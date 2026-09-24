México

Sheinbaum confirma regreso de BTS a México en 2027: anuncia centro de K-pop en nuestro país

El grupo de K-pop tuvieron un encuentro con la mandataria mexicana el pasado 6 de mayo

Una mujer con vestido estampado sostiene un cuadro con la imagen de BTS, mientras posa con los siete miembros del grupo K-pop en una sala elegante con piso de madera
El grupo de K-pop BTS posa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrando un encuentro cultural que refuerza los lazos entre México y Corea del Sur (X: Claudia Sheinbaum)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó el regreso de BTS a México en 2027 durante una conferencia en conjunto con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

“Esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027″, declaró la mandataria mexicana.

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Asimismo, informó que el día de mañana se presentará Stray Kids en territorio mexicano como parte de su gira STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros, la cual se llevará a cabo el próximo 25 y 26 de septiembre en Ciudad de México.

Sheinbaum anuncia centro de cultura K-pop en México

Parte de los proyectos anunciados por la jefa de Estado y el mandatario surcoreano fue la posibilidad de establecer un centro de cultura K-pop en México, donde las seguidoras de este género musical tendrán la oportunidad de disfrutar de mùsica y otras actividades artísticas y culturales. Asimismo, un Instituto de Cultura de México en la República de Corea.

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Actualmente, el país concentra el mayor mercado de K-pop en América Latina y encabeza las importaciones regionales de cosméticos y productos gastronómicos provenientes de esta nación.

BTS en Palacio Nacional
BTS comparte su experiencia en Palacio Nacional (X - @bts_bighit)

BTS se reúne con la presidenta de México en Palacio Nacional

El pasado 6 de mayo, Sheinbaum sostuvo una reunión con el grupo surcoreano en las instalaciones de la sede presidencial en el Zócalo de la CDMX.

En punto de las 17:06 horas, la agrupación salió por uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a las ARMYs mexicanas, quienes llevaban horas esperando para tener la oportunidad de verlos.

Los chicos de la banda saludaron a las asistentes, y dieron un discurso en español donde les agradecieron y les recordaron todo el amor que ellos sienten por el país y las seguidoras.

“Extrañé mucho a ARMY de México”, expresó Taehyung.

Tras una pequeña convivencia regresaron a seguir el protocolo con la jefa de Estado, donde charlaron con ella y se tomaron varias fotografías que posteriormente fueron compartidas en redes sociales.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook se presentaron el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP como parte de su gira ARIRANG, registrando un lleno total del recinto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. (Presidencia)

Reunión entre Claudia Sheinbaum y Lee Jae-myung

Actualmente, Seúl busca ampliar las oportunidades de comercio e inversión con México y reforzar las cadenas de suministro, además de impulsar proyectos de cooperación en inteligencia artificial, digitalización, industria aeroespacial y defensa.

El presidente de Corea del Sur señaló que se contempla una participación de empresas surcoreanas en los planes mexicanos de modernización militar. Otro de los temas que se abordó fue cooperación en materia energética y el suministro de minerales, buscando diversificar sus fuentes de abastecimiento energético ante las disrupciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

La Cancillería mexicana señaló que la nación surcoreana es el quinto socio comercial de México, con un intercambio de 29 mil 700 millones de dólares durante 2025. Además, más de 2 mil empresas surcoreanas operan en territorio mexicano, de acuerdo con datos de la dependencia, mientras que Seúl estima que unas 560 compañías tienen presencia en el país.

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