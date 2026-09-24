Luna Llena de Cosecha en septiembre 2026: fecha y hora exacta para verla en su punto máximo de tono dorado brillante (UNAM)

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La Luna Llena de Cosecha alcanza su punto máximo de iluminación este sábado 26 de septiembre de 2026 a las 10:49 horas, tiempo del centro de México.

Aunque el instante preciso ocurre durante el día y no será visible, el mejor momento para observar su disco con tono dorado será al anochecer, cuando salga por el horizonte este en Ciudad de México y gran parte del país.

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El satélite natural podrá observarse casi completamente iluminado durante tres noches: del viernes 25 al domingo 27 de septiembre. La salida de la Luna en Ciudad de México está prevista alrededor de las 18:29 horas del sábado, poco después de la puesta del Sol.

La Luna de Cosecha recibe su nombre por ser la luna llena más cercana al equinoccio de otoño en el hemisferio norte. Este fenómeno ocurre en septiembre y marca la transición entre el verano y la nueva estación.

Ciudad de México espera la salida de la Luna a las 18:29 horas

El punto máximo de la fase llena ocurre a las 10:49 horas del 26 de septiembre. A esa hora, la luz solar impedirá apreciar el brillo de la Luna desde México, por lo que la observación dependerá de su salida nocturna.

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En la Ciudad de México, el disco lunar aparece por el este cerca de las 18:29 horas. El horario puede cambiar algunos minutos según la alcaldía, la altitud del sitio desde donde se observe y las condiciones del horizonte.

En otros estados de la República, la salida de la Luna también varía por la ubicación geográfica. En zonas del norte, noroeste o sureste del país, el momento en que aparece puede registrarse antes o después respecto a la hora prevista para la capital.

La recomendación es buscar el cielo desde el atardecer. La Luna puede elevarse sobre edificios, cerros, árboles o montañas, por lo que un espacio con vista libre hacia el este permite seguir mejor su aparición.

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Ciudad de México espera la salida de la Luna a las 18:29 horas Foto: (iStock)

La Luna llena se aprecia del 25 al 27 de septiembre

La noche del viernes 25 de septiembre ofrece una primera oportunidad para ver el disco lunar casi lleno. El sábado 26 concentra el momento astronómico de mayor iluminación, aunque la observación más favorable será después del atardecer.

El domingo 27 de septiembre la Luna todavía conserva una apariencia redonda y brillante. A simple vista, la diferencia respecto de la fase llena exacta puede ser difícil de distinguir, sobre todo para quienes observen sin telescopio o binoculares.

La duración visible del fenómeno no depende solo de la fase astronómica. Las nubes, la contaminación lumínica, la lluvia y la presencia de edificios altos pueden limitar la vista de la Luna durante las primeras horas de la noche.

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Para observarla no se requiere equipo especializado. Unos binoculares permiten identificar con mayor definición algunas zonas oscuras y cráteres de la superficie lunar, aunque el espectáculo puede seguirse directamente a simple vista.

El tono dorado aparece cuando la Luna está cerca del horizonte

La Luna puede verse más grande y adquirir un color anaranjado o dorado cuando sale por el horizonte. Ese cambio aparente no significa que el satélite aumente de tamaño ni que su superficie cambie de color.

La atmósfera filtra parte de la luz cuando la Luna está baja. El efecto permite que predominen tonos cálidos antes de que el disco se eleve y recupere una tonalidad más blanca o plateada en el cielo nocturno.

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También interviene una ilusión visual. La cercanía de la Luna con edificios, árboles, cerros o postes provoca que parezca de mayor tamaño para quienes la observan desde tierra, aunque su distancia real respecto del planeta no cambia por ese efecto.

Los sitios alejados de luces intensas ofrecen una vista más nítida. Parques, azoteas, miradores y zonas abiertas pueden funcionar si cuentan con una vista despejada, seguridad y poca iluminación artificial directa.

La Luna de Cosecha se relaciona con el equinoccio de otoño

Con el inicio del otoño, México tendrá su última superluna de este 2023 Foto: cuartoscuro

La Luna de Cosecha es la luna llena que ocurre más cerca del equinoccio de otoño en el hemisferio norte. En 2026, la fase llena de septiembre coincide con los días posteriores al cambio de estación.

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Durante la mayor parte del año, la Luna sale alrededor de 50 minutos más tarde cada día. Cerca del equinoccio de otoño, su trayectoria forma un ángulo menor con el horizonte, por lo que puede aparecer con pocos minutos de diferencia durante varias noches.

Esa condición dio origen al nombre tradicional. Antes de la iluminación eléctrica, los agricultores aprovechaban la luz de la Luna después del atardecer para extender las jornadas de trabajo y recoger cultivos antes de la llegada de las noches más largas.

La denominación también está vinculada con la recolección de productos de temporada, entre ellos calabazas, frijoles y maíz. Diversos pueblos originarios de Norteamérica nombraban las lunas llenas según los ciclos naturales, la maduración de las plantas y las labores agrícolas.

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La Luna de Maíz acompaña la temporada de recolección

La misma fase también es conocida como Luna de Maíz. El nombre se asocia con el periodo de maduración y cosecha de las mazorcas en varias comunidades del hemisferio norte.

En la tradición de pueblos nativos de Norteamérica, cada luna llena recibía una denominación relacionada con el clima, los animales, los cultivos o los cambios de estación. La Luna de Cosecha y la Luna de Maíz se mantienen como referencias culturales para la luna llena de septiembre.

La observación del fenómeno comienza desde la tarde del viernes 25 de septiembre y se extiende hasta la noche del domingo 27. El momento para buscar el tono dorado será poco después de las 18:29 horas del sábado 26, con la vista dirigida hacia el este.

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