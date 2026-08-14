Qué tipo de ejercicio hacer para bajar el azúcar y el peso según tu edad

La actividad física regular es una de las principales estrategias no farmacológicas para prevenir y controlar la diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ejercicio aeróbico combinado con fuerza muscular es la forma más efectiva de bajar la glucosa en sangre y el peso corporal, y la cantidad recomendada cambia según la edad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece metas distintas para niños, adultos y personas mayores.

El mecanismo es directo: cuando el músculo trabaja, consume glucosa —el azúcar que circula en la sangre— y vuelve al cuerpo más sensible a la insulina, la hormona que regula esos niveles.

El resultado es una reducción del azúcar en sangre, según la Organización Panamericana de la Salud en su documento Orientaciones para el autocuidado de la diabetes.

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No es necesario hacer ejercicio de alto rendimiento o deporte en específico para obtener mejoras en el sueño y el organismo, de acuerdo con la UNAM. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

De 5 a 17 años: 60 minutos diarios, con saltos y carreras al menos tres veces por semana

Los niños y adolescentes deben moverse al menos 60 minutos cada día a un ritmo que acelere el corazón: bici, natación, baile, deportes de equipo.

Tres de esos días a la semana, la actividad debe incluir movimientos de impacto —correr, saltar— que fortalezcan huesos y músculos.

El tipo de ejercicio recomendado varía según la edad, el estado de salud y la condición física de cada persona, de acuerdo con la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 60 minutos diarios produce beneficios adicionales, según indica la OMS en su portal oficial.

En esta etapa el beneficio metabólico va más allá del azúcar: mejora la capacidad del corazón y los pulmones, ayuda a mantener un peso saludable y reduce marcadores de riesgo cardiovascular desde la infancia.

De 18 a 64 años: aeróbico más fuerza, y no pasar dos días seguidos sin moverse

La OMS fija como mínimo 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada —caminata rápida, bicicleta, natación— o 75 minutos de actividad intensa, más ejercicios de fuerza muscular al menos dos días a la semana.

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No deben pasar más de dos días consecutivos sin actividad, según las recomendaciones de la institución.

La OMS distingue tres grandes grupos de edad para sus recomendaciones de actividad física: menores de 17 años, adultos de 18 a 64 y mayores de 65. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS y la Secretaría de Salud, en su Protocolo Nacional de Atención Médica, prescriben para pacientes con diabetes sesiones de 15 a 60 minutos de aeróbico a intensidad moderada y tres series de 10 repeticiones con mancuernas o ligas elásticas, dos o tres días por semana.

Cuatro horas de ejercicio a la semana se asocian a la remisión de la prediabetes—glucosa elevada pero sin llegar a diabetes—, según datos de investigadores de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Endocrinas del CMN Siglo XXI del IMSS, publicado en la Gaceta Médica de México.

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Reducir el tiempo sentado a lo largo del día forma parte de las recomendaciones oficiales de actividad física para adultos, según la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajar el 7% del peso corporal y hacer 30 minutos de ejercicio cinco días a la semana reduce en 58% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

De 65 años en adelante: mismas metas que los adultos, más equilibrio tres veces por semana

Las personas mayores mantienen los mismos 150 minutos semanales de aeróbico moderado o 75 de intenso, más fuerza dos días a la semana.

Lo que se agrega es equilibrio: ejercicios como tai chi o pararse en un solo pie, al menos tres días a la semana, para prevenir caídas, según indica la OMS.

La actividad física mejora la salud mental, previene el deterioro cognitivo y reduce la ansiedad, además de sus beneficios metabólicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes tienen movilidad limitada deben hacer cuanto su condición permita, establece el mismo organismo.

Una investigación publicada en la revista científica Frontiers in Physiology con datos hasta septiembre de 2025, señala que el ejercicio de alta intensidad por intervalos —conocido como HIIT— es especialmente eficaz en personas mayores.

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Este método consiste en ráfagas cortas de esfuerzo máximo alternadas con periodos de descanso o movimiento suave.

Una infografía de Infobae muestra las metas y pautas de actividad física para adultos mayores, con énfasis en el equilibrio y la reducción del 75% del riesgo de diabetes con HIIT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un programa de 12 semanas, con dos sesiones por semana de 40 minutos cada una, logró que 75% menos personas del grupo desarrollaran diabetes, tanto hombres como mujeres mayores.

Para quienes parten de cero, la misma revisión recomienda comenzar con caminata de 30 a 40 minutos tres veces por semana a ritmo moderado, y subir la intensidad de forma gradual en cuatro semanas.

Combinar una alimentación saludable con ejercicio regular es la primera línea de intervención ante el sobrepeso y la prediabetes, de acuerdo con el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS son puntos de partida, no prescripciones individuales.

Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicio, consultar con un médico o especialista en actividad física permite ajustar el tipo, la intensidad y la duración según el estado de salud, los medicamentos y las condiciones particulares de cada persona.

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