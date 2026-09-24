México

Pensiones Bienestar 2026: prepara estos documentos para el próximo registro

A lo largo del año pasado y del actual, estas políticas ampliaron su alcance con jornadas de registro periódicas para incorporar a más beneficiarios

Se espera que pronto se abra un registro a las Pensiones del Bienestar
Se espera que pronto se abra un registro a las Pensiones del Bienestar
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Las Pensiones del Bienestar son iniciativas sociales implementadas por el Gobierno de México que buscan ayudar a la población adulta del país más vulnerable a través de un apoyo económico que se entrega de forma bimestral ordenadamente.

A lo largo del año pasado y del actual, estas políticas ampliaron su alcance con jornadas de registro periódicas para incorporar a más beneficiarios. Estos son los documentos que deben estar listos al momento de realizar la inscripción.

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La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló los detalles para el registro a las personas que tengan 63 y 64 años de edad y quieran formar parte del programa Pensión Mujeres del Bienestar. Crédito: Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Documentos para el próximo registro a las Pensiones del Bienestar

Tomando en cuenta convocatorias pasadas, para los próximos registros de las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, se deben preparar una identificación oficial vigente, CURP con impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses y teléfonos de contacto celular y de casa.

La identificación puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad. El comprobante puede ser recibo de luz, agua o predial.

Documentos

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  1. Identificación oficial vigente. Puede ser:
    • Credencial para votar
    • Pasaporte
    • Cédula profesional
    • Credencial del INAPAM
    • Carta de identidad
  2. CURP con impresión reciente.
  3. Acta de nacimiento legible.
  4. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses. Puede ser:
    • Recibo de luz
    • Recibo de agua
    • Recibo de predial
  5. Número de celular y teléfono de casa.
Estos son los documentos que deben estar listos al momento de realizar la inscripción (X@avisosbienestar)
Estos son los documentos que deben estar listos al momento de realizar la inscripción (X@avisosbienestar)

Quienes estén interesados en participar deben saber que el primer paso consiste en reunir la documentación mencionada y luego consultar la ubicación del módulo de registro correspondiente. Esta información está disponible en la página oficial gob.mx/bienestar, donde se puede verificar fácilmente la sede más cercana para llevar a cabo el trámite de inscripción.

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Detalles de las pensiones

La Pensión Adultos Mayores se dirige a hombres y mujeres que tengan de 65 años en adelante. Este 2026, cada beneficiario recibe un recurso de 6 mil 400 pesos de forma bimestral a través de la tarjeta del Bienestar.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa que se enfoca solamente en mujeres de 60 a 64 años de edad. Estas beneficiarias reciben un apoyo de 3 mil 100 pesos cada dos meses, además, cabe señalar que al cumplir 65 años pasan automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión Adultos Mayores.

Pensión Mujeres Con Bienestar programas sociales entrega de tarjeta Edomex Naucalpan Edomex
Pensión Mujeres Con Bienestar (Redes)

Finalmente, el de apoyo económico de la Pensión para Personas con Discapacidad de $3.300 pesos bimestrales está dirigido a personas de 0 a 64 años en las 24 entidades con convenio de universalidad con el Gobierno Federal, incluida la Ciudad de México. En los ocho estados sin ese acuerdo, pueden recibirlo quienes tengan entre 0 y 29 años.

Para dudas o aclaraciones sobre las Pensiones del Bienestar, los canales oficiales disponibles son la Línea de Bienestar (800 639 42 64), el Banco del Bienestar (800 900 2000) o los módulos de atención presencial. También se pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya, titular de la dependencia.

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