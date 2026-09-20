Cómo elegir el color de pelo adecuado según el tono de piel y la estación: las opciones que se imponen en 2026

La permanencia depende de hidratación, nutrición, reparación, protección térmica, control del pigmento violeta y productos adecuados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Puede un color de cabello ser tendencia en Nueva York, Miami, Madrid y Buenos Aires al mismo tiempo? Sí. Pero no necesariamente debemos llevarlo de la misma manera.

Después de más de 25 años trabajando como artista del cabello y colorista, aprendí que las tendencias internacionales son un punto de partida, nunca una fórmula que debemos copiar literalmente. Y los últimos meses de 2026 son un excelente ejemplo.

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Mientras Estados Unidos y Europa comienzan a entrar en el otoño y buscan colores más profundos, envolventes y sofisticados, Argentina y otros países del hemisferio sur reciben la primavera con una necesidad completamente diferente: más luz, frescura y movimiento.

Por eso, esta temporada no quiero hablar simplemente de “los siete colores de moda”. Quiero mostrar cómo podemos tomar una misma familia cromática y transformarla dependiendo de la estación, el tono de piel, el subtono y el estilo de vida de cada persona.

La tendencia global es una. La interpretación debe ser individual.

1. La familia brunette. Espresso de otoño vs. Golden Brunette de primavera

El Golden Brunette incorpora reflejos miel para iluminar la primavera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello oscuro es uno de los grandes protagonistas de 2026, pero hacia el final del año comienza a mostrar dos personalidades.

Versión otoño 2026

Para quienes entran en otoño, me encanta un Rich Espresso: marrón profundo, intenso y extremadamente brillante.

No estoy hablando de teñir el cabello de un marrón oscuro uniforme. La versión moderna tiene profundidad. Podemos combinar espresso con chocolate amargo, moka o reflejos apenas perceptibles para que el cabello cambie según cómo recibe la luz.

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Es sofisticado y además permite alejarnos de procesos de aclaración excesivos.

Versión primavera 2026: Golden Brunette

En primavera conservaría la base brunette, pero abriría puntos de luz.

Aquí aparecen caramelo, toffee, avellana y miel, especialmente alrededor del rostro y en medios y puntas. No buscamos convertir una morena en rubia: buscamos recrear esa luminosidad que naturalmente tendría después de pasar tiempo al aire libre.

¿A qué piel favorece?

Los espresso neutros funcionan maravillosamente en pieles frías y neutras. Los chocolates cálidos, avellanas y caramelos son excelentes aliados de pieles cálidas, doradas y oliva.

2. Del Whiskey Copper al Copper Gold

El Copper Gold suma miel y dorado a la paleta cobriza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cobre ya dejó de ser una tendencia pasajera. Lo interesante ahora es observar cómo cambia su temperatura.

Versión otoño 2026: Whiskey Copper

Para otoño elegiría un cobre profundo mezclado con marrón, canela y ámbar.

Es lo que yo llamaría un cobre “adulto”: sofisticado, rico y elegante. No necesitamos que sea naranja para que se reconozca como copper.

Versión primavera 2026: Copper Gold

Cuando llega la primavera, al mismo cobre le agregamos luz.

El Copper Gold mezcla cobre, miel, ámbar y dorado. El resultado se siente más fresco y luminoso. En cabellos claros podemos incluso acercarnos a un strawberry copper o a delicados reflejos peach.

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¿A qué piel favorece?

Las pieles claras cálidas funcionan muy bien con strawberry y copper gold. Las pieles medias y oliva admiten whiskey, terracota, cinnamon y amber copper. En pieles oscuras prefiero cobres profundos, caoba-cobre y reflejos dorados estratégicamente colocados.

Y aquí quiero hacer una aclaración: tener piel clara no significa automáticamente que necesitemos un color frío. El subtono es mucho más importante que simplemente decir clara, media u oscura.

3. Cherry Mocha vs. Strawberry Auburn

El Wine Brunette incorpora reflejos de vino y borgoña bajo determinadas luces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rojos continúan evolucionando y para mí esta es una de las familias más interesantes de finales de 2026.

