación en abril de 2021 después de que el Gobierno retiró facultades a sus dirigentes, tomó control de sus oficinas y creó un comité provisional.

En India , la suspensión llegó el 16 de agosto de 2022 , cuando la Corte Suprema disolvió el comité ejecutivo de la federación y designó administradores. La medida se levantó 11 días después .

Ambos antecedentes involucraron la sustitución o el desplazamiento de autoridades federativas.

Aunque la iniciativa mexicana no plantea disolver órganos de la FMF , nombrar dirigentes ni tomar control de sus instalaciones, el caso se mantiene bajo la lupa ante posibles cambios.

La Comisión Nacional Antimonopolio abrió además una investigación por posibles prácticas monopólicas en el futbol profesional.

Los Estatutos de la FIFA autorizan la suspensión de federaciones miembro ante la injerencia de organismos nacionales. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la FIFA sí tiene bases estatutarias y antecedentes para sancionar una interferencia grave. El caso mexicano, por ahora, sigue en el terreno legislativo: una discusión sobre el regreso del ascenso y descenso que podría atraer la atención del organismo si alcanza la autonomía de la Femexfut.