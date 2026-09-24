México

A los 19 años, “El Chepe” ya era objetivo prioritario del Cártel de los Arellano Félix en Tijuana: fue detenido

Carlos Adrián Romero Juan fue detenido en Playas de Tijuana; autoridades lo identifican como presunto integrante del Cártel Arellano Félix y objetivo prioritario de la delegación

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
Carlos Adrián Romero Juan, alias “El Chepe”, fue detenido en Playas de Tijuana; tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Carlos Adrián Romero Juan, alias “El Chepe”, de 19 años, señalado como presunto integrante del Cártel Arellano Félix (CAF), fue detenido la noche del miércoles 23 de septiembre en Playas de Tijuana, Baja California.

El joven fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal y, de acuerdo con información obtenida por el medio ZETA, era considerado un objetivo prioritario de la Delegación Playas de Tijuana.

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Sobre “El Chepe” pesaba además una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, por lo que su captura permitió cumplimentar el mandamiento judicial que se encontraba vigente.

Según una fuente allegada a la investigación citada por el medio, Romero Juan es hermanastro de Jesús Sebastián Moreno Olivas, alias “El Cebollas”, quien fue asesinado el 3 de enero de 2025 en un domicilio ubicado sobre la calle Alba Roja, en la colonia Hipódromo Dos.

“El Chepe” y su presunto vínculo con una célula del CAF

El homicidio de “El Cebollas” ocurrió mientras se realizaba una fiesta en el domicilio. De acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), un grupo armado irrumpió en el lugar y disparó en múltiples ocasiones contra Moreno Olivas, quien recibió 31 impactos de arma de fuego.

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Arellano Félix
“El Chepe”, de 19 años, es señalado como presunto integrante del Cártel Arellano Félix.

Información de los expedientes de la Mesa de Seguridad señala que Moreno Olivas mantenía vínculos con el Cártel Arellano Félix y tenía una relación directa con Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”.

Huerta Nuño ha sido relacionado con enfrentamientos registrados en 2023 contra grupos rivales. En ese contexto, trascendió que “El Chepe” también habría formado parte de una célula vinculada con “El Flaquito”.

La información disponible hasta ahora no detalla cuál habría sido la participación específica de Romero Juan dentro de esa estructura criminal ni cuál es el expediente relacionado con la orden de aprehensión por homicidio calificado.

La captura ocurrió en una zona considerada estratégica para las operaciones de seguridad de Tijuana. Por el momento, las autoridades no han informado públicamente mayores detalles sobre el operativo ni sobre los objetos asegurados durante la detención.

La captura ocurre tras otros golpes al CAF en Baja California

La detención de “El Chepe” se suma a otras acciones recientes contra personas señaladas como integrantes u operadores del Cártel Arellano Félix.

Héctor Manuel Gil García, alias “El Kado”, permanecerá en prisión preventiva en el penal de Mérida mientras continúa el proceso penal en su contra. (X @OHarfuch)
Héctor Manuel Gil García, alias “El Kado”, permanecerá en prisión preventiva en el penal de Mérida mientras continúa el proceso penal en su contra. (X @OHarfuch)

En agosto pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Héctor Manuel Gil García, alias “El Kado”, identificado como presunto operador del CAF, por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El caso de “El Kado” se remonta a agosto de 2016, cuando fue interceptado por autoridades en las inmediaciones del fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana. Durante la revisión le fueron asegurados un arma corta, un cargador y dos cartuchos útiles.

Aunque en aquella ocasión obtuvo su libertad debido a que el delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa y acreditó arraigo en la ciudad, la investigación permaneció abierta durante casi una década.

Posteriormente, Gil García dejó de acudir a los citatorios judiciales y fue declarado sustraído de la acción de la justicia. Un juez giró entonces una orden de aprehensión en su contra, que finalmente fue cumplimentada mientras permanecía recluido en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, por otro delito.

En julio, su detención había sido confirmada por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien señaló que el operativo fue resultado del intercambio de información entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses, entre ellas la DEA y HSI.

Autoridades de seguridad habían identificado a “El Kado” como uno de los presuntos generadores de violencia con presencia en Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito y como supuesto dirigente de células del CAF.

En el caso de “El Chepe”, será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica respecto de la acusación por homicidio. Mientras ello ocurre, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia.

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