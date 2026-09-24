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Cruz Azul vs Toluca: dónde, cómo y a qué hora ver en vivo el partido de la jornada 10 del Apertura 2026

Celestes y Escarlatas buscarán sumar puntos tras haber perdido en sus partidos pasados

Cruz Azul recibirá a Toluca el próximo sábado en el Estadio Banorte en lo que será la jornada número 10 del Apertura 2026 (X@CruzAzul | @TolucaFC)
Cruz Azul recibirá a Toluca el próximo sábado en el Estadio Banorte en lo que será la jornada número 10 del Apertura 2026 (X@CruzAzul | @TolucaFC)
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Cruz Azul recibirá a Toluca el próximo sábado en el Estadio Banorte en lo que será la jornada número 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. Si no te quieres perder detalle alguno de este encuentro, te presentamos el horario y la transmisión donde se podrá seguir.

El duelo se presenta en medio de la Fecha FIFA y como uno de los más atractivos de la jornada ya que ambos equipos son los últimos campeones y se mantienen en la parte alta de la tabla general. Además, tanto el conjunto capitalino como el mexiquense tendrán el reto de sumar puntos tras haber sido derrotados en la fecha pasada.

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Foto de archivo de Duk (11) disputando el balón con José Paradela durante un partido del torneo mexicano entre Cruz Azul y Atlas. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 22 de agosto de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo de Duk (11) disputando el balón con José Paradela durante un partido del torneo mexicano entre Cruz Azul y Atlas. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 22 de agosto de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Dónde y cómo ver el Cruz Azul vs Toluca

El partido entre Cruz Azul y Toluca está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y aunque no se transmitirá por televisión abierta, se podrá ver gratis en Layvtime, canal de YouTube de Miguel Layún. Además la opción de verlo por VIX Premium en streaming y TUDN en sistema de cable.

  • Día: sábado 26 de septiembre de 2026.
  • Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Layvtime (Youtube), ViX Premium y TUDN en sistema de cable.

¿Cómo llega La Máquina?

Cruz Azul llegará al próximo compromiso tras perder 1 a 0 ante Monterrey en el Estadio BBVA. El equipo regiomontano resolvió el encuentro con una anotación de César Garza, mientras que La Máquina no pudo igualar el resultado como visitante.

Joel Huiqui, director técnico de Cruz Azul, tuvo un cara a cara con Lionel Messi durante el juego por la Campeones Cup 2026 la noche del miércoles en Florida, EEUU.

El revés frente a Monterrey fue la segunda derrota consecutiva para el plantel dirigido por Huiqui, que antes cayó 2 a 0 contra Inter Miami en Estados Unidos por la Campeones Cup.

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Aun con esos dos tropiezos, el cuadro celeste marcha cuarto en la clasificación general con 15 puntos, tras cinco triunfos y cuatro derrotas.

¿Cómo llegan los Diablos Rojos?

Por su parte, Toluca se mantiene como líder del Apertura 2026, aunque en la última fecha sufrió una derrota 3 a 2 frente a Santos en el Estadio Nemesio Diez, uno de los resultados inesperados de la jornada.

El plantel que conduce Antonio “Turco” Mohamed enfrentará a Cruz Azul con 19 puntos, obtenidos a partir de seis victorias, un empate y dos caídas. Ese rendimiento lo sostiene en la cima del campeonato, pese al tropiezo como local.

Cabe destacar que el último antecedente entre Cruz Azul y Toluca se dio en una instancia de eliminación directa por el Campeón de Campeones, encuentro que terminó con triunfo celeste por 3-1.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Santos Laguna - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - September 20, 2026 Toluca's Jesus Angulo in action with Santos Laguna's Felipe Sanchez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Toluca v Santos Laguna - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - September 20, 2026 Toluca's Jesus Angulo in action with Santos Laguna's Felipe Sanchez REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuánto cuestan los boletos para ir al partido en el Estadio Banorte?

Por otra parte, la venta está disponible a través de Fanki.com.mx. Cada persona podrá adquirir hasta seis boletos. Los precios no incluyen los cargos por servicio de la operadora y las zonas dependen de la disponibilidad.

Los precios van de 350 a 1,600 pesos, de acuerdo con la zona elegida. Las localidades más económicas son Alto Norte y el área para personas con discapacidad, con un costo de 350 pesos. El boleto más caro corresponde a Palcos Club, con un precio de 1,600 pesos.

Los precios van de 350 a 1,600 pesos, de acuerdo con la zona elegida (X@CruzAzul)
Los precios van de 350 a 1,600 pesos, de acuerdo con la zona elegida (X@CruzAzul)

Lista de precios para el Cruz Azul vs Toluca

  1. Alto Norte: 350 pesos.
  2. Personas con discapacidad: 350 pesos.
  3. Alto Sur: 400 pesos.
  4. Alto Lateral: 400 pesos.
  5. 300 Preferente: 400 pesos.
  6. 100 Cabecera Norte: 450 pesos.
  7. 100 Cabecera Sur: 450 pesos.
  8. 300 Lateral B: 600 pesos.
  9. 100 Lateral: 650 pesos.
  10. 100 Plus Norte: 650 pesos.
  11. 100 Plus Sur: 650 pesos.
  12. Palcos Club: 1,600 pesos.

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