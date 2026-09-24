Anthony Gordon, jugador de Inglaterra, agradece a la Selección Mexicana: “Nos enseñó a luchar con uñas y dientes”

El jugador de Inglaterra corre con el balón en el estadio Azteca. REUTERS/Daniel Becerril

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El partido de México contra Inglaterra en la última Copa Mundial de Futbol marcó el futuro de los Tres Leones al salir vencedores del Monumental estadio Ciudad de México en la ronda de Octavos de Final.

Inglaterra consiguió la tercera posición general después de un caótico duelo frente al Tricolor que trajo enseñanzas al director técnico, Thomas Tuchel, como a distintos jugadores que traen en la memoria aquella noche de domingo 5 de julio en que el dramatismo estuvo al rojo vivo en el Coloso de Santa Úrsula.

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La manera de pelear por la victoria provocó una sensación que, al parecer, los futbolistas ingleses no habían sentido nunca en un duelo de carácter mundialista. Anthony Gordon, atacante de 25 años, aseguró públicamente que el duelo ante el Tricolor es “la mejor experiencia” que ha tenido en su vida porque les “enseñó a luchar con uñas y dientes” para sus próximas citas de Fecha FIFA y en Campeonatos Mundiales.

“El partido contra México fue, sin lugar a dudas, la mejor experiencia que he tenido en mi vida”, declaró en conferencia de prensa previa al partido que la Selección Inglesa tendrá este sábado 26 de septiembre contra el campeón del mundo, España, por la UEFA Nations League.

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“México nos enseñó a luchar con uñas y dientes”. destacó Anthony Gordon al estar presente durante 90 minutos en el terreno de juego, con un hombre menos y sufriendo en el estadio Azteca para defender una victoria de 2-3 sobre el Tri en la fase de Octavos de Final.

El partido en el Azteca marcó el camino hacia la semifinal del Mundial 2026

El jugador del Barcelona se aviva al error de México y provoca penalti a favor de Inglaterra. REUTERS/Daniel Becerril

La victoria sobre México permitió calificar a Inglaterra a los Cuartos de Final. Después enfrentó a Noruega y más tarde a Argentina en la semifinal. Anthony Gordon consideró que la manera de competir contra el Tri se trasladó a esos duelos, con un equipo más enfocado en resistir que en manejar la posesión.

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“Luego eso, posiblemente, se convirtió en nuestra forma de jugar en los siguientes dos partidos y, en definitiva, no nos funcionó en la semifinal”, expresó el atacante. La reflexión apunta a que Inglaterra encontró una fórmula para sobrevivir a la presión mexicana, aunque ese método limitó su capacidad para proponer en el campo.

En el duelo ante la Selección de Argentina, Gordon anidó antes de salir de cambio. Inglaterra perdió el partido en Atlanta 2-1 y quedó fuera de la gran final. El jugador inglés reconoce que le sorprendió ser sustituido, aunque también defendió a lectura del técnico, Thomas Tuchel, como la decisión de buscar una mayor protección en la zaga defensiva.

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“Cuando anoto, normalmente no tengo muchos malos partidos”, aseveró Anthony Gordon sobre el estado de confianza que siente en encuentros de alta presión. Señala que los entrenadores suelen recurrir a jugadores frescos en su demarcación, especialmente cuando el partido exige recorridos largos, presión sobre los laterales y capacidad para defender los últimos minutos.

La discusión no se reduce a una modificación. Anthony Gordon coloca el debate en la identidad futbolística de la Selección de Inglaterra. El equipo de la rosa trata de resguardar una ventaja ante Argentina porque había avanzado con una actitud similar contra México y Noruega en fases anteriores del Mundial 2026.

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Harry Kane recuerda el partido ante México tras ganar la Supercopa de Alemania

El capitán y máximo goleador histórico junta a sus compañeros tras vencer a México. REUTERS/Paul Childs

Otra de las figuras inglesas que recuerda el enfrentamiento de eliminación directa en casa de la Selección de México es el capitán y máximo goleador histórico Harry Keane, que, después de conseguir la Supercopa de Alemania, con el Bayern Múnich, se entusiasmó al hablar de ese compromiso en la zona mixta del Signal Iduna Park, sede del Borussia Dortmund alemán.

“Sí, fue un partido increíble, una experiencia increíble. Me refiero al estadio (Ciudad de México), al ambiente, a todo el acontecimiento en sí. Como dije después del partido, hay que reconocer el gran mérito de la afición mexicana por cómo animó a su equipo”, comentó el jugador de 33 años.

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“Fue nuestro día; logramos pasar de ronda, lo que lo hizo especial para nosotros, pero creo que todo el mundo —incluso los aficionados mexicanos con los que me he cruzado desde el Mundial—, coincide en que fue una ocasión maravillosa, y de eso se trata precisamente la Copa del Mundo”, añadió Harry Kane.

En el duelo contra la Selección Nacional de Futbol, el delantero de Inglaterra, Harry Kane, marcó un gol de penal a raíz de la falta del portero, Raúl Tala Rangel, sobre el antes mencionado Anthony Gordon al minuto 60, colocando el 1-3 parcial en el Azteca.

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La anotación de Kane en la CDMX fue la decimocuarta en su historia de las Copas del Mundo, logrando igualar a Gerd Müller en el quinto lugar de los máximos goleadores mundialistas de la Selección de Inglaterra.

En caso contrario, el futbolista del Bayern Múnich cometió el penalti en favor de México. Al hacer labores defensivos, Harry Kane fue responsable de la falta sobre Brian Gutiérrez que obligó a una revisión en el Video Assistence Referee (VAR). Esto permitió al Tricolor acercarse en el marcador gracias al tiro efectivo de Raúl Alonso Jiménez.

Thomas Tuchel señala que Inglaterra habla más del partido vs México que de la Selección Argentina

El entrenador inglés voltea al cielo tras escuchar el Himno Nacional. REUTERS/Paul Childs

Ante el histórico capítulo sobre la Guerra de las Malvinas, entre Argentina y el Reino Unido en 1982, el conflicto causa una rivalidad deportiva entre ambos países, no obstante el hoy entrenador de la Selección Inglesa, Thomas Tuchel, recalcó que “el 99,9 % de los aficionados no me hablan de Argentina, me hablan de México y de esa noche en el Azteca”.

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Asimismo, definió al estadio de la Ciudad de México como un “templo del futbol, un escenario mítico que transmite una energía única y que convirtió un duelo de eliminación directa en un símbolo de conexión con la afición inglesa”.

Y por las emociones generadas esa noche en el Coloso de Santa Úrsula, Thomas Tuchel, en entrevista para el especial Reflexiones: el viaje de Inglaterra en la Copa del Mundo, confesó que lamenta no haber “comido un poco de césped” del Monumental estadio Azteca para conservar un recuerdo de México en su participación en el Mundial 2026.