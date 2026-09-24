Ernesto Ruffo perdió seis kilos en prisión: así lo describió su hija tras visitarlo y pidió sacarlo del Altiplano

Verónica Ruffo busca cambiar la medida cautelar de su padre.

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Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, pidió que su padre lleve su proceso penal en prisión domiciliaria. La solicitud ocurrió después de que Ruffo Appel, de 74 años, permaneciera dos meses recluido en el Centro Federal de Readaptación Social N°1, conocido como el Altiplano.

De acuerdo con las investigaciones, el exgobernador enfrenta cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos dentro de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre huachicol fiscal. La petición se apoya en el artículo 166 del Código Nacional de Procesos Penales, que permite a un adulto mayor de 70 años cumplir la prisión preventiva en su domicilio.

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Verónica Ruffo visitó a su padre este martes en el penal de Almoloya de Juárez. La hija del exgobernador lo describió con un deterioro físico notorio, después de una operación de cadera y con movilidad limitada.

“Mi prioridad es que la vida de mi papá esté a salvo, y eso significa que lleve su caso en su casa”, afirmó Ruffo en entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias.

El PAN invitó a Verónica Ruffo a ser parte del proceso de selección de candidatos a la gubernatura de Baja California. Crédito: Cuartoscuro

Verónica Ruffo detalla el estado de salud de Ernesto Ruffo Appel

La hija del exgobernador constató que su padre había bajado de peso de manera considerable. Según relató ante la publicación, Ernesto Ruffo Appel perdió más de seis kilos desde su ingreso al penal.

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“Mi papá está bien, dentro de lo que cabe estar dentro de lo que significa una persona de 74 años de edad, con una operación de cadera, con la movilidad limitada y abajo de peso”, señaló la hija del exgobernador ante el medio.

Algunas de las carencias denunciadas semanas atrás ya fueron atendidas por las autoridades del penal. Ernesto Ruffo recibió finalmente el medicamento que requería, aunque la entrega tardó alrededor de dos semanas, y también obtuvo el calzado adecuado que había solicitado.

Infobae recogió declaraciones adicionales de Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del partido Somos, quien acompañó a Verónica Ruffo en una visita posterior al penal. “Lo vi delgado, efectivamente, ha perdido un poco más de seis kilos estando ahí adentro, pero es un hombre muy fuerte de carácter y muy fuerte de voluntad”, relató Acosta Naranjo al diario.

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Verónica Ruffo, hija del exgobernador a la salida del Altiplano. Crédito: X - @SomosMxMexico

El dirigente también describió las condiciones de reclusión que enfrenta el exgobernador dentro del penal de máxima seguridad. “Estar en la penal de Almoloya no es ningún trato digno para nadie, mucho menos para una gente inocente”, expresó Acosta Naranjo.

Dos amparos en curso y una audiencia clave el 25 de septiembre

La defensa de Ernesto Ruffo Appel mantiene dos recursos de amparo desde su ingreso al penal. Uno de ellos cuestiona la vinculación a proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

El segundo amparo busca modificar la medida cautelar de prisión preventiva para que el exgobernador enfrente el juicio desde su domicilio por motivos de salud. Un juez federal concedió a Ruffo la suspensión definitiva contra la resolución que le había negado esa posibilidad, según confirmó Acosta Naranjo.

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La resolución no significó de forma automática que el exgobernador quedara en libertad domiciliaria. Verónica Ruffo se enteró de la noticia al salir del penal, sin comunicación previa con el exterior durante la visita.

Verónica Ruffo Flores, hija de Ernesto Ruffo, aún está considerando buscar ser candidata del PAN en Baja California. Crédito: Río Doce

“Me acaban de dar esa noticia, yo desconozco eso, me lo acaban de comentar”, expresó Verónica Ruffo ante los periodistas que la esperaban a la salida del centro penitenciario.

La familia y sus abogados esperan ahora conocer el alcance concreto de esa suspensión. Verónica Ruffo explicó a MVS Noticias que la notificación deberá precisar si la resolución puede tener consecuencias directas sobre la permanencia de su padre en prisión.

