México

Atole de guayaba cremosito: receta fácil y deliciosa para estos días de otoño

Las guayabas listas para cocinar huelen dulce, ceden ligeramente al tacto y tienen color amarillo pálido o verde claro

Una taza de barro con atole humeante, guayabas, canela en rama y un plato de barro con concha, cuernitos y panqués sobre un mantel.
Guayabas maduras, la base de esta bebida tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El atole es una bebida espesa de maíz que acompaña las mañanas frías en México desde hace siglos. Con guayaba, gana un toque frutal y ácido que equilibra el dulzor y le da un tenue color amarillo claro o rosado muy particular.

Su textura envolvente y su aroma a canela lo vuelven perfecto para el otoño, cuando el cuerpo pide algo caliente y reconfortante.

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Se sirve tradicionalmente en jarros de barro, acompañado de tamales o pan dulce, aunque también se disfruta solo.

Una mujer con rebozo bebe de una taza de barro sentada a una mesa de madera en un mercado con puestos al fondo.
El atole de guayaba combina textura espesa y sabor frutal en una sola taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de guayaba

El atole de guayaba es una bebida caliente y espesa que combina el puré de esta fruta con leche y un espesante, ya sea fécula de maíz o masa de maíz nixtamalizado.

La técnica clave está en cocer bien la fruta, colarla para eliminar semillas y disolver el espesante sin grumos antes de integrarlo al líquido.

Para lograr el mejor sabor, elige guayabas maduras, de color amarillo pálido o verde claro, nunca verde oscuro. Deben ceder ligeramente al presionarlas con los dedos, señal de que están en su punto justo.

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Taza de cerámica pintada con una bebida caliente, junto a guayabas amarillas y varas de canela sobre una mesa de madera.
El equilibrio entre acidez y dulzura es la clave de este atole. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita las que tengan manchas oscuras, golpes o zonas blandas excesivas, ya que suelen estar pasadas.

El aroma también es una guía confiable: una guayaba lista para cocinar desprende un olor dulce y penetrante incluso desde fuera del refrigerador. Si las compras verdes, déjalas reposar a temperatura ambiente 2 a 3 días antes de usarlas.

El resultado es una bebida tersa, aromática y con un balance justo entre acidez y dulzor. Un truco importante: agregar bicarbonato de sodio al puré neutraliza la acidez natural de la guayaba y evita que la leche se corte al hervir.

Taza de barro con flores azules llena de atole humeante, junto a guayabas enteras, mitades de fruta y una vara de canela.
Preparación rápida y sencilla, ideal para el desayuno o la merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 30 minutos.

  • Preparación: 10 minutos (lavar, picar y licuar la guayaba).
  • Cocción: 20 minutos (cocer la fruta y espesar el atole).

Ingredientes

1. 300 g de guayabas maduras (3 a 4 piezas grandes)

2. 1 raja pequeña de canela

3. 50 g de azúcar morena

4. 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

5. 3 tazas de leche

Guayabas, canela, azúcar morena, fécula de maíz, leche, agua y bicarbonato sobre una mesa de madera.
Guayaba, canela, leche y fécula de maíz, protagonistas de esta receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6.1 taza de agua (para cocer las guayabas)

7. 1/2 taza de agua (para disolver la fécula de maíz)

8. 4 cucharadas soperas de fécula de maíz

9. Canela en polvo al gusto, para decorar (opcional)

Cómo hacer atole de guayaba, paso a paso

1. Lava las guayabas, corta la parte negra de cada una y pícalas en cuartos.

2. Coloca los cuartos en una olla junto con la canela, el azúcar y 1 taza de agua. Lleva a fuego alto hasta hervir, luego baja a fuego lento, tapa y cocina 15 minutos hasta que estén suaves.

3. Deja reposar 5 minutos y retira la raja de canela.

Una mujer con delantal remueve una olla en la estufa mientras en la mesa hay dos guayabas, canela, azúcar y una jarra de leche.
Mover constantemente evita que se formen grumos en el atole. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Vacía las guayabas con su jugo en la licuadora y muele hasta obtener un puré homogéneo.

5. Cuela el puré presionando con una cuchara para retirar las semillas. Este paso es clave para lograr una textura tersa.

6. Agrega el bicarbonato de sodio al puré colado y calienta a fuego lento moviendo sin parar hasta que se disuelva. Verás una espuma ligera; es normal y evita que la leche se corte.

7. Vierte las 3 tazas de leche fría poco a poco sobre el puré, sin dejar de mover para integrarla bien.

Un frutero de cerámica contiene varias guayabas amarillas y verdes, dos de ellas cortadas con pulpa rosada. Un cuchillo y una taza están en la mesa de madera.
Las guayabas deben estar maduras para esta receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Disuelve la fécula de maíz en 1/2 taza de agua restante hasta que no queden grumos.

9. Cuando la leche esté a punto de hervir, vuelve a mezclar la fécula (tiende a asentarse) y viértela en la olla sin dejar de mover.

10. Mueve constantemente hasta que el atole hierva suavemente. Baja el fuego y cocina 2 a 3 minutos más; recuerda que espesará más al enfriarse.

11. Ajusta el dulzor si hace falta y sirve caliente en tazas o jarros de barro. Espolvorea canela en polvo si lo deseas.

Infografía con ilustraciones de ollas, guayabas, licuadora, canela y leche que detallan seis pasos para cocinar atole de guayaba.
Esta receta rinde 4 tazas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 tazas, ideal para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 214 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Carbohidratos: 34 g
  • Grasas: 6 g
  • Fibra: 2 g
  • Azúcares: 24 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Taza de barro con bebida humeante, guayabas enteras y cortadas, una rama de canela y un mantel bordado en una mesa de madera.
El atole de guayaba se conserva en refrigeración hasta por 3 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El atole de guayaba se conserva en refrigeración hasta 3 días, en un recipiente hermético.

Una receta tradicional mexicana, ideal para el otoño. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Una receta tradicional mexicana, ideal para el otoño. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Para recalentar, hazlo a fuego bajo moviendo constantemente, ya que tiende a espesar más una vez frío.

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