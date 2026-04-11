México

Qué riesgos existen al consumir suplementos alimenticios sin supervisión profesional: esto dicen especialistas de la UNAM

Su uso debe estar justificado por una necesidad comprobada, como carencias de vitaminas, minerales o proteínas

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Frasco ámbar abierto con varias cápsulas y comprimidos de distintos tamaños y colores derramados sobre una superficie blanca, las cuales representan suplementos alimenticios o vitaminas.
Suplementos alimenticios en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, los suplementos alimenticios han ganado popularidad, especialmente entre personas que practican actividad física o buscan mejorar su bienestar. Sin embargo, su uso también ha generado dudas sobre su necesidad, eficacia y seguridad, así como sobre si pueden sustituir una alimentación equilibrada.

En el Podcast Deporte Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialistas en nutrición y salud deportiva, como Mariana Covarrubias, egresada de Nutriología de la FES Zaragoza, explicaron que estos productos deben utilizarse con responsabilidad y bajo supervisión profesional. Coincidieron en que su consumo no es indispensable en todos los casos y que depende de las necesidades individuales de cada persona.

¿Qué son los suplementos alimenticios?

Estos suplementos nutricionales son compuestos que se obtienen de forma externa al organismo y que están diseñados para complementar la ingesta de nutrientes.

Su objetivo no es reemplazar una dieta adecuada, sino apoyar cuando existen deficiencias específicas detectadas mediante estudios clínicos.

De acuerdo con los especialistas, su uso debe estar justificado por una necesidad comprobada, como carencias de vitaminas, minerales o proteínas. En la mayoría de los casos, una alimentación equilibrada es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales diarios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Su objetivo no es reemplazar una dieta adecuada, sino apoyar cuando existen deficiencias específicas detectadas mediante estudios clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos más comunes de suplementos alimenticios

Existen diversos complementos en el mercado, cada uno con funciones específicas. Entre los más utilizados destacan:

  • Multivitamínicos
  • Aminoácidos, como creatina y BCAA
  • Estimulantes, como la cafeína
  • Grasas saludables, como el omega 3

En el ámbito deportivo, los suplementos de proteína y creatina suelen ser frecuentes, ya que ayudan a cubrir demandas energéticas y de recuperación.

Riesgos de su consumo

El consumo sin supervisión médica puede generar efectos negativos en la salud. Por ello, es importante conocer los posibles riesgos:

  • El exceso de vitamina D puede causar toxicidad al acumularse en el organismo
  • Un alto consumo de proteínas sin hidratación adecuada puede afectar los riñones
  • Algunos productos pueden contener sustancias no declaradas o dosis incorrectas
  • El uso innecesario de omega-3 puede aumentar el riesgo de fibrilación auricular
Quince frascos de vidrio oscuro con tapa negra, alineados en dos filas y llenos de cápsulas y pastillas de color marrón, sobre una superficie neutra.
Existen diversos complementos en el mercado, cada uno con funciones específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Verdad o falso? Estos son los mitos sobre estos productos

Alrededor de los suplementos existen diversas creencias erróneas que pueden influir en su consumo:

  • No sustituyen una dieta balanceada
  • Consumir más no implica mejores resultados
  • No funcionan igual para todas las personas
  • No todos los productos son seguros ni efectivos

Los especialistas coincidieron en que la mejor recomendación es acudir con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación. Además, enfatizaron la importancia de mantener una alimentación variada, rica en frutas, verduras y otros nutrientes esenciales, como base para una buena salud.

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