Versión otoño 2026: Cherry Mocha y Wine Brunette

Imaginen un brunette profundo que bajo determinadas luces revela cherry, vino o borgoña.

Es ideal para alguien que quiere experimentar con rojo pero no desea convertirse completamente en pelirroja.

La profundidad marrón lo hace mucho más sofisticado y también más fácil de incorporar a diferentes estilos.

Versión primavera 2026: Strawberry Auburn

Para primavera levantaría esa misma familia cromática.

En lugar de vino profundo, podemos trabajar auburn luminoso, strawberry, copper rose o reflejos rojizos dorados.

La diferencia está fundamentalmente en la luz: otoño profundiza; primavera ilumina.

¿A qué piel favorece?

Cherry y wine funcionan especialmente bien en pieles frías, neutras, medias y oliva dependiendo de la fórmula. Auburn, strawberry y copper rose pueden ser maravillosos en pieles claras y cálidas.

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4. Beige Blonde vs. Honey Wheat Blonde

El Honey Wheat mezcla miel, trigo, beige y reflejos dorados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rubio también está viviendo una transformación.

Durante mucho tiempo existió una obsesión por llegar al rubio más blanco posible. En 2026 veo cada vez más clientes que me dicen: “Quiero ser rubia, pero quiero que mi cabello se vea sano”.

Esa frase cambia completamente nuestro trabajo.

Versión otoño 2026: Champagne Beige

Para otoño me gusta un rubio beige sofisticado, con champagne, arena y una pequeña cantidad de dorado.

No quiero un gris excesivo ni un platinado completamente blanco. Busco un tono equilibrado que conserve dimensión.

Versión primavera 2026: Honey Wheat

En primavera dejamos entrar el sol.

Honey Wheat combina miel, trigo, beige y dorado. Es luminoso sin llegar a amarillo y permite crear un rubio mucho más natural.

En el hemisferio sur también estamos viendo regresar rubios más claros y limpios, pero siempre con muchísimo énfasis en el gloss y en que la fibra no se vea sobreprocesada.

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¿A qué piel favorece?

Las pieles frías suelen armonizar mejor con champagne, beige y rubios neutros. Las cálidas pueden lucir espectaculares con honey, wheat y golden blonde. Para piel oliva suelo preferir beige-miel antes que un ceniza extremo.

5. Chocolate profundo vs. Caramel Flan Brunette

Los tonos chocolate aportan riqueza cromática durante los meses fríos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate permanece, pero también cambia con la estación.

Versión otoño 2026: Dark Chocolate

Chocolate oscuro, cacao, moka y café forman una paleta perfecta para los meses más fríos.

El objetivo es conseguir riqueza cromática y un brillo casi líquido.

Versión primavera 2026: Caramel Flan

Esta versión me encanta.

Conservamos la profundidad del brunette, pero incorporamos chestnut, caramelo y pequeñas piezas iluminadas por el sol.

Es especialmente interesante para una persona de cabello oscuro que quiere verse diferente en primavera sin someter toda la melena a una decoloración.

¿A qué piel favorece?

El chocolate puede adaptarse prácticamente a cualquier piel modificando su temperatura. En pieles cálidas agregaría caramelo, avellana o dorado. En pieles frías trabajaría moka, cacao y beige. En pieles oliva buscaría un equilibrio para evitar tanto el exceso de naranja como el exceso de ceniza.

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6. Soft Black vs. Sun-Kissed Black

El negro suave evita el efecto de una masa de color uniforme (Imagen Ilustrativa Infobae)

El negro también puede ser estacional.

Versión otoño 2026: Soft Black

Para otoño, un negro suave con fondo chocolate, espresso o incluso un delicadísimo violeta puede crear un resultado dramático sin parecer artificial.

El secreto es que no se vea como una masa de color.

Versión primavera 2026: Sun-Kissed Black

¿Podemos iluminar un cabello negro sin convertirlo en brunette?