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La defensa cuenta además con otra vía procesal en paralelo. Ruffo solicitó una audiencia para buscar el cambio de medida cautelar y esta quedó fijada para el viernes 25 de septiembre a las 10.30 de la mañana.

“Están estos dos vehículos caminando”, explicó la hija del exgobernador ante el medio. Si la suspensión no produce el resultado que busca la defensa, el siguiente paso será plantear el cambio de medida durante esa audiencia.

El equipo legal de Ruffo Appel incluye al abogado Arturo Germán Rangel. Acosta Naranjo señaló ante Infobae que se trata de un equipo amplio: “Está bien cubierto legalmente. Es un equipo de abogados, no solamente es uno”.

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Hija de Ernesto Ruffo acusa “trato indigno”, pide respetar presunción de inocencia tras audiencia prolongada. (Captura de pantalla)

El origen del caso: la red de huachicol fiscal más grande detectada

Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2025 y vinculado a proceso el 23 de julio junto con siete coacusados. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dictó la vinculación tras considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó datos de prueba suficientes en su contra.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, calificó el caso como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento, de acuerdo con datos recogidos por Infobae. La red operaba a través de Ingemar, empresa de servicios portuarios y dragado en la que Ruffo figuraba como accionista mayoritario.

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El esquema introducía gasolina y diésel desde Texas, Estados Unidos, con una práctica que consistía en declarar apenas el 10% del volumen real transportado en cada carro tanque. El combustible cruzaba por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.

La investigación documentó 4.238 operaciones de importación irregular en un periodo de seis meses. Se estima que 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades entre enero y julio de 2025.

Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, en evento a favor de su padre en Baja California. CréditO: X/ @MaruCampos_G

El daño causado a la hacienda pública superó los cuatro millones de pesos durante ese periodo. Por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la evasión estimada ascendió a 88 millones 511 mil 516 pesos, cifra a la que se sumaron 18 millones 289 mil 304 pesos por Impuesto al Valor Agregado.

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La FGR identificó movimientos por más de 3.075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales. Las investigaciones detectaron además operaciones cambiarias superiores a 1.386 millones de dólares, con un patrón de cuentas puente que recibían recursos y los transferían casi de inmediato.

El punto de partida de la investigación fue el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. A partir de ese hallazgo, las autoridades reconstruyeron la red mediante el cruce de información sobre personas, empresas y documentación administrativa.

Acosta Naranjo atribuyó las acusaciones contra Ruffo a fallas dentro del sistema aduanero y no a una responsabilidad directa del exgobernador. “Él no administraba la empresa, él no tenía ningún cargo directivo, él no hacía las compras, él no hacía la distribución”, dijo el dirigente de Somos ante el diario.

Verónica Ruffo afirma que el equipo de defensa incorpora nuevos perfiles y que ya promovió más recursos ante jueces federales, en el marco del caso por presunto contrabando de hidrocarburos investigado por la FGR

Verónica Ruffo también cuestionó las declaraciones públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía sobre la presunta responsabilidad de su padre. “Es muy penoso, sinceramente, que estas instituciones del país estén saliendo a decir así a la ciudadanía, porque crea una confusión muy grande y es desinformación”, afirmó ante MVS Noticias.

Verónica Ruffo enmarcó el caso de su padre como una causa que trascendió el ámbito familiar. “El caso de mi padre se convirtió ya en una causa de justicia para todos los mexicanos”, afirmó la hija del exgobernador.

La hija de Ruffo Appel explicó, además, que ha tenido acercamientos con el Partido Acción Nacional (PAN) y con Somos ante una eventual candidatura a la gubernatura de Baja California. Sin embargo, aclaró en otras entrevistas que no ha tomado ninguna decisión al respecto, porque el proceso de su padre representa su prioridad actual.

Por ahora, la atención de la familia está puesta en las próximas horas. Primero, en conocer el alcance definitivo de la suspensión judicial, y después, si esta no modifica la situación del exgobernador, en la audiencia prevista para el viernes 25 de septiembre.