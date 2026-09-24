México

Con datos del Comando Norte de EEUU: capturan al “Niño”, jefe de plaza de Los Mayos en Sonora y colaborador de Los Rusos

Ernesto Enrique “N” es identificado por las autoridades como responsable del tráfico de armas y drogas entre ambas naciones

Detenido de Los Mayos en Mexicali
Foto: Defensa
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Ernesto Enrique “N”, alias “Niño”, jefe de plaza de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, fue detenido en un operativo realizado en Mexicali, Baja California.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que su captura se llevó a cabo derivado del intercambio de información con el Comando Norte de los Estados Unidos y de Inteligencia Militar Central de la corporación mexicana.

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El arresto se llevó a cabo este miércoles en por personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), en una operación en la que Ernesto Enrique “N” fue ubicado junto a una persona más.

Las autoridades detallaron que el “Niño” cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio para la venta de fentanilo.

Durante su captura las autoridades le aseguraron droga, armamento y diversas municiones.

Rol del detenido dentro del Cártel de Sinaloa

Así son los super laboratorios del Cártel de Sinaloa
El Gobierno de EEUU emitió sanciones a seis empresas y seis personas mexicanas que distribuyen precursores químicos del fentanilo y metanfetamina. Foto: Infobae México

De acuerdo con la Defensa, el ”Niño” es identificado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, facción Los Mayos, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, quien también mantiene presencia en los municipios de Mexicali, Baja California, y en Los Mochis, Sinaloa.

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Además, al sujeto se le señala como responsable del tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos, quien también es colaborador cercano de Jesús Alexander y/o Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder del grupo delictivo de Los Rusos, el cual pertenece al mismo cártel.

Cabe señalar que la célula que lidera “El Ruso” es el principal brazo armado de Los Mayos, que de acuerdo con la DEA y el FBI, se dedica a gestionar la producción y el tráfico de drogas como el fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

Los Rusos también son señalados por enviar las ganancias de la venta de drogas a México. En tanto, Ponce Félix es acusado por estar involucrado en el tráfico de armas de fuego, así como en la perpetuación de la violencia, el secuestro, la tortura y el asesinato para mantener el control del territorio fronterizo.

El Ruso, Cártel de Sinaloa, La Mayiza, Los Chapitos, Sinaloa
(FOTO: DEA)

Desde septiembre de 2025, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de Juan José Ponce Félix,

Contexto de violencia en Puerto Peñasco: el “levantón” de gambusinos que desató un enfrentamiento

La detención del “Niño” se produce días después de otro operativo en el mismo municipio de Sonora. El 19 de septiembre, un reporte por la privación de la libertad de gambusinos (buscadores independientes de minerales) derivó en un enfrentamiento armado entre sicarios y elementos del Ejército Mexicano en Puerto Peñasco.

El despliegue, encabezado por la Defensa y la Fiscalía de Sonora, dejó siete personas detenidas, tres trabajadores liberados y el aseguramiento de un arsenal de más de 40 armas largas, así como tres agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) heridos.

Siete detenidos en Sonora
Foto: X/@OHarfuch

La agresión se cometió cuando los agentes localizaron un inmueble vinculado con la privación de la libertad de los trabajadores tras obtener datos sobre la ruta de los captores, la camioneta utilizada y el sitio donde permanecían retenidas las víctimas.

Al arribar al lugar, los elementos de seguridad fueron atacados a balazos, lo que derivó en el enfrentamiento que dejó heridos a tres agentes: uno en una pierna y dos agentes mujeres con heridas por esquirlas.

Los siete detenidos fueron trasladados de inmediato a Hermosillo bajo resguardo de las Fuerzas Armadas e ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) para ser imputados ante un juez.

Además, las autoridades adelantaron que dará intervención a la Fiscalía General de la República por delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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