Absolutamente.

Podemos mantener la raíz y la mayor parte del cabello oscuros y crear reflejos muy delicados en café, chocolate, cacao o caramel oscuro.

Son luces que quizá no se distingan inmediatamente, pero aparecen cuando el cabello se mueve.

¿A qué piel favorece?

El negro es espectacular en muchas pieles medias, oliva y oscuras. En una piel muy clara analizo el contraste natural de ojos y cejas antes de decidir entre negro, soft black o espresso.

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7. Una sorpresa de primavera: los Blended Pastels

Los Blended Pastels incorporan velos translúcidos sobre bases aclaradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí aparece algo que deliberadamente quiero incorporar a esta nota porque nos permite separarnos de las tendencias que analizamos anteriormente.

Para primavera-verano 2026 regresan los pasteles, pero no como los conocíamos.

No hablamos necesariamente de una cabeza completamente rosa o violeta.

Hablamos de Blended Pastels: velos translúcidos de dusty rose, peach (durazno), apricot (damasco), grapefruit (pomelo), o lavender aplicados sobre bases previamente aclaradas.

El resultado recuerda más a una acuarela que a un color fantasía sólido.

Son ideales para quienes quieren jugar con el color durante la temporada cálida sin adoptar necesariamente una imagen extrema.

Eso sí: requieren una base adecuada y son tonos que pueden perder intensidad rápidamente, por lo que el mantenimiento debe formar parte de la conversación antes de realizarlos.

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La técnica de 2026: que nadie pueda encontrar dónde empieza la mecha

Los lowlights aportan profundidad a las melenas de otoño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más importante que el nombre del color es cómo lo colocamos.

Para finales de 2026 quiero ver menos líneas y más fusión.

En otoño utilizamos técnicas de color melting, lowlights, shadow roots y gloss para crear profundidad.

En primavera aparecen balayage personalizados, face framing, ribbons ultrafinos y puntos de luz estratégicamente ubicados.

Mi objetivo como colorista es que alguien mire el resultado y piense: “Qué hermoso cabello”, antes de pensar: “Qué lindas mechas”.

Cuando conseguimos eso, el trabajo está bien hecho.

¿Cómo saber si tu piel es cálida, fría o neutra?

El balayage personalizado distribuye la luminosidad según cada rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este diagnóstico es fundamental.

Una piel de subtono cálido suele armonizar con miel, caramelo, dorado, copper, cinnamon y chocolates cálidos.

Una piel de subtono frío suele responder muy bien a beige, champagne, moka, espresso neutro, cherry y determinados wine tones.

Las pieles neutras tienen mayor flexibilidad y permiten equilibrar elementos de ambas familias.

Pero yo nunca elegiría un color mirando únicamente la piel.

También observo ojos, cejas, color natural del cabello, contraste del rostro, cantidad de canas, textura y estilo de vida.

Incluso pregunto cuánto tiempo está dispuesta esa persona a regresar al salón.

Porque un color que necesita mantenimiento cada cuatro semanas no es una buena elección para alguien que solamente puede visitar a su colorista cada cuatro meses.

Primavera y otoño también requieren cuidados diferentes

La nutrición mejora el aspecto de los largos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estación no solamente modifica el color que elegimos. Modifica la forma de cuidarlo.

En otoño comenzamos a enfrentarnos a ambientes más secos, calefacción y cambios de temperatura. El cabello puede necesitar mayor hidratación y nutrición.

En primavera y camino al verano aparecen otros enemigos: radiación solar, piscina, cloro, agua salada y mayor frecuencia de lavado.

Un honey blonde de Buenos Aires y un espresso de Nueva York pueden estar de moda simultáneamente, pero sus necesidades de mantenimiento no son idénticas.

Cómo mantengo estos colores con Rocco Donna Professional

Siempre les digo a mis clientes que el servicio de color no termina cuando dejamos el salón.

El resultado de las siguientes semanas depende muchísimo de lo que hacemos en casa.

