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España vs Corea del Norte: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido la final del Mundial Femenil Sub 20 en México

Los proyectos más solidos del futbol femenino se verán las caras en búsqueda del campeonato del mundo

Los proyectos más solidos del futbol femenino se verán las caras en búsqueda del campeonato del mundo. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)
Los proyectos más solidos del futbol femenino se verán las caras en búsqueda del campeonato del mundo. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)
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España y Corea del Norte se enfrentan este domingo 27 de noviembre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Miejski ŁKS en Polonia para la final de la Copa Mundial Femenina Sub 20.

Ambas selecciones tienen dos de los proyectos más sólidos del futbol femenil en categorías inferiores. En los últimos años han dominado los torneos Sub-20 y Sub-17, con presencia constante en las instancias decisivas.

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El proyecto de Corea del Norte en divisiones inferiores femeninas

Corea del Norte busca el bicampeonato de la categoría. (REUTERS/Kacper Pempel)
Corea del Norte busca el bicampeonato de la categoría. (REUTERS/Kacper Pempel)

El dominio de Corea del Norte en las categorías inferiores del futbol femenil ha sido constante. La selección suma tres títulos en el Mundial Femenil Sub-20 y comparte con Alemania y Estados Unidos el registro de más campeonatos en la historia del torneo.

Las asiáticas llegan como actuales campeonas y buscarán refrendar el título ante España para conseguir el bicampeonato. Su presencia en otra final confirma la regularidad que han mantenido en los últimos años dentro de esta categoría.

La historia se repite en el Mundial Sub-17, donde Corea del Norte es la actual bicampeona del mundo y, en la edición de 2024, derrotó a España en la final por tanda de penales.

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Además, es la máxima ganadora de la categoría Sub-17, con cuatro campeonatos. Sus resultados en ambos torneos reflejan el alcance de su proyecto en las divisiones juveniles.

El reto aparece al dar el salto a la categoría mayor. Corea del Norte no ha logrado trasladar ese dominio al futbol absoluto y ha quedado por detrás de rivales de su misma confederación, como Japón, Corea del Sur y más recientemente Filipinas.

La selección no clasifica a un Mundial Femenil desde 2011.

España domina el futbol femenil en casi todas las categorías

España llega a una final más en futbol femenil. (REUTERS/Kacper Pempel)
España llega a una final más en futbol femenil. (REUTERS/Kacper Pempel)

A diferencia de Corea del Norte, España cuenta con un proyecto que también se refleja en la categoría mayor. La selección es la actual campeona del mundo a nivel absoluto y mantiene presencia constante en las instancias decisivas de las divisiones inferiores.

En la categoría Sub-17, España suma cuatro finales, mientras que en la Sub-20 ha llegado a dos partidos por el título. Estos resultados explican por qué hoy es considerada una de las principales potencias del futbol femenil.

Una de las ventajas de las jugadoras españolas es la continuidad que encuentran en sus clubes. La Liga F se ha convertido en un espacio de crecimiento para las futbolistas, con el Barcelona como principal referente por el dominio que ha ejercido en el futbol europeo durante los últimos años.

La Furia Roja llega a esta instancia después de una campaña sólida. En la fase de grupos sumó nueve puntos tras vencer a Nigeria, China y Nueva Caledonia.

En los octavos de final superó a Portugal. Más adelante derrotó por la mínima a Brasil en los cuartos de final y en las semifinales se impuso a Italia para asegurar su lugar en la final.

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo

El encuentro entre España y Corea del Norte podrá verse este domingo 27 de noviembre desde las 10:00 horas (tiempo del centro de México) en las pantallas de TUDN y ViX Premium.

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