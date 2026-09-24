Pensiones Bienestar 2026: prepara estos documentos para el próximo registro

Las Pensiones del Bienestar son iniciativas sociales implementadas por el Gobierno de México que buscan ayudar a la población adulta del país más vulnerable a través de un apoyo económico que se entrega de forma bimestral ordenadamente.
A lo largo del año pasado y del actual, estas políticas ampliaron su alcance con jornadas de registro periódicas para incorporar a más beneficiarios. Estos son los documentos que deben estar listos al momento de realizar la inscripción.
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Documentos para el próximo registro a las Pensiones del Bienestar
Tomando en cuenta convocatorias pasadas, para los próximos registros de las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, se deben preparar una identificación oficial vigente, CURP con impresión reciente, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses y teléfonos de contacto celular y de casa.
La identificación puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad. El comprobante puede ser recibo de luz, agua o predial.
Documentos
- Identificación oficial vigente. Puede ser:
- Credencial para votar
- Pasaporte
- Cédula profesional
- Credencial del INAPAM
- Carta de identidad
- CURP con impresión reciente.
- Acta de nacimiento legible.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses. Puede ser:
- Recibo de luz
- Recibo de agua
- Recibo de predial
- Número de celular y teléfono de casa.
Quienes estén interesados en participar deben saber que el primer paso consiste en reunir la documentación mencionada y luego consultar la ubicación del módulo de registro correspondiente. Esta información está disponible en la página oficial gob.mx/bienestar, donde se puede verificar fácilmente la sede más cercana para llevar a cabo el trámite de inscripción.
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Detalles de las pensiones
La Pensión Adultos Mayores se dirige a hombres y mujeres que tengan de 65 años en adelante. Este 2026, cada beneficiario recibe un recurso de 6 mil 400 pesos de forma bimestral a través de la tarjeta del Bienestar.
Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa que se enfoca solamente en mujeres de 60 a 64 años de edad. Estas beneficiarias reciben un apoyo de 3 mil 100 pesos cada dos meses, además, cabe señalar que al cumplir 65 años pasan automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión Adultos Mayores.
Finalmente, el de apoyo económico de la Pensión para Personas con Discapacidad de $3.300 pesos bimestrales está dirigido a personas de 0 a 64 años en las 24 entidades con convenio de universalidad con el Gobierno Federal, incluida la Ciudad de México. En los ocho estados sin ese acuerdo, pueden recibirlo quienes tengan entre 0 y 29 años.
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Para dudas o aclaraciones sobre las Pensiones del Bienestar, los canales oficiales disponibles son la Línea de Bienestar (800 639 42 64), el Banco del Bienestar (800 900 2000) o los módulos de atención presencial. También se pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya, titular de la dependencia.
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