El shampoo violeta neutraliza reflejos amarillos en determinados rubios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para brunettes, chocolates, espresso, caramel y cabellos coloreados que necesitan hidratación, recomiendo Roccoil Sulfate-Free Moisturizing Shampoo acompañado por Roccoil Moisturizing Conditioner.

Para mí, además, es muy sencillo explicar el tratamiento intensivo utilizando tres necesidades diferentes:

Chocolate para hidratar. Roccoil para nutrir. Macadamia para reconstruir.

La mascarilla revitalizante es mi opción cuando siento que al cabello fundamentalmente le falta hidratación y suavidad. Cuando necesita mayor nutrición, especialmente en largos que comienzan a sentirse secos, incorporo otra mascarilla, una ultra nutritiva, con su complejo de aceites exóticos.

Y cuando estamos frente a un cabello sensibilizado o sobreprocesado por servicios químicos y decoloraciones, recurro otra opción por que la prioridad cambia: necesitamos trabajar sobre una fibra que requiere reparación.

La frecuencia de mantenimiento debe adaptarse al estilo de vida de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

En rubios beige, champagne, honey y otros cabellos aclarados también podemos utilizar champú violeta cuando aparecen reflejos amarillos no deseados.

Pero atención: el champú violeta no tiene que convertirse automáticamente en el de todos los días de una rubia. Si quiero conservar un Honey Wheat o un Golden Blonde, utilizar demasiado pigmento violeta puede neutralizar precisamente la calidez que hace especial al color.

Y antes de utilizar herramientas térmicas recomiendo proteger siempre el cabello.

¿Y los cabellos rizados?

Una tendencia de color nunca debería hacernos olvidar la textura.

Un rizo decolorado tiene necesidades diferentes a un cabello lacio natural.

En cabellos rizados coloreados recomiendo trabajar con la línea Riccioli de Rocco Donna Professional.

El cabello rizado coloreado requiere cuidados específicos para preservar su elasticidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mi prioridad es que el color acompañe al patrón natural del rizo. De hecho, en cabellos curly me encanta colocar estratégicamente las luces para que aparezcan en determinados rizos y creen dimensión.

Antes de elegir el color, hazte estas cinco preguntas

Cuando alguien llega a mi silla con una fotografía, antes de hablar de fórmulas prefiero entender a la persona.

¿Cuál es mi subtono de piel? ¿Cuánto quiero aclarar mi base natural? ¿Cuánto mantenimiento estoy dispuesta a realizar? ¿Cuál es el estado actual de mi cabello? ¿Estoy eligiendo ese color porque realmente me representa o solamente porque lo vi en otra persona?

Las respuestas pueden cambiar completamente mi recomendación.

Un planeta, dos temporadas y una misma tendencia

Tal vez esta sea la conclusión más interesante de finales de 2026.

La moda capilar se ha vuelto global, pero el color no debería ser uniforme.

Mientras una mujer en Madrid puede enamorarse de un Rich Espresso para recibir el otoño, otra en Buenos Aires puede querer transformar exactamente la misma base brunette en un Golden Brunette lleno de reflejos miel para comenzar la primavera.

El movimiento del cabello revela los matices más delicados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una puede convertir su copper en Whiskey Copper; la otra, en Copper Gold.

Una profundiza su blonde hacia champagne beige; la otra lo ilumina hacia Honey Wheat.

No son tendencias opuestas. Son diferentes interpretaciones de una misma tendencia internacional.

Después de más de 25 años trabajando con cabello, para mí esa es una evolución maravillosa de nuestra profesión.

Ya no se trata de abrir una revista, señalar el color de moda y reproducirlo exactamente.

Hoy tenemos la posibilidad de observar la tendencia, entender la estación, estudiar la piel, respetar la textura, evaluar la salud de la fibra y recién entonces crear una fórmula.

Porque el mejor color de finales de 2026 no será necesariamente el espresso, el copper, el honey blonde o el cherry mocha.

Será aquel que parezca haber sido creado exclusivamente para vos